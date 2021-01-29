Сподіваємося, що президент найближчим часом призначить керівника місії України при НАТО, - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сподівається, що керівника місії України при НАТО буде визначено найближчим часом.

"Рішення про призначення керівника місії України при НАТО ухвалює президент, оскільки це дипломатична посада. Ми сформували низку пропозицій щодо визначення кандидатури ... і сподіваємося, що найближчим часом він буде призначений", - сказала Стефанішина в ході "години запитань до уряду" у парламенті в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона уточнила, що призначення глави місії буде після "комунікацій прем'єр-міністра і президента з генеральним секретарем (НАТО. - Ред.) і обговорення, в тому числі і цього питання".

"Це питання вже фактично вирішене", - сказала Стефанішина.

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