За добу через COVID-19 у Києві померли 9 осіб, видужали - 1735, виявили 361 новий випадок, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 361 новий випадок COVID-19, померли 9 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Кличко зазначив, що всього за період пандемії в столиці зафіксовано 2335 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті - 127 833.

Так, захворіли: 203 жінки віком від 18 до 84 років, 142 чоловіки віком від 18 до 84 років, 6 дівчаток від 2 до 17 років і 10 хлопчиків від 1 до 17 років. Також захворіли 15 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

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"Протягом тижня зафіксована позитивна динаміка кількості тих, хто подолав коронавірус. Упродовж минулої доби в місті одужали ще 1735 осіб. Всього вилікувалися від вірусу 65 722 жителі столиці", - зазначив мер.

Водночас Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксували у Святошинському районі - 65, у Дніпровському - 58, в Деснянському районі - 48 випадків.

"У стаціонарах медичних закладів столиці сьогодні лікуються 1105 хворих на коронавірус, з них 1 дитина. 763 пацієнти перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 902 особи. На апаратах ШВЛ - 26 хворих.

Заповнено ліжок у комунальних медзакладах на сьогодні майже 28%", - додав мер Києва.



