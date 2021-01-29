У 2020 році поліцейські розкрили практично кожен другий злочин, - глава Нацполіції Клименко. ІНФОГРАФІКА

Протягом минулого року ми зареєстрували понад 335 тис. Кримінальних злочинів, розкрито - майже 164 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління Нацполіції України, про це Ігор Клименко повідомив сьогодні, 29 січня, під час розширеної наради за результатами роботи відомства в 2020 році.

Голова Нацполіції зазначив, що минулого року поліцейські отримали майже 10 млн викликів на лінію "102". У середньому один оператор приймав телефонний дзвінок кожні 10 хвилин.

"Упродовж минулого року ми зареєстрували понад 335 тисяч кримінальних правопорушень, розкрито – майже 164 тисячі. При цьому поліцейські розкривали по одному кримінальному правопорушенню кожні 3 хвилини. Поліцейські розкрили практично кожен другий зареєстрований злочин", - повідомив глава Нацполіції.

Окрім того, Клименко зауважив, що минулого року поліцейським вдалося збільшити відсоток розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, довівши їх до найвищих результатів за всю історію Національної поліції.

"Минулого року ми розкрили 95% убивств, 97% фактів спричинення тяжких тілесних ушкоджень, зокрема зі смертельними наслідками, та майже 98% зґвалтувань. Важливий момент: завдяки змінам в організації оперативної роботи та покращенню якості документування правопорушень нам у загальному вдалося збільшити розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів до 45%. Попри те, що у певні періоди злочинів цієї категорії реєструвалося менше, відсоток їх розкриття зростав", - наголосив Клименко.

Голова Нацполіції додав, що водночас минулого року було скоєно менше майнових злочинів: кількість крадіжок, грабежів та розбоїв зменшилася у середньому майже на третину.

Окрім того, у результаті розслідувань слідчі поліції направили до суду понад 92 тисячі обвинувальних актів, в яких встановлено 93 тисячі осіб, причетних до скоєння злочинів.

"Поліцейські домоглися реального відшкодування завданих злочинами збитків на понад мільярд гривень. Зауважу, що ця сума складає половину від загальних відшкодованих збитків по державі всіма правоохоронними органами. Ще майже на два мільярди накладено арешт", - повідомив Клименко.

Голова Нацполіції акцентував, що основним нововведенням в роботі слідчих підрозділів поліції у 2020 році стало впровадження з 1 липня інституту кримінальних проступків та створення підрозділів дізнання: "Це дозволило забезпечити швидке розслідування нетяжких кримінальних правопорушень, а слідчі змогли зосередитися на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів. Якщо коротко про здобутки дізнавачів: щомісяця до суду скеровують близько 4 тисячі кримінальних проваджень про проступки".

Також минулоріч поліцейські зафіксували майже п’ять мільйонів адміністративних правопорушень. В середньому щохвилини було складено 10 адмінпротоколів. Найбільше – за порушення безпеки дорожнього руху – по шість протоколів. При цьому щогодини поліцейські складали по одному протоколу за корупційні правопорушення.

Водночас Голова Нацполіції наголосив, що стабільним пріоритетом в роботі кримінального блоку поліції залишається протидія організованій злочинності.

"У 20-му поліція знешкодила 353 організовані групи, для порівняння у 19-му – 275. До кримінальної відповідальності притягнуто майже півтори тисячі учасників цих груп, які скоїли понад 3,5 тисячі злочинів. 500 осіб – під вартою. Хочу наголосити, що ці люди – професійні злочинці. Це не точкові "набіги", а системні продумані плани. Вони не займаються звичайними крадіжками чи шахрайством. Вони вчиняють вбивства, вимагання, викрадення людей", - підкреслив Клименко.

Глава відомства також зазначив, що завдяки ухваленим змінам до законодавства, спрямованим на припинення діяльності злочинних спільнот та притягнення до кримінальної відповідальності "ворів у законі", поліцейські отримали додаткові інструменти у боротьбі з організованою злочинністю: "Ми отримали важелі для нейтралізації злочинного впливу кримінальних авторитетів та припинення діяльності злочинних груп із корупційними, транснаціональними, етнічними зв’язками, радикально налаштованими бандформуваннями. Першою позитивною практикою ухвалення цього закону є те, що окремі суб’єкти підвищеного злочинного впливу відмовляються від участі у кримінальних "сходках" і виїжджають з України.

За словами Клименка, за короткий проміжок часу поліцейські вже мають напрацьовані результати роботи у цьому непростому напрямку: розпочаті кримінальні провадження та оголошені підозри організаторам, учасникам злочинних спільнот та суб’єктам злочинного впливу.

"Ще одна проблема, яка "болить" практично кожного громадянина: наркозлочинність. Її обсяги немалі – у 2020-му задокументовано понад 27 тисяч таких кримінальних правопорушень. При цьому щодоби силами поліції розкривалося 60 наркозлочинів. Із загальної кількості зареєстрованих – більше 8 тисяч фактів збуту наркотиків. І практично кожен 7-й збут здійснювався через Інтернет", - повідомив глава Нацполіції.



Інфографіка: сайт Нацполіції

Окрім того, у 2020 році поліцейські перекрили 9 міжнародних каналів надходження наркотиків. З незаконного обігу вилучено майже 6 тонн заборонених речовин – це понад 7 мільйонів доз. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого сягає двох мільярдів гривень.