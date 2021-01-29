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підсумки (10) організована злочинність (51) Нацполіція (13914) Правоохоронні органи (2660) злочинність (500) Клименко (190)

У 2020 році поліцейські розкрили практично кожен другий злочин, - глава Нацполіції Клименко. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Протягом минулого року ми зареєстрували понад 335 тис. Кримінальних злочинів, розкрито - майже 164 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління Нацполіції України, про це Ігор Клименко повідомив сьогодні, 29 січня, під час розширеної наради за результатами роботи відомства в 2020 році.

Голова Нацполіції зазначив, що минулого року поліцейські отримали майже 10 млн викликів на лінію "102". У середньому один оператор приймав телефонний дзвінок кожні 10 хвилин.

У 2020 році поліцейські розкрили практично кожен другий злочин, - глава Нацполіції Клименко 01

"Упродовж минулого року ми зареєстрували понад 335 тисяч кримінальних правопорушень, розкрито – майже 164 тисячі. При цьому поліцейські розкривали по одному кримінальному правопорушенню кожні 3 хвилини. Поліцейські розкрили практично кожен другий зареєстрований злочин", - повідомив глава Нацполіції.

Окрім того, Клименко зауважив, що минулого року поліцейським вдалося збільшити відсоток розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, довівши їх до найвищих результатів за всю історію Національної поліції.

"Минулого року ми розкрили 95% убивств, 97% фактів спричинення тяжких тілесних ушкоджень, зокрема зі смертельними наслідками, та майже 98% зґвалтувань. Важливий момент: завдяки змінам в організації оперативної роботи та покращенню якості документування правопорушень нам у загальному вдалося збільшити розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів до 45%. Попри те, що у певні періоди злочинів цієї категорії реєструвалося менше, відсоток їх розкриття зростав", - наголосив Клименко.

У 2020 році поліцейські розкрили практично кожен другий злочин, - глава Нацполіції Клименко 02

Голова Нацполіції додав, що водночас минулого року було скоєно менше майнових злочинів: кількість крадіжок, грабежів та розбоїв зменшилася у середньому майже на третину.

У 2020 році поліцейські розкрили практично кожен другий злочин, - глава Нацполіції Клименко 03

Окрім того, у результаті розслідувань слідчі поліції направили до суду понад 92 тисячі обвинувальних актів, в яких встановлено 93 тисячі осіб, причетних до скоєння злочинів.

У 2020 році поліцейські розкрили практично кожен другий злочин, - глава Нацполіції Клименко 04

"Поліцейські домоглися реального відшкодування завданих злочинами збитків на понад мільярд гривень. Зауважу, що ця сума складає половину від загальних відшкодованих збитків по державі всіма правоохоронними органами. Ще майже на два мільярди накладено арешт", - повідомив Клименко.

Голова Нацполіції акцентував, що основним нововведенням в роботі слідчих підрозділів поліції у 2020 році стало впровадження з 1 липня інституту кримінальних проступків та створення підрозділів дізнання: "Це дозволило забезпечити швидке розслідування нетяжких кримінальних правопорушень, а слідчі змогли зосередитися на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів. Якщо коротко про здобутки дізнавачів: щомісяця до суду скеровують близько 4 тисячі кримінальних проваджень про проступки".

У 2020 році поліцейські розкрили практично кожен другий злочин, - глава Нацполіції Клименко 05

Також минулоріч поліцейські зафіксували майже п’ять мільйонів адміністративних правопорушень. В середньому щохвилини було складено 10 адмінпротоколів. Найбільше – за порушення безпеки дорожнього руху – по шість протоколів. При цьому щогодини поліцейські складали по одному протоколу за корупційні правопорушення.

Водночас Голова Нацполіції наголосив, що стабільним пріоритетом в роботі кримінального блоку поліції залишається протидія організованій злочинності.

"У 20-му поліція знешкодила 353 організовані групи, для порівняння у 19-му – 275. До кримінальної відповідальності притягнуто майже півтори тисячі учасників цих груп, які скоїли понад 3,5 тисячі злочинів. 500 осіб – під вартою. Хочу наголосити, що ці люди – професійні злочинці. Це не точкові "набіги", а системні продумані плани. Вони не займаються звичайними крадіжками чи шахрайством. Вони вчиняють вбивства, вимагання, викрадення людей", - підкреслив Клименко.

У 2020 році поліцейські розкрили практично кожен другий злочин, - глава Нацполіції Клименко 06

Глава відомства також зазначив, що завдяки ухваленим змінам до законодавства, спрямованим на припинення діяльності злочинних спільнот та притягнення до кримінальної відповідальності "ворів у законі", поліцейські отримали додаткові інструменти у боротьбі з організованою злочинністю: "Ми отримали важелі для нейтралізації злочинного впливу кримінальних авторитетів та припинення діяльності злочинних груп із корупційними, транснаціональними, етнічними зв’язками, радикально налаштованими бандформуваннями. Першою позитивною практикою ухвалення цього закону є те, що окремі суб’єкти підвищеного злочинного впливу відмовляються від участі у кримінальних "сходках" і виїжджають з України.

За словами Клименка, за короткий проміжок часу поліцейські вже мають напрацьовані результати роботи у цьому непростому напрямку: розпочаті кримінальні провадження та оголошені підозри організаторам, учасникам злочинних спільнот та суб’єктам злочинного впливу.

У 2020 році поліцейські розкрили практично кожен другий злочин, - глава Нацполіції Клименко 07

"Ще одна проблема, яка "болить" практично кожного громадянина: наркозлочинність. Її обсяги немалі – у 2020-му задокументовано понад 27 тисяч таких кримінальних правопорушень. При цьому щодоби силами поліції розкривалося 60 наркозлочинів. Із загальної кількості зареєстрованих – більше 8 тисяч фактів збуту наркотиків. І практично кожен 7-й збут здійснювався через Інтернет", - повідомив глава Нацполіції.

У 2020 році поліцейські розкрили практично кожен другий злочин, - глава Нацполіції Клименко 08
Інфографіка: сайт Нацполіції

Окрім того, у 2020 році поліцейські перекрили 9 міжнародних каналів надходження наркотиків. З незаконного обігу вилучено майже 6 тонн заборонених речовин – це понад 7 мільйонів доз. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого сягає двох мільярдів гривень.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Это конечно АНЕКДОТ ГОДА !!!! В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617Сейчас все ко чудеса творил животы надорвут !!! В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 9862
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29.01.2021 12:11
+4
не знаю як на рахунок розкриття злочинів, а презентації в поліції вже навчились робити
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29.01.2021 12:11
+3
Могли и каждое 1-е, "раскрытие" убийства Шеремета тому подтверждение
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29.01.2021 12:12
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та не вже?...уря!
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29.01.2021 12:09 Відповісти
Это конечно АНЕКДОТ ГОДА !!!! В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617Сейчас все ко чудеса творил животы надорвут !!! В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 9862
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29.01.2021 12:11 Відповісти
не знаю як на рахунок розкриття злочинів, а презентації в поліції вже навчились робити
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29.01.2021 12:11 Відповісти
Могли и каждое 1-е, "раскрытие" убийства Шеремета тому подтверждение
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29.01.2021 12:12 Відповісти
Раскрыли, потом закрыли каждое второе дело и пошли заниматься тем то лучше всего умеют. Ничем.
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29.01.2021 12:13 Відповісти
З тих ,нових,що знаю,взагалі в основному недієздатні в частині розкриття злочинів.Решта -безпорадні.
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29.01.2021 12:20 Відповісти
- Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врёт.(с)
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29.01.2021 12:20 Відповісти
Так може цим полісменам і грошове забезпечення виплачувати "від виработки"?

Скоротити паразитами в половину?
А що, скільки наробили - стільки отримали
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29.01.2021 12:22 Відповісти
так им раньше так и платили, за процент раскрываемости.
для повышения процента раскрываемости в каждой мусарне была пресс хата, где раскрываемость неимоверно возрастала.
можно вернуть, вспомним старые добрые времена: "слоник", "ласточка", и мой любимый "музыкальный центр", который мне давали послушать в 98-м году, и который никак шо-то не забывается до сих пор
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29.01.2021 12:33 Відповісти
Час вже інший.
Навіть ти, під впливом незабутніх вражень тих часів, не погодишься це ******** повернути й будеш цьому опиратися навіть голіруч.
А якщо знаєш рецепти різноманітних коктейлів, у т.ч. Молотова, то тобі байдуже буде хто перед тобою. Ну а як таких набереться повна жменя, то все получится якнайкраще.
Чи не так?

А мусора, вірніше "чорнопластмасові", мають працювати не розгинаючи свого хребта.
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29.01.2021 14:38 Відповісти
о чем етот бред? даже яныка переплюнули!! хоть один телефон верните что сотнями каждый день вытаскивают людям - тупо заяву подписали и положили под стол. а с сумками вытянутыми из машин? скока их раскрыли?
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29.01.2021 12:37 Відповісти
все полицестее и полицестее... все умнее и умнее... если не считать требования взяток, отказ от заведения дел... а в остальном - надо РАЗГОНЯТЬ и создавать переходную ПОЛИЦИЮ, финансируемую не Киевом, в громадами... как в США... тогда и пользы будет больше... а так понабирали дебилов водопьяновых, синехреновых, малопьющихнобыстропьянеющих... РАЗОГНАТЬ ДЕБИЛОВ... и ввести кровную месть, дать право на свободное владение огнестрельным оружием...
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29.01.2021 12:42 Відповісти
Далеко їм ще до Північної Кореї але вже збираються обігнати Європу та США.
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29.01.2021 12:47 Відповісти
В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление...

У 2020 році поліцейські розкрили практично кожен другий злочин, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 2120 я думав що саму мега брехня, я чув під час виборів від Клоуна, а ні... я помилився.

Це усе, що мають знати українці про нашу "статистику"...
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29.01.2021 12:53 Відповісти
Читаю: "В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление"
Читаю статью перед єтим:
"Более 500 полицейских уволили в 2020 году за совершение преступлений"

Илб ліжі не едут, иль я - ... очень странній...
По аналогии с со "спасением утопающих" напрашивается:
"Раскрітие преступлений - дело рук саміх совершающих преступления"
Совершайте больше - больше раскроете!
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29.01.2021 13:03 Відповісти
Поліцейські розкрили кожний другий злочин...Якщо врахувати,що кожен перший вони здійснили самі то це дуже хороший результат...
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29.01.2021 13:06 Відповісти
мусора, доти доки Рифмастер сидить - всі ваші "святкові салюти" - до страки.. і доти ви - мусора-авак-овці
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29.01.2021 13:08 Відповісти
А можно и так: "В 2020 году полицейские не раскрыли практически каждое второе преступление"...
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29.01.2021 14:51 Відповісти
В нас зато є самий "евективний міністр" Рюкзаков. Дайте йоме ще 130 млн. на мусорів дармоїдів.
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29.01.2021 15:11 Відповісти
Це досягнення варте книги Гіннеса
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29.01.2021 15:23 Відповісти
Во-первых, каждое второе - это только половина преступлений. Скажем так, это не очень круто.
Во-вторых, по делу Шеремета хорошо видна схема раскрытия - подтасовка доказательств и обвинение непричастных.

Так что ментам абсолютно нечем похвастаться, кроме абсолютно незаслуженного финанстрования на фоне уничтожения экономики и независимости Украины Зеленским и СН.
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29.01.2021 15:54 Відповісти
 
 