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Відповідальність за водіння в нетверезому стані і порушення ПДР пішоходами необхідно посилити, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Відповідальність за водіння в нетверезому стані і порушення ПДР пішоходами необхідно посилити, - Клименко

Глава Національної поліції України Ігор Клименко сподівається, що цього року Верховна Рада прийме законопроєкти, які посилюють відповідальність за керування автомобілем в нетверезому вигляді і порушення пішоходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю в ході колегії в Києві Клименко нагадав, що нині в Україні працюють 28 комплексів автофіксації правопорушень на дорогах.

"На деяких ділянках автодоріг, де розміщені ці камери, кількість ДТП зменшилася втричі" - сказав глава Нацполіції.

За словами Клименка, торік було зафіксовано понад 168 тисяч ДТП, найчастіше їх причиною було перевищення швидкості, порушення правил маневрування та водіння в стані алкогольного сп'яніння.

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Глава Нацполіції підкреслив, що правоохоронці розробили низку законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення відповідальності за порушення на дорогах. Зокрема, за його словами, йдеться про законопроєкт про посилення відповідальності за керування транспортними засобами у нетверезому стані (законопроєкт прийнято в першому читанні. - Ред.) І проєкту закону про внесення змін до адмінкодексу про посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху. (Обидва законопроєкти прийняті в першому читанні. - Ред.).

"Сподіваюся, що в цьому році депутати приймуть ці законопроєкти" - підкреслив Клименко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Вся беда в том, что все эти усиления ответственности коснутся только обычных граждан, которые, почему то, это приветствуют. Корочка сбу, судьи, мусора и т.д. все так же позволяет ездить бухим и нарушать правила. И информация для размышления для тех кто с пеной у рта кричит за повышение штрафов для себя. Штрафы за нарушения, которые фиксируют камеры не приходят если авто зарегистрировано на юр. лицо (неоднократно проверено), и на авто, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях. Это случайно не лазейка для сильных Мира сего?
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29.01.2021 11:55
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пора ставить видеорегистраторы на пешеходов
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29.01.2021 11:58 Відповісти
еще надо правило ввести что б по утрам только с левой ноги вставать
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29.01.2021 11:35 Відповісти
о так... ви вже на посилювались. Досі юристи ржуть із того, що ви покидьки зробили із відповідальністю за керування в стані сп'яніння.
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29.01.2021 11:36 Відповісти
Це через кожні 10 метрів повинен чергувати поліцай щоб ловити таких пішоходів.Ответственность за вождение в нетрезвом виде и нарушения ПДД пешеходами необходимо усилить, - Клименко - Цензор.НЕТ 858
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29.01.2021 11:39 Відповісти
Не треба!
Достатньо НЕВІДВОРОТНОСТІ покарання. При грошовиш покараннях за незначні злочини, повинна бути залежність від доходів громадян, в інших випадках покарання однакові для всіх)

Звісно, це моя маячня, не в нашій країні(
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29.01.2021 12:56 Відповісти
Еду поздно вечером между н.п., темно, еще и дождь моросит. Идет двое имбецилов по краю проезжей части. Идут не по своей стороне, это раз. Идут не друг за другом, а рядом, т.е. на половину полосы, это два. Ни малейшего светоотражающего элемента, хотя они уже являются обязательными, это три.
Таких, конечно, нужно драть. ПДД они для все.
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29.01.2021 11:43 Відповісти
на наказание за вождение в нетрезвом виде - должно быть прежде всего без альтернативное - чтобы судьи с ментами не наживались.

за первое нарушение - штраф 20% стоимости автомобиля
за второе конфискация автомобиля
за третье 5 лет тюрмы

и это все без всяких смягчающих и отстрочек

никто не будет пить за рулем
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29.01.2021 11:53 Відповісти
Особенно это сработает,если авто в аренде,или служебное,или взято в каршеринге,или кредитное и является собственностью банка,или...дофига всего.
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29.01.2021 12:01 Відповісти
сработает - придумают новые нормы - поймали на служебном авто - продал квартиру - так в трудовом договоре и запишут. не проблема это вовсе.
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29.01.2021 12:05 Відповісти
А нетрезвый вид у нас 0,2 промиле а есть и 0,8 в Прибалтике почему у нас это вождение в нетрезвом виде а у них нет? Будем вводить лучшие западные практики?
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29.01.2021 13:03 Відповісти
конечно будем - когда у нас бычья за рулем будет как в прибалтике то так и сделаем
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29.01.2021 13:52 Відповісти
А можете пояснить вашу мысль, как-то неопределенно у вас.
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29.01.2021 15:13 Відповісти
куда уж больше определенней, если культура вождения (/поведения/общения) повысится до прибалтийской то можно думать и о повышении разрешенной нормы алкоголя в крови.
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29.01.2021 17:03 Відповісти
Не выдумывайте про культуру. Есть правила они или выполняются или нет. И если в вашей версии "культурный" пбрибалт приедет в Украину и и у него будет больше 0,2 промиле его оштрафуют у нас не смотря на культуру. А любого нашего там за это не оштрафуют там не смотря на якобы "бескультурье".
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30.01.2021 01:17 Відповісти
один выпил и тихонько домой, а другой выпил и гусарить - нет разницы ?
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30.01.2021 01:22 Відповісти
Для правил нет. Хоть гусарить, хоть потихоньку домой а у прибалтов это трезвый, а у нас пьяный.
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30.01.2021 13:33 Відповісти
да - для правил разницы нет, а вот для окружающих еще какая. поэтому пока бычье не научится выпимши по-тихому домой рулить - оправдана норма 0.2
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30.01.2021 14:35 Відповісти
Ну а другое бычье рулит при 0,8, какое бычье опасней у которого в 4 раза меньше алкоголя в крови или больше?
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30.01.2021 17:15 Відповісти
потенциально конечно опаснее то где 0.8
а как полицаю определить какого деятеля он поймал - того который и при 0.8 культурно себя ведет или того что 0.2 показывает "кто был ничем тот станет всем" ? и самое главное как это в законе определит кому можно .8, а кому и .2 противопоказано ?

вот потому всех под одну гребенку 0.2 - пока в обществе культура не произрастет и бычье станет редким видом.
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30.01.2021 17:25 Відповісти
Так почему гребенка разная? У нас 0,2 а там 0,8? Может по тому чтоб больше возможностей для коррупции, что очевидно.
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30.01.2021 18:45 Відповісти
потому, что там люди культурнее/ответственнее и даже с 0.8 на груди на подвиги не рвутся
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30.01.2021 19:39 Відповісти
В чужих руках...... А люди везде одинаковые делают только то что позволяется. И так везде. И наши ограничения просто связаны с коррупцией, а не с особой хромосомой и тд как у некоторых.
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30.01.2021 21:55 Відповісти
нет - люди совсем не одинаковые, но дело не в хромосоме
европейцы куда более законопослушнее (не будем вдаваться в причины) - потому и позволено больше
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30.01.2021 22:31 Відповісти
Но самое интересное что наши люди выезжая с Украины стают точно таким законопослушными как и окружающие их европейцы или такими как и те же граждане страны куда они вьехали. И если все таки вдаваться в причины то это все таки зависит от властей, законов и обязательности их исполнения всеми.
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30.01.2021 23:16 Відповісти
и неизбежности наказания, да и штрафы там по нашим меркам космические, хотя некоторые наши и там умудряются погусарить
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30.01.2021 23:20 Відповісти
Как и некоторые ихние. Но да основное отличие в неизбежности наказания не зависимо от погусарить или ехать домой. Так что все таки не от принявшего а от контролирующего. Но самое удивительное, что от очевидцев знаю, и там можно "порешать" но это выливается в такие суммы что проще все таки по закону.
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30.01.2021 23:35 Відповісти
Вся беда в том, что все эти усиления ответственности коснутся только обычных граждан, которые, почему то, это приветствуют. Корочка сбу, судьи, мусора и т.д. все так же позволяет ездить бухим и нарушать правила. И информация для размышления для тех кто с пеной у рта кричит за повышение штрафов для себя. Штрафы за нарушения, которые фиксируют камеры не приходят если авто зарегистрировано на юр. лицо (неоднократно проверено), и на авто, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях. Это случайно не лазейка для сильных Мира сего?
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29.01.2021 11:55 Відповісти
не надо сказки рассказывать - на юр лица также все приходит, но только по юр адресу, на котором как правило никто офис не держит. ну и мене все равно кого будут штрафовать - лишь бы пьяных рыл было за рулями меньше.
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29.01.2021 12:02 Відповісти
Ну, значит мне и знакомому уже с пол года никак дойти не могут....
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29.01.2021 12:08 Відповісти
мне тоже раз не дошло - заплатил в двукратном размере в место половины.
установил приложение.
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29.01.2021 12:10 Відповісти
видать совсем дела хреновые, если на патриотизм начали напирать...
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29.01.2021 12:44 Відповісти
Ті,які хочуть "усіліть" вже є...Затримка за президентом,у якого природна бздливість бореться з марнославством...І при цьому весь час нависає думка,чи встигне він чкурнути в Хайфу в разі чого...
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29.01.2021 13:11 Відповісти
штраф для долбоводителей должен начинатся от сотки евриков (минимум)
соблюдайте пдд и все будет Ок
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29.01.2021 15:11 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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29.01.2021 20:42 Відповісти
 
 