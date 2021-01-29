Відповідальність за водіння в нетверезому стані і порушення ПДР пішоходами необхідно посилити, - Клименко

Глава Національної поліції України Ігор Клименко сподівається, що цього року Верховна Рада прийме законопроєкти, які посилюють відповідальність за керування автомобілем в нетверезому вигляді і порушення пішоходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю в ході колегії в Києві Клименко нагадав, що нині в Україні працюють 28 комплексів автофіксації правопорушень на дорогах.

"На деяких ділянках автодоріг, де розміщені ці камери, кількість ДТП зменшилася втричі" - сказав глава Нацполіції.

За словами Клименка, торік було зафіксовано понад 168 тисяч ДТП, найчастіше їх причиною було перевищення швидкості, порушення правил маневрування та водіння в стані алкогольного сп'яніння.

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Глава Нацполіції підкреслив, що правоохоронці розробили низку законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення відповідальності за порушення на дорогах. Зокрема, за його словами, йдеться про законопроєкт про посилення відповідальності за керування транспортними засобами у нетверезому стані (законопроєкт прийнято в першому читанні. - Ред.) І проєкту закону про внесення змін до адмінкодексу про посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху. (Обидва законопроєкти прийняті в першому читанні. - Ред.).

"Сподіваюся, що в цьому році депутати приймуть ці законопроєкти" - підкреслив Клименко.