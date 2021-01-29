УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8954 відвідувача онлайн
Новини Здоров'я
1 436 21
ВР (11722) Кабмін (6255) компенсації (361) субсидія (464) Електрика (803) Денис Шмигаль (2691)

Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення

Глава уряду Денис Шмигаль просить Верховну Раду розглянути питання компенсації витрат на електроопалення в зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію на сьогоднішньому засіданні за процедурою ad hoc.

"Зараз у парламенті перебуває проєкт закону щодо надання пільг населенню, яке має електроопалення. Він пройшов бюджетний комітет, і я буду просити парламент прийняти його вже сьогодні за процедурою ad hoc, якщо це можливо", - сказав Шмигаль у ході години запитань до уряду в Раді в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому прем'єр зазначив, що відшкодування витрат передбачається здійснити з бюджетної статті "виплата пільг і субсидій", на яку закладено 36,6 млрд грн.

За його прогнозними розрахунками, цих коштів вистачає для забезпечення всіх пільг і субсидій, необхідних в поточному році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін розробив схему компенсації населенню подорожчання електроенергії: як це працюватиме. ДОКУМЕНТ

Згідно з інформацією на сайті Ради, в п'ятницю зареєстрований законопроєкт №4672 авторства групи народних депутатів, в тому числі глави енергокомітету Ради Андрія Геруса (фракція "Слуга народу"). Документ передбачає виділення з Держбюджету-2021 на компенсацію у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію в будинках з електроопаленням 1,4 млрд грн в рамках статті з виплати пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідно до законопроєкту, Кабінет міністрів повинен в тижневий термін після публікації закону визначити порядок надання таких компенсацій.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
за счет денег выделенных на субсидии
зебараны, я очень надеюсь что у вас начнут забирать квартиры за неуплату
показати весь коментар
29.01.2021 12:13
+3
У тебя платежка за э.э вырасла на 80 гр, а у меня на 2000гр!
показати весь коментар
29.01.2021 12:44
+2
Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення - Цензор.НЕТ 285
показати весь коментар
29.01.2021 12:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А почему другим не будут компенсировать?
Или компенсация только за отопление навороченных домов?
показати весь коментар
29.01.2021 12:12 Відповісти
Экономика должна быть экономной.(Льоня Брєжнєв)
показати весь коментар
29.01.2021 12:20 Відповісти
110 квадратов это навороченный дом или нет?
показати весь коментар
29.01.2021 12:32 Відповісти
почему не всем компенсации?
показати весь коментар
29.01.2021 12:36 Відповісти
Потому что до того как убрали тариф, у меня шло около 2500кВт на отопление и это было приблизительно одинаково с отоплением газом. Посчитай сколько это будет без тарифа 0,9гр/кВт. Если тебе от этого станет легче, что мне придется заплатить почти вдвое, тогда ...
показати весь коментар
29.01.2021 12:42 Відповісти
У тебя платежка за э.э вырасла на 80 гр, а у меня на 2000гр!
показати весь коментар
29.01.2021 12:44 Відповісти
та понял...
Они закрепили цену газа - т.е. дали льготу газовому отоплению. Следовательно нужно давать льготу и электро...

козлы они, загоняющие под паРашу...
показати весь коментар
29.01.2021 13:00 Відповісти
Был занят, не мог сразу ответить, извини. Не все те, у кого э.отопление - воры. Я уже объяснял раньше, что я мог оборудовать дом отоплением на газу, но повелся на красивые рассказы нашего правительства про отказ от газа и переход на электричество. Да и не только я, так наверное большинство у кого э.отопление, тем более что по оплате получалось практически одинаково. Есть конечно свои плюсы и минусы. А вот теперь нынешней правительство скрутило нам большой кукиш, потому как неизвестно чем эта эпопея закончится.
показати весь коментар
29.01.2021 18:37 Відповісти
за счет денег выделенных на субсидии
зебараны, я очень надеюсь что у вас начнут забирать квартиры за неуплату
показати весь коментар
29.01.2021 12:13 Відповісти
по монетизації державних коштів в свій гаманець
показати весь коментар
29.01.2021 12:21 Відповісти
Шмига до речі, ще й не самий тупий. Абсолютна більшість високопосадовців ще в рази тупіші.
показати весь коментар
29.01.2021 12:26 Відповісти
Ой красиво. Они деньги перераспределили с субсидии. Вопрос, а субсидию платить вообще не будем или как? Они ж и так каждый год сумму на субсидии уменьшали.
показати весь коментар
29.01.2021 12:16 Відповісти
По процедуре х-й -х-к. специально фразы вставляет английские ,что бы зедебилов запутать.Они подумают что это про хот доги и шаурму.
показати весь коментар
29.01.2021 12:17 Відповісти
Компенсація буде дровами??
показати весь коментар
29.01.2021 12:19 Відповісти
Топитимуть зебілами. Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення - Цензор.НЕТ 4667
показати весь коментар
29.01.2021 12:21 Відповісти
порохоботами
показати весь коментар
29.01.2021 12:22 Відповісти
спочатку, шмигалю, скасуй безглузду постанову про відмову від субсидій тим, хто має заборгованості з комуналки, що придумав Рева та інші владні свині, а потім вже щось там доповідай
показати весь коментар
29.01.2021 12:20 Відповісти
Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення - Цензор.НЕТ 285
показати весь коментар
29.01.2021 12:25 Відповісти
Поднять экономику и зарплаты мы не можем по причине оно то конешно потому шо шож, снижать тарифы мы тоже не можем по той же причине Поэтому те кто платят будут платить еще и за тех кто не может. Гениально блд. И кто в этой ситуации Зебил? Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення - Цензор.НЕТ 5866
показати весь коментар
29.01.2021 12:40 Відповісти
 
 