Серед нових кандидатів на пост міністра енергетики в "СН" обговорюють нардепів Геруса і Семінського, - Василевська-Смаглюк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У фракції "Слуга народу" обговорюють нових кандидатів на посаду міністра енергетики. Серед можливих кандидатів - нардепи "СН" Андрій Герус і Олег Семінський.
Про це розповіла в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.
"Вчора було обговорення (кандидатів на посаду міністра енергетики. – Ред.). Серед кандидатів, яких називають – Семінського, Геруса, ще когось, кого я навіть не знаю. Але я би брала людей, які вже працювали із системою, вони знають, як балансувати, як розвивати видобуток, як боротися з бізнесменами, які хочуть заробити надприбутки на тарифах. Я би брала людей, які вже були при владі… Схиляюсь до тих, хто вже був або заступником міністра, або міністром. Вважаю, що непоганим міністром був Юрій Продан", - розповіла Василевська-Смаглюк.
Як повідомлялося, 28 січня Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.
Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.
Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.
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Да он пришёл в 2014 году на ТВ голым и босым. А сейчас 3 квартиры имеет в Киеве и машини люкс. Откуда это всё, если не из-за того, что он натворил в энергетике?? Совсем конченные???
https://m.youtube.com/watch?reload=9&v=P165yvbVhCg
))
Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь"
Геруса, по вине которого готовятся веерные отключения э/э, на царство.
А давайте Геруса. Шоб уж окончательно похоронить энергетику в угоду Коломойскому.