Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков

Російська Федерація не планує включати до свого складу окупований Донбас. Це питання не стоїть на порядку денному.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зокрема, він прокоментував заклик російської пропагандистки Маргарити Симоньян включити окуповані частини Донецької і Луганської областей до складу Росії.

"Маргарита Симоньян є медіаменеджером і журналістом. Вона жодним чином не може бути виразником офіційної позиції Російської Федерації. Таке питання на порядку денному не стоїть", - заявив Пєсков.

Як повідомлялося раніше, вчора російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала включити Донбас до складу РФ.

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