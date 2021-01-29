Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення
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Глава уряду Денис Шмигаль просить Верховну Раду розглянути питання компенсації витрат на електроопалення в зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію на сьогоднішньому засіданні за процедурою ad hoc.
"Зараз у парламенті перебуває проєкт закону щодо надання пільг населенню, яке має електроопалення. Він пройшов бюджетний комітет, і я буду просити парламент прийняти його вже сьогодні за процедурою ad hoc, якщо це можливо", - сказав Шмигаль у ході години запитань до уряду в Раді в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому прем'єр зазначив, що відшкодування витрат передбачається здійснити з бюджетної статті "виплата пільг і субсидій", на яку закладено 36,6 млрд грн.
За його прогнозними розрахунками, цих коштів вистачає для забезпечення всіх пільг і субсидій, необхідних в поточному році.
Згідно з інформацією на сайті Ради, в п'ятницю зареєстрований законопроєкт №4672 авторства групи народних депутатів, в тому числі глави енергокомітету Ради Андрія Геруса (фракція "Слуга народу"). Документ передбачає виділення з Держбюджету-2021 на компенсацію у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію в будинках з електроопаленням 1,4 млрд грн в рамках статті з виплати пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
Відповідно до законопроєкту, Кабінет міністрів повинен в тижневий термін після публікації закону визначити порядок надання таких компенсацій.
Будь ласка, зачекайте...
Или компенсация только за отопление навороченных домов?
Они закрепили цену газа - т.е. дали льготу газовому отоплению. Следовательно нужно давать льготу и электро...
козлы они, загоняющие под паРашу...
зебараны, я очень надеюсь что у вас начнут забирать квартиры за неуплату