Відповідальність за водіння в нетверезому стані і порушення ПДР пішоходами необхідно посилити, - Клименко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Глава Національної поліції України Ігор Клименко сподівається, що цього року Верховна Рада прийме законопроєкти, які посилюють відповідальність за керування автомобілем в нетверезому вигляді і порушення пішоходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У п'ятницю в ході колегії в Києві Клименко нагадав, що нині в Україні працюють 28 комплексів автофіксації правопорушень на дорогах.
"На деяких ділянках автодоріг, де розміщені ці камери, кількість ДТП зменшилася втричі" - сказав глава Нацполіції.
За словами Клименка, торік було зафіксовано понад 168 тисяч ДТП, найчастіше їх причиною було перевищення швидкості, порушення правил маневрування та водіння в стані алкогольного сп'яніння.
Глава Нацполіції підкреслив, що правоохоронці розробили низку законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення відповідальності за порушення на дорогах. Зокрема, за його словами, йдеться про законопроєкт про посилення відповідальності за керування транспортними засобами у нетверезому стані (законопроєкт прийнято в першому читанні. - Ред.) І проєкту закону про внесення змін до адмінкодексу про посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху. (Обидва законопроєкти прийняті в першому читанні. - Ред.).
"Сподіваюся, що в цьому році депутати приймуть ці законопроєкти" - підкреслив Клименко.
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Достатньо НЕВІДВОРОТНОСТІ покарання. При грошовиш покараннях за незначні злочини, повинна бути залежність від доходів громадян, в інших випадках покарання однакові для всіх)
Звісно, це моя маячня, не в нашій країні(
Таких, конечно, нужно драть. ПДД они для все.
за первое нарушение - штраф 20% стоимости автомобиля
за второе конфискация автомобиля
за третье 5 лет тюрмы
и это все без всяких смягчающих и отстрочек
никто не будет пить за рулем
а как полицаю определить какого деятеля он поймал - того который и при 0.8 культурно себя ведет или того что 0.2 показывает "кто был ничем тот станет всем" ? и самое главное как это в законе определит кому можно .8, а кому и .2 противопоказано ?
вот потому всех под одну гребенку 0.2 - пока в обществе культура не произрастет и бычье станет редким видом.
европейцы куда более законопослушнее (не будем вдаваться в причины) - потому и позволено больше
установил приложение.
соблюдайте пдд и все будет Ок