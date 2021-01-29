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Сподіваємося, що президент найближчим часом призначить керівника місії України при НАТО, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сподіваємося, що президент найближчим часом призначить керівника місії України при НАТО, - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сподівається, що керівника місії України при НАТО буде визначено найближчим часом.

"Рішення про призначення керівника місії України при НАТО ухвалює президент, оскільки це дипломатична посада. Ми сформували низку пропозицій щодо визначення кандидатури ... і сподіваємося, що найближчим часом він буде призначений", - сказала Стефанішина в ході "години запитань до уряду" у парламенті в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона уточнила, що призначення глави місії буде після "комунікацій прем'єр-міністра і президента з генеральним секретарем (НАТО. - Ред.) і обговорення, в тому числі і цього питання".

"Це питання вже фактично вирішене", - сказала Стефанішина.

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Автор: Анастасія Потіха
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По перше,чим тобі не подобається Парасюк? По друге,НАТО для України, як "Фата Моргана". Нахрєть ми там єврогейцям здалися? Вони прагнуть жирно і спокійно жити. Галандці першими влаштують рєхвєрєндум щодо України, а там і мадьяри підскочать... Одна надія англо-сакси , хоча б звіздіти проУкраїну будуть.
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29.01.2021 11:31 Відповісти
Чтобы ты ни делал за спиной у людей,помни,что ты делаешь это на глазах у Бога...,Истина проста что День Божий... Надеемся, что президент в ближайшее время назначит руководителя миссии Украины при НАТО, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 7231 Надеемся, что президент в ближайшее время назначит руководителя миссии Украины при НАТО, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 476
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29.01.2021 11:23 Відповісти
а я маю надію, що НАТО найближчим часом якось призначить нового керівника в Україні
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29.01.2021 11:29 Відповісти
Жизнь как раз и заключается в том,чтобы 7 раз упасть и 8 раз подняться...,упорство и труд всегда рядом живут... Сподіваємося, що президент найближчим часом призначить керівника місії України при НАТО, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 8066
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29.01.2021 11:32 Відповісти
Высшее руководство НАТО с 2014 года посетило Украину несколько раз...,а однажды прилетели около 100 генералов НАТО на Яворивский полигон....,зачем и почему думайте сами...,но стратегические бомбардировщики а также самолеты-разведчики НАТО Крым и Донбасс мониторят нехило Сподіваємося, що президент найближчим часом призначить керівника місії України при НАТО, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 6623
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29.01.2021 11:38 Відповісти
Так, кто там из квартала ещё не пристроен ?
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29.01.2021 11:47 Відповісти
Посада шибко ...відповідальна на майбутнє (для розумних). "Полоскати" язиком (не мовою) як депутати - це зовсім інше, ніж практично тягнути до НАТО. Ніхто не знає як ця справа повернеться, а там кар'єру можна втратити! У нас ще все попереду років на 15 -20!
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23.03.2021 16:25 Відповісти
 
 