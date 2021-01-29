Понад 500 поліцейських звільнили в 2020 році за вчинення злочинів і порушення дисципліни, - Клименко

Протягом минулого року підрозділи внутрішньої безпеки почали майже 900 кримінальних проваджень щодо співробітників Нацполіції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Зокрема, з них 400 - за фактом пропозицій або надання неправомірної вигоди поліцейським, а понад 300 - за вчинення протиправних дій щодо співробітників поліції.

У цих провадженнях майже 600 осіб вже отримали повідомлення про підозру.

Водночас, Клименко зазначив, що у 2020 році за скоєння злочинів звільнили 142 поліцейських, а за порушення дисципліни - 371.

Крім того, він розповів, що ініціював створення нового департаменту, який запрацює з 1 березня.

"Це буде головна інспекція, яка наглядатиме за роботою всієї системи Нацполу та аналізуватиме ефективність надання поліцейських послуг громадянам", - пояснив очільник Нацполіції.

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