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Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков

Російська Федерація не планує включати до свого складу окупований Донбас. Це питання не стоїть на порядку денному.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зокрема, він прокоментував заклик російської пропагандистки Маргарити Симоньян включити окуповані частини Донецької і Луганської областей до складу Росії.

"Маргарита Симоньян є медіаменеджером і журналістом. Вона жодним чином не може бути виразником офіційної позиції Російської Федерації. Таке питання на порядку денному не стоїть", - заявив Пєсков.

Як повідомлялося раніше, вчора російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала включити Донбас до складу РФ.

Читайте також: Російська пропагандистка Симоньян: "Росія-матушка, забери Донбас додому"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Значит все таки стоит ....
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29.01.2021 11:58
+16
туалетний йоршик завжди бреше.
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29.01.2021 11:59
+13
Агитбригада наобещала холопам и поехала домой - какое-то время опять будут верить в "светлое будущее"... Вопрос о присоединении Донбасса к РФ на повестке дня не стоит, - Песков - Цензор.НЕТ 2478
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29.01.2021 12:06
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Значит все таки стоит ....
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29.01.2021 11:58 Відповісти
туалетний йоршик завжди бреше.
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29.01.2021 11:59 Відповісти
Конечно пока не стоит , потому что их нужно будет кормить и содержать .Проще устроить им фейковую независимость как в грузинской Самчобло и ни за что не отвечать патамушто ихтамнет (( Или попытаться втащить в состав ды-ры большинство областей Украины и организовать ,,малорассейскую ,, республику . Но и первый вариант отвергать не стоит он тоже имеет вероятность достаточно большую .
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29.01.2021 13:15 Відповісти
тут на один рым туева хуча денег уходит что бы привести инфраструктуру в порядок, при том что там войны не было
а ремонтировать донбасс.....тут тощего бюджета рф явно не хватит
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29.01.2021 12:00 Відповісти
Та понятно. Зачем им территория с уничтоженной инфраструктурой и населенная быдлом-халявщиками
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29.01.2021 12:00 Відповісти
Так это отработанная схема, та же ситуация с Приднестровьем, Абхазией и Осетией, они другого и не планировали. А наши все рассуждают о каких то договоренностях и положительных решениях, тупость нашей власти зашкаливает.
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29.01.2021 12:21 Відповісти
как же так? а дамбасня ведь так старалась.ну очень кормильцы хотели на мордовию кормить.
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29.01.2021 12:01 Відповісти
Какая разница, что говорит письков? Сейчас он говорит - не стоит, а уже завтра с утра могут опубликовать указ о присоединении.
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29.01.2021 12:01 Відповісти
это бы было для Украины слишком хорошо. для русни это значило + много новой напользы, для Украины - пенсии пенсовате ,- энергоносители, - быдлоэлехторат на следующих выборах.
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29.01.2021 12:04 Відповісти
ну в принципе он так и сказал - не стоит на повестке дня, наверное сегодняшнего же
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29.01.2021 12:29 Відповісти
Вопрос о присоединении Донбасса к РФ на повестке дня не стоит, - Песков - Цензор.НЕТ 226 А шо ж такое? А рэфэрендум свободолюбивых жителей Бамбаса, как в Крыму?
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29.01.2021 12:03 Відповісти
мля, никто до 2014 года не подозревал, что бамбасцы такие суровые и свободолюбивые, что готовы разрушить всё и поубивать всех, чтобы построить всем "мир по 2.20" Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6476
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29.01.2021 12:53 Відповісти
Не сказал, что это было бы незаконно, ибо даже запоребрик признает Данбасс украинским. Просто "на повестке дня не стоит". Между строк написано: сегодня не стоит, а завтра - по ситуации.
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29.01.2021 12:03 Відповісти
правильно, присоединить можно только песковские усы к унитазу !
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29.01.2021 12:03 Відповісти
Точнее, к тому, что в унитазе.
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29.01.2021 12:15 Відповісти
Вопрос о присоединении Донбасса к РФ на повестке дня не стоит, - Песков - Цензор.НЕТ 4803
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29.01.2021 12:04 Відповісти
ты чего тут ленточку георгиевскую рекламируешь?
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29.01.2021 12:30 Відповісти
Це і так ясно. На "повєсткє дня стоіт прісоєдінєніє Украіни".
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29.01.2021 12:04 Відповісти
Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6359
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29.01.2021 12:23 Відповісти
Та да, и тем не менее быстренько позвонил путьке
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29.01.2021 12:31 Відповісти
ага первым делом. потомок киевских князей. бггг
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29.01.2021 12:44 Відповісти
О-о-о-о !!!!!

вместо ножек Буша будут карточки Байдена

(хлебные, конечно, а не фото) Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4655
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29.01.2021 12:58 Відповісти
Нуту то потомок мордовского говна,чего тебе переживать
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29.01.2021 13:00 Відповісти
Кацап, висрався?
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29.01.2021 13:06 Відповісти
***** звонило, шахта не виляй
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29.01.2021 13:01 Відповісти
тебя в гугле забанили?
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29.01.2021 14:01 Відповісти
У тебя на свинособакии есть гугл?
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29.01.2021 14:06 Відповісти
я тебя оскорбил разве? Нет? Так почему ты себе позволяешь меня оскорблять?
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29.01.2021 14:20 Відповісти
Ну он же должен был узнать живой ***** или уже застрелился? Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4372
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29.01.2021 13:08 Відповісти
Башти Кремля пішли не в ногу.)))
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29.01.2021 12:04 Відповісти
Бедные дамбасяне!
Они так надеялись....
И за что воевали?
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29.01.2021 12:05 Відповісти
за что их диды вытираны от ширки и винта погибале?
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29.01.2021 12:07 Відповісти
Да, ***** здесь не пляшет
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29.01.2021 13:02 Відповісти
и завтра стоять не будет ? а как насчет послезавтра ?
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29.01.2021 12:06 Відповісти
вот когда хотя бы 90% жителей донбасса будет ХОТЕТЬ этого....а сейчас, с этим ни бе ни ме, без шансов
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29.01.2021 15:05 Відповісти
Агитбригада наобещала холопам и поехала домой - какое-то время опять будут верить в "светлое будущее"... Вопрос о присоединении Донбасса к РФ на повестке дня не стоит, - Песков - Цензор.НЕТ 2478
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29.01.2021 12:06 Відповісти
Рупоры и лица "узкого мирка" Симонян, Кеосаян и Бабаян приехали дырявых обнадеживать, призвали не унывать, затянуть пояса и дальше верить в скорый рай вместе с паРашей.
Думаю на пару лет ватным лохам задора хватит, а потом, гляди, и Амаяк Акопян приедет, попросит еще немного потерпеть. XD
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29.01.2021 12:39 Відповісти
Так а шо ж то було, змова та заколот банди вірмено-мокшан проти України? Вопрос о присоединении Донбасса к РФ на повестке дня не стоит, - Песков - Цензор.НЕТ 3542
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29.01.2021 12:06 Відповісти
нету никаких вирмен есть хитрожопые хои из ириваньского ханства великого Азербайджана.
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29.01.2021 12:09 Відповісти
Конечно, вопрос не стоит, не вам, азиатским дикарям его решать, у скотов мнение никто не спрашивает. А полезете - завалим гробами всю вашу мухосрань, передвижные крематории не справятся.
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29.01.2021 12:09 Відповісти
Этих чурок? Нее, никто их не боится.
Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9666
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29.01.2021 12:29 Відповісти
Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9903
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29.01.2021 12:26 Відповісти
Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5429
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29.01.2021 12:11 Відповісти
кроме армян (и евреев) никто не убедит что Донбасс русский Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7781
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29.01.2021 13:07 Відповісти
а евреи России их и создали и переселили на Кавказ -Смесь арабов и евреев (А.Гитлер"Ближайшими родственникми евреев яв-ся армяне(арабохаи) ") И дали им название персов по турецки -Эр Мэн(Муж Я)=МэнУш(Я сознание)=ПэриУш(Пэриджан) для замены Др.Прсии Кавказской-Одэрбэйджана половина.А то мы говорим шейх Сулейман, они Соломон-так ктоже прав и где??Персия-святой дух ,все знают.
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29.01.2021 13:19 Відповісти
Та може бути варіант, що московію до дамбаца приєднають...
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29.01.2021 12:14 Відповісти
кажется, донбасянам из Кремля снова смачно харкнули в рожу..
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29.01.2021 12:14 Відповісти
По-перше, им нужна гноящаяся рана в теле Украины, поэтому присоединять не будут. К тому же, Украина платит пенсии какой-то части пенсионеров, зарегистрированных на территории Украины. При присоединении Донбасса к рф такие выплаты прекратятся - это невыгодно кремлю.
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29.01.2021 12:14 Відповісти
Не для того разграбили, шобы эту клоаку, населенную озверевшими дикарями, присоединять... Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8823
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29.01.2021 12:15 Відповісти
причем,присоединять эту территорию не рвётся и Украина.. Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5997
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29.01.2021 12:31 Відповісти
так и про Крым брехал, не краснея...
писькову верить ... себя не уважать
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29.01.2021 12:15 Відповісти
Почему? ***** не хочет еще много новых и полезных санкций?
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29.01.2021 12:17 Відповісти
Нахрена козе баян...Вопрос стоит как добить бамбас до ручки,максимально настроить тамошнее население против Украины,узаконить власть колаборантов,дать им право вето на внешнюю политику,восстановление за счет Украины (шмыгаль раньше объявлял что для этих целей возьмут международные кредиты) и только под этим соусом вмонтировать в Украину. И при этом извлечь еще и выгоду - мол миротворцы мы скрепные. Попытаются конечно поторговаться за воду для крыма,прямые поставки газа,свободную экономическую зону...тем более что при нынешней украинской власти такие маневры вполне возможны - лично я не сомневаюсь.
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29.01.2021 12:17 Відповісти
щоб ти ****** вдавився рудий пісько ...
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29.01.2021 12:18 Відповісти
Лохи, вас кинули.
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29.01.2021 12:20 Відповісти
ВІКНО ОВЕРТОНА три вірмени запустили. Для цього цих .... і запустили в ордлятину.
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29.01.2021 12:24 Відповісти
А не пора ли Чепушиле в гэндэлыку "Сепар" отобедать?
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29.01.2021 12:27 Відповісти
Если русские утром говорят, что им это не нужно - значит придут ночью и спи#дят.
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29.01.2021 12:32 Відповісти
ну раз заговорили об э том, значит уже вопрос стоит...
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29.01.2021 12:34 Відповісти
Питання про приєднання Донбасу до раSSії нас не має цікавити... Україну має цікавити питання приєднання Кубані та східної Слобожанщини... а якщо ще люди захочуть то і Зеленого Клину....

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.01.2021 12:35 Відповісти
Вот присоединят донбасс и Зеленский свое обещание выполнит- война закончится...
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29.01.2021 12:35 Відповісти
так у них в доктрине- вернуться в довоенные границы луг и до. обл..так что не кончится
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29.01.2021 13:31 Відповісти
Приєднати до ерефії Донбас ніяким чином не входить в плани *****. Донбас це, інструмент маніпулювання Україною і можливість трендіти хоча б в середині московії про "гражданскую вайну" в Україні. До тогож, це, плацдарм для "асвабаждєнія Украіни ат праклятих біндєр". Взяти Донбас означає поховати Малоросію. А у них на телебаченні останнім часом посиленно почали маструбувати про бомбардуванння Киева та Одеси. Тому Йоршик і обламав "героїню Карабаха". Щось останнім часом у неї не клєїться.
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29.01.2021 12:42 Відповісти
А они так ждали, надеялись и верили. Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2974
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29.01.2021 12:46 Відповісти
Треба відключити окуповані території від електро,ґазової,мереж,водопостачання,пенсій. Допомогти матеріально проукраїнським громадянам(після прискіпливої перевірки сбу) переїхати в мирні міста,а за рузьгємірців хай турбується *********.Вавжаю за необхідне,всіх поліціянтів ротаційно залучити на 6 місяців до оборони України на 0 і розмінування.
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29.01.2021 13:02 Відповісти
Судячи з візиту вірменів - Донбасс приєднають до Вірменії, як втілення їх мрії про Тигряна Великого. Кому потрібна пограбована і загажена територія, на якій неможна навіть с/г розвивати? Все, що було привабливе і на плаву РФ, як середньовічні кочівники, вкрала і вивезла в Козлофєдию. Тож залишось тим міцевим дурням бігати по окопам і копанкам, як макаки, виконуючи команди з Кремля. Нам, Україні поспішати не має куди, нехай кукукнута РФ сама носить ними ж спалений чамайдан без ручки, може швидше загнеться.
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29.01.2021 13:09 Відповісти
а на симоняншу уже открыли дело за призывы к анексии территории?
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29.01.2021 14:28 Відповісти
Идите на х.уй дарагие расиіяне!
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29.01.2021 22:23 Відповісти
 
 