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Понад 500 поліцейських звільнили в 2020 році за вчинення злочинів і порушення дисципліни, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Події

Понад 500 поліцейських звільнили в 2020 році за вчинення злочинів і порушення дисципліни, - Клименко

Протягом минулого року підрозділи внутрішньої безпеки почали майже 900 кримінальних проваджень щодо співробітників Нацполіції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Зокрема, з них 400 - за фактом пропозицій або надання неправомірної вигоди поліцейським, а понад 300 - за вчинення протиправних дій щодо співробітників поліції.

У цих провадженнях майже 600 осіб вже отримали повідомлення про підозру.

Водночас, Клименко зазначив, що у 2020 році за скоєння злочинів звільнили 142 поліцейських, а за порушення дисципліни - 371.

Крім того, він розповів, що ініціював створення нового департаменту, який запрацює з 1 березня.

"Це буде головна інспекція, яка наглядатиме за роботою всієї системи Нацполу та аналізуватиме ефективність надання поліцейських послуг громадянам", - пояснив очільник Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідальність за водіння в нетверезому стані і порушення ПДР пішоходами необхідно посилити, - Клименко

Автор: Наталя Джума
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А Клименка звільнити слабо? В Кропивницькому ДЕСЯТКИ кіосків відкрито торгують сигаретами без акцизних марок. Звісно для нас дуже добре. Однак даний факт свідчить про абсолютну продажність та дистрофію виконавчої влади в УКраїні.
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29.01.2021 12:20 Відповісти
Ладно, пусть будет Клименко вводить в курс дела. Но! Таки имеется вопрос: а где делся господин Аваков??? Ранее он так активно отписывался в соцсетях... А щас- 0(ноль). Тревожно мне стало, однако.
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29.01.2021 12:09 Відповісти
не сцарська то справа, він має свого піськова.
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29.01.2021 12:32 Відповісти
Багато... хто приймає всякий непотріб? Робіть висновки...
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29.01.2021 13:12 Відповісти
а скольких посадили ? правильно - не одного
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29.01.2021 15:08 Відповісти
 
 