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Новини Політика України
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виключення з фракції (37) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415) Кравчук Євгенія (361)

Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голосування за виключення Дубінського зі

У фракції "Слуга народу" голосування за можливе виключення із фракції Олександра Дубінського відбуватиметься впродовж доби.

Про це розповіла у коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У додатку триває голосування, воно має відбутись протягом доби. Зараз не ясно картини загалом, а лише, що проголосували 60% депутатів фракції", - сказала Кравчук.

За словами Кравчук, голосування відбувається за три варіанти розвитку подій із Дубінським: підтримати його, виключити із фракції, чи позбавити посади заступника голови фінансового комітету.

"Зараз є три варіанти, коли ми зрозуміємо, який із цих варіантів має підтримку, ми будемо обговорювати як рухатись далі", - сказала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Дубинский!.. "понюхай х%й!".. или "Каких тебе, бл%дь, санкций не хватает?!".. или "Саша! тебя %бут в твой тупой собачий рот!" .. или "Саша! просто иди нах%й!"..
все в твоем стиле, животное!.. выбирай!
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29.01.2021 11:18
+13
Обязательно оставьте Дубинского в соплях урода! Обязательно оставьте!
Тогда Штаты введут санкции против т.н. партии "Сопли урода".
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29.01.2021 11:13
+11
Голосование за исключение Дубинского из "Слуги народа" продолжается, высказались 60% нардепов, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2491
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29.01.2021 11:14
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Голосование за исключение Дубинского из "Слуги народа" продолжается, высказались 60% нардепов, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8487
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29.01.2021 11:13 Відповісти
Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1948
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29.01.2021 12:59 Відповісти
вот подумалось
хорошо, что мы избрали Зеленского президентом
правильно сделали, раз прошло сколько времени, а порохоботов клинит конкретно Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6401
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29.01.2021 13:02 Відповісти
бобік, по собі судиш на рахунок " клинит конкретно " ? Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9926
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29.01.2021 14:45 Відповісти
Обязательно оставьте Дубинского в соплях урода! Обязательно оставьте!
Тогда Штаты введут санкции против т.н. партии "Сопли урода".
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29.01.2021 11:13 Відповісти
во главе с ************.
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29.01.2021 11:14 Відповісти
этож как вова всех достал!?
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29.01.2021 12:01 Відповісти
Голосование за исключение Дубинского из "Слуги народа" продолжается, высказались 60% нардепов, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2491
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29.01.2021 11:14 Відповісти
Для общего понимания.
Решение о внесении Дубинского и других лиц в санкционный список OFAC's SDN List
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210111 регламентируется государственным документом подписанным Дональдом Трампом 12 сентября 2018 года Federal Register Vol. 83, No. 179 "Применение определенных санкций в случае иностранного вмешательства участие в выборах в США" с которым можно ознакомиться тут https://home.treasury.gov/system/files/126/election_executive_order_13848.pdf
В данном решении указаны четкие критерии и необходимые сведения, их обоснованность и объем для принятия такого решения. Данные требования абсолютно исключают принятие решений на основе непроверенных или единичных данных. Кстати

За период прошедший после объявления о пресс-конференции 2 февраля СБУшника Нескоромного, Зеленский подписал перечень санкций против России (проинформировав США и ЕС, но засекретив это от граждан Украины), начал процедуру устранения из фракции депутата Дубинского и провел 6 встреч и консультаций с временной поверенной США в Украине.
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29.01.2021 11:26 Відповісти
Що Дубинський, що ЗЄймокша всі вини однієї крові. Ярі ненависники 90% українців. Фінансова мафія.
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29.01.2021 11:23 Відповісти
Не вздумайте исключать этот собачий рот.Иначе кто вам будет рейтинги поднимать? Только клоун своими гундосыми видосиками? Оставьте эту псину бенину,вы и он это одно целое!
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29.01.2021 11:14 Відповісти
Дубинский!.. "понюхай х%й!".. или "Каких тебе, бл%дь, санкций не хватает?!".. или "Саша! тебя %бут в твой тупой собачий рот!" .. или "Саша! просто иди нах%й!"..
все в твоем стиле, животное!.. выбирай!
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29.01.2021 11:18 Відповісти
"Саша любит доггистайл"...
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29.01.2021 11:21 Відповісти
Ви дивіться там сильно не напрягайтесь,бо дуже заморитесь. А вам же,бідолагам,ще робити і робити...
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29.01.2021 11:18 Відповісти
Чем дольше они ,,обсуждают варианты,, тем меньше вариантов выжить остальным. Они так до сих пор и не поняли, что США им никаких вариантов не оставили
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29.01.2021 11:33 Відповісти
Знаю ще з п'ять варіантів- розстріряти, повісити, втопити, четвертувати ,нюю, ще каструвати(?)..
))) Шютка...))
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29.01.2021 11:23 Відповісти
Говорят вчера вечером его и жена домой не пустила. Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7806
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29.01.2021 11:23 Відповісти
Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7081++++
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29.01.2021 12:05 Відповісти
А может референдум провести по поводу исключения Дубинского?
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29.01.2021 11:25 Відповісти
Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5676 Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3679
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29.01.2021 11:26 Відповісти
Что-то долго ,,слуги,, раздупляются. Само это состояние вечного шаха не рассосется. Сами породились - сами и убейтесь
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29.01.2021 11:26 Відповісти
Я думаю, что если исключат, Дуб будет в ЕС к Порошенко проситься. Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7353
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29.01.2021 11:27 Відповісти
Вполне возможно и не исключено ,что будет проситься ,дабы уберечься от мести Байдена .Cлава Украине он уже научился говорить ,а чтобы уберечь свою шкуру быстро перекраситься и сам предложит шоколаднику свои услуги
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29.01.2021 11:49 Відповісти
уберечься от мести Байдена
Я вас умоляю. Орлы мух не ловят. Где Байден, и где Дубинский? Сашу выбрали только как образец - что может быть для остальных. Фигура медийная, у всех на виду. Там Кулик и Деркач под санкции попали. Ну и где вопли про банковские карты Кулика? Перед нами просто представление продолжается.
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29.01.2021 12:14 Відповісти
Самое смешное НЕ в том, что из-за американских санкций зеленое шапито отреклось от дубинского, а в том, что следующими подсанционниками будут другие персонажи из цирка зе-мародера! Там что ни рожа - то зашквар. Ну и навыбирали идиоты себе слуг!
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29.01.2021 11:28 Відповісти
Не будут. Не надо нести чушь. Все кто надо уже под санкциями.
Или вы думаете, что США будет за наши ленивые сраки беспокоится?
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29.01.2021 12:36 Відповісти
зеленский, венедектова, тебе еще набросать фамилии лиц которые попадут в немилось Байдену?!
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29.01.2021 14:57 Відповісти
Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8915 Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6577
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29.01.2021 11:29 Відповісти
Зато есть еще много ситуаций, в которые ЗЕкоманда позорно готова вляпаться
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29.01.2021 11:57 Відповісти
я таки извиняюсь, а какое у них право есть разбавлять коллектив внефракционных депутатов своими покидьками?!
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29.01.2021 11:30 Відповісти
Дубинский свой и его сохранят - он необходим в пределах реализации стратагемы Управляемого вялотекущего хаоса с возможностью его эскалации до полного. Это не Витренко, от которого угроза финансовому положению бенефициаров дерибана достояния народа Украины.
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29.01.2021 11:42 Відповісти
Это ж надо, какое важнейшее политическое событие в стране)))))))
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29.01.2021 11:49 Відповісти
Вы там быстрее кнопки жмите,а то ваш ахермания уже почуял ,что скоро с собачим ртом в одной стае может оказаться,уже да же от эфиров со своими слугами прячется,что бы ничего вдруг не пи=нуть лишнего .
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29.01.2021 12:10 Відповісти
Новости о тайных голосования в раде очень напоминают голосования в Ватикане. Осталось добавить оглашения результатов 🤪🤪🤪🤪🤪🤪

"Если кардиналы пришли к соглашению, из печной трубы над Сикстинской капеллой пойдет белый дым, если понтифик не избран - дым будет черным. Дым образуется от сжигания бюллетеней голосования с добавлением специального красящего вещества, придающего нужный оттенок."

пля, ущипните меня, когда я услышала о тайных голосованиях у меня ощущение что мы живем в дурдоме 😂😂😂😂😂
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29.01.2021 12:24 Відповісти
ВЫ - Александр Качура, СИЛЬНО ЛУКАВИТЕ когда говорите что

Во-первых, я не услышал ни с открытых источников, ни от Александра Дубинского аргументацию, которая бы позволила мне принять взвешенное решение по этому вопросу. Во-вторых, народные депутаты должны действовать в соответсвии с Конституцией и законами Украины, в которых ничего не предусмотрено об персональных санкциях даже введённых стратегическими партнерами", - говорится в сообщении. - НО ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА ЗА ЧТО ОНИ ВВЕДЕНЫ и КЕМ НАЗВАН (установлен) ВАШ товарищ - он АГЕНТ КРЕМЛЯ - напомню это страна которая ОБЬ ЯВИЛА необьявленую войну и захватила часть територии Украина - ДУБиНСКИЙ ИХ АГЕНТ В Верховном совете Украины - ТАК ЕСТЬ ЗА ЧТО ЕГО ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕТ???
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29.01.2021 12:53 Відповісти
 
 