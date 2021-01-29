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Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Російська Федерація не планує включати до свого складу окупований Донбас. Це питання не стоїть на порядку денному.
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Зокрема, він прокоментував заклик російської пропагандистки Маргарити Симоньян включити окуповані частини Донецької і Луганської областей до складу Росії.
"Маргарита Симоньян є медіаменеджером і журналістом. Вона жодним чином не може бути виразником офіційної позиції Російської Федерації. Таке питання на порядку денному не стоїть", - заявив Пєсков.
Як повідомлялося раніше, вчора російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала включити Донбас до складу РФ.
Топ коментарі
+25 Роман с камнем
показати весь коментар29.01.2021 11:58
+16 Роман с камнем
показати весь коментар29.01.2021 11:59
+13 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.01.2021 12:06
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Будь ласка, зачекайте...
а ремонтировать донбасс.....тут тощего бюджета рф явно не хватит
вместо ножек Буша будут карточки Байдена
(хлебные, конечно, а не фото)
Они так надеялись....
И за что воевали?
Думаю на пару лет ватным лохам задора хватит, а потом, гляди, и Амаяк Акопян приедет, попросит еще немного потерпеть. XD
писькову верить ... себя не уважать
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!