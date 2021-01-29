Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук
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У фракції "Слуга народу" голосування за можливе виключення із фракції Олександра Дубінського відбуватиметься впродовж доби.
Про це розповіла у коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"У додатку триває голосування, воно має відбутись протягом доби. Зараз не ясно картини загалом, а лише, що проголосували 60% депутатів фракції", - сказала Кравчук.
За словами Кравчук, голосування відбувається за три варіанти розвитку подій із Дубінським: підтримати його, виключити із фракції, чи позбавити посади заступника голови фінансового комітету.
"Зараз є три варіанти, коли ми зрозуміємо, який із цих варіантів має підтримку, ми будемо обговорювати як рухатись далі", - сказала нардепка.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
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хорошо, что мы избрали Зеленского президентом
правильно сделали, раз прошло сколько времени, а порохоботов клинит конкретно
Тогда Штаты введут санкции против т.н. партии "Сопли урода".
Решение о внесении Дубинского и других лиц в санкционный список OFAC's SDN List
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210111 регламентируется государственным документом подписанным Дональдом Трампом 12 сентября 2018 года Federal Register Vol. 83, No. 179 "Применение определенных санкций в случае иностранного вмешательства участие в выборах в США" с которым можно ознакомиться тут https://home.treasury.gov/system/files/126/election_executive_order_13848.pdf
В данном решении указаны четкие критерии и необходимые сведения, их обоснованность и объем для принятия такого решения. Данные требования абсолютно исключают принятие решений на основе непроверенных или единичных данных. Кстати
За период прошедший после объявления о пресс-конференции 2 февраля СБУшника Нескоромного, Зеленский подписал перечень санкций против России (проинформировав США и ЕС, но засекретив это от граждан Украины), начал процедуру устранения из фракции депутата Дубинского и провел 6 встреч и консультаций с временной поверенной США в Украине.
все в твоем стиле, животное!.. выбирай!
))) Шютка...))
Я вас умоляю. Орлы мух не ловят. Где Байден, и где Дубинский? Сашу выбрали только как образец - что может быть для остальных. Фигура медийная, у всех на виду. Там Кулик и Деркач под санкции попали. Ну и где вопли про банковские карты Кулика? Перед нами просто представление продолжается.
Или вы думаете, что США будет за наши ленивые сраки беспокоится?
"Если кардиналы пришли к соглашению, из печной трубы над Сикстинской капеллой пойдет белый дым, если понтифик не избран - дым будет черным. Дым образуется от сжигания бюллетеней голосования с добавлением специального красящего вещества, придающего нужный оттенок."
пля, ущипните меня, когда я услышала о тайных голосованиях у меня ощущение что мы живем в дурдоме 😂😂😂😂😂
Во-первых, я не услышал ни с открытых источников, ни от Александра Дубинского аргументацию, которая бы позволила мне принять взвешенное решение по этому вопросу. Во-вторых, народные депутаты должны действовать в соответсвии с Конституцией и законами Украины, в которых ничего не предусмотрено об персональных санкциях даже введённых стратегическими партнерами", - говорится в сообщении. - НО ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА ЗА ЧТО ОНИ ВВЕДЕНЫ и КЕМ НАЗВАН (установлен) ВАШ товарищ - он АГЕНТ КРЕМЛЯ - напомню это страна которая ОБЬ ЯВИЛА необьявленую войну и захватила часть територии Украина - ДУБиНСКИЙ ИХ АГЕНТ В Верховном совете Украины - ТАК ЕСТЬ ЗА ЧТО ЕГО ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕТ???