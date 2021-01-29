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Новини Політика України
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Герус (180) Василевська-Смаглюк (62) Міністерство енергетики та захисту довкілля (45) Семінський Олег (44)

Серед нових кандидатів на пост міністра енергетики в "СН" обговорюють нардепів Геруса і Семінського, - Василевська-Смаглюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Серед нових кандидатів на пост міністра енергетики в

У фракції "Слуга народу" обговорюють нових кандидатів на посаду міністра енергетики. Серед можливих кандидатів - нардепи "СН" Андрій Герус і Олег Семінський.

Про це розповіла в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"Вчора було обговорення (кандидатів на посаду міністра енергетики. – Ред.). Серед кандидатів, яких називають – Семінського, Геруса, ще когось, кого я навіть не знаю. Але я би брала людей, які вже працювали із системою, вони знають, як балансувати, як розвивати видобуток, як боротися з бізнесменами, які хочуть заробити надприбутки на тарифах. Я би брала людей, які вже були при владі… Схиляюсь до тих, хто вже був або заступником міністра, або міністром. Вважаю, що непоганим міністром був Юрій Продан", - розповіла Василевська-Смаглюк.

Також читайте: Профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики

Як повідомлялося, 28 січня Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Не знаю кто такое Семиноский, но Герус это просто дерьмо!
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29.01.2021 12:09
+10
Геруса . . . . йпрст!
Да он пришёл в 2014 году на ТВ голым и босым. А сейчас 3 квартиры имеет в Киеве и машини люкс. Откуда это всё, если не из-за того, что он натворил в энергетике?? Совсем конченные???
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29.01.2021 12:11
+8
Поддерживаю! Кусок говна полный!
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29.01.2021 12:12
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Не знаю кто такое Семиноский, но Герус это просто дерьмо!
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29.01.2021 12:09 Відповісти
Зная геруса, ты знаешь все и о семиноском.
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29.01.2021 12:10 Відповісти
ишак в курсе, значит ответственность на нем.
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29.01.2021 13:07 Відповісти
тут достатньо знати хто ця ***** смаглюк, кандидати будуть відповідні
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29.01.2021 15:14 Відповісти
тоже верно.
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29.01.2021 15:16 Відповісти
Поддерживаю! Кусок говна полный!
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29.01.2021 12:12 Відповісти
Не гавно,а гавнище,
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29.01.2021 12:13 Відповісти
На Бениной палочке !!!
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29.01.2021 13:00 Відповісти
"Олег Семинский в прошлом деловой партнер по газодобывающему бизнесу экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, покинувшего Украину после Майдана, и экс-регионала Нестора Шуфрича."
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29.01.2021 12:12 Відповісти
ну такое очень нужно Зе....
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29.01.2021 12:15 Відповісти
Так іншого в Україні нема.
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29.01.2021 12:17 Відповісти
Такими кадрами нынешняя власть не разбрасывается... Серед нових кандидатів на пост міністра енергетики в "СН" обговорюють нардепів Геруса і Семінського, - Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 599
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29.01.2021 12:15 Відповісти
А минула розкидувалася.)))
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29.01.2021 12:16 Відповісти
ЦЕЖ ВІН НИЩИВ АТОМНІ СТАНЦІЇ, І ПОЧАВ ФІНАНСУВАТИ РФ, ЗАВДЯКИ ПОКУПКИ В НИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.
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29.01.2021 17:31 Відповісти
"Но я бы брала людей, которые уже работали с системой, они знают, как балансировать" і красти?
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29.01.2021 12:09 Відповісти
"Новые лица" казали вони...)))
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29.01.2021 12:10 Відповісти
Кто бы удивлялся, зельцево кодло находит дерьмо везде.
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29.01.2021 12:11 Відповісти
Геруса . . . . йпрст!
Да он пришёл в 2014 году на ТВ голым и босым. А сейчас 3 квартиры имеет в Киеве и машини люкс. Откуда это всё, если не из-за того, что он натворил в энергетике?? Совсем конченные???
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29.01.2021 12:11 Відповісти
так известно за что - Золотой ключик.
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29.01.2021 17:41 Відповісти
не понял. Объясните.
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29.01.2021 18:02 Відповісти
набираешь в гугле "схема золотой ключик"
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30.01.2021 03:03 Відповісти
Школа Соломона Пляра, школа бальных танцев, две шаги налево, две шаги направо.
https://m.youtube.com/watch?reload=9&v=P165yvbVhCg
))
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29.01.2021 12:12 Відповісти
одні й ті рожі одна на одну схожі...
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29.01.2021 12:12 Відповісти
герпес тоже хочет опять прорваться к реформаторству?
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29.01.2021 12:13 Відповісти
Герус сделал пластику?...стал "новым лицом"?...
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29.01.2021 12:14 Відповісти
Герус - это просто новая жопа.
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29.01.2021 12:26 Відповісти
Його щастя, що не пройшов в Раду вилоносець.
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29.01.2021 15:44 Відповісти
Супер давайте клоуны геруса,того кто у кацарылых по заказу бени электричество закупал.Будете зедебилы как в 90 при чучме без света месяцами сидеть.
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29.01.2021 12:14 Відповісти
Герус в обезьяннике Коломойского в авторитете. Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти Геруса за можливу державну зраду ./ Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход/ По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс
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29.01.2021 12:14 Відповісти
Не захотели Витренко, маете Геруса)))
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29.01.2021 12:20 Відповісти
Вы не по адресу. Я не депутат ВР.
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29.01.2021 12:25 Відповісти
Среди новых кандидатов на пост министра энергетики в "СН" обсуждают нардепов Геруса и Семинского, - Василевская-Смаглюкhttps://youtu.be/vkAkYpclfSw

Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь"
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29.01.2021 12:17 Відповісти
Зєлю треба негайно геть, бо він НІКОЛИ не призначить нормальну людину у владу, наприклад такого, як Кучеренко. Бо Кучеренко не дасть йому красти в енергетиці.
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29.01.2021 12:33 Відповісти
Зеленський виконує передвиборні обіцянку, яку дав своїм вмборцям - Коломойському, Ахметова і ***** - вбити енергетичну галузь України. Радуйся, нарід!
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29.01.2021 12:44 Відповісти
Ще два злодійкувати слуги...Семінського за крисятницво партнерни в ямі більше року тримали. Гідний кандидат))
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29.01.2021 13:08 Відповісти
Узеленські дегустатори. З двог сортів лайна вибирають кращий.
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29.01.2021 13:19 Відповісти
Вот для чего им потребовался Витренко!
Геруса, по вине которого готовятся веерные отключения э/э, на царство.
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29.01.2021 13:49 Відповісти
Опять этот косоглазый"кутузов", коломойского, рвётся к власти и бабкам!!
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29.01.2021 14:32 Відповісти
скотиняка
Серед нових кандидатів на пост міністра енергетики в "СН" обговорюють нардепів Геруса і Семінського, - Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1531
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29.01.2021 14:39 Відповісти
Бачите як опирається? Не хоче він іти на пост міністра!
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29.01.2021 15:47 Відповісти
Якщо геруса ,то краще тищенка ,або на останній випадок ківу. Серед нових кандидатів на пост міністра енергетики в "СН" обговорюють нардепів Геруса і Семінського, - Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 9525
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29.01.2021 14:47 Відповісти
Херусу треба морду бити, а не міністром ставити.Зовсім нюх втратили, прислужники!
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29.01.2021 14:48 Відповісти
А що,нормальних зовсім немає? Хоча,звідки їм там,нормальним,взятись?
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29.01.2021 14:52 Відповісти
Акуеть - кричали гости...

А давайте Геруса. Шоб уж окончательно похоронить энергетику в угоду Коломойскому.
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29.01.2021 15:48 Відповісти
Кстати, вот вам и секрет "принципиального" неподдержания Тюлей кандидатуры Витренко - на очереди в кресло стоят люди Коломойского.
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29.01.2021 15:49 Відповісти
Геруус -незаменимый мошенник.
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29.01.2021 17:05 Відповісти
Геруса конечно. Ему Золотого ключика мало - еще себе схемок наработает.
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29.01.2021 17:39 Відповісти
 
 