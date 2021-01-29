Арестович про доктрину "Русского Донбасса": Це прямий підрив мінських і нормандських угод
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В окупованому Донецьку триває так званий форум за участю найманців РФ, російських політиків і пропагандистів. Учора в ході нього була прийнята доктрина "Русский Донбасс", яка є прямим підривом мінських і нормандських угод.
Про це в Facebook заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, доктрина була презентована як "ідеологічне обґрунтування культури і цінностей "русского мира" як об'єднуючого початку Росії і Донбасу". У цьому "документі" самопроголошені утворення на окупованих територіях називають нібито російськими національними державами.
Арестович зазначає, що в доктрині спочатку говориться про необхідність захоплення всієї території Донецької та Луганської областей з подальшою ліквідацією України і створення на її території російської держави-наступника.
"Якщо повернутися від ідеології до сьогоднішньої політичної практиці, то доктрина "Русского мира / Донбассу", з документально оформленою метою ліквідації України - це прямий, пряміше нікуди, підрив мінських і всього іншого пулу нормандських угод", - додав Арестович.
На його думку, "росіяни - це ми, русичі, Русь зібралася навколо Києва, сьогодні має форму історичної України".
"Київ - центр Русі і її справжній наступник як і раніше чекає окуповані Ордою території назад додому, в Русь.
Чекає і повертає.
"Донбас", "Східна і Західна Україна" - це психолінгвістичні конструкти Кремля, використовувані проти нас, як ідеологічну зброю.
Уникайте цих виразів.
Немає ніякого "Донбасу". Є Луганська і Донецька області України.
Немає ніякої Західної України або Східної, подібні конструкти застосовуються до окремих держав: "Західна та Східна Німеччини", "Північна і Південна Кореї".
Є "схід України" і "захід України", якщо вже хочеться розглядати Україну географічно", - резюмував Арестович.
Будь ласка, зачекайте...
© 2019 Інформаційне агентство ASPI
військовий експертмайор запасупсихоаналітикактор
© 2019 Інформаційне агентство ASPI
у 2018 - нагорода за мужність в АТО.
Чи не занадто широкий спектр здібностей та пристрастей у чувака. А ASPI - це такий собі дендраїй раші в американському приватному інституті в Україні , це як рашистьке ЄВРОНЬЮЗ
все теплые места кроме Крыма всегда населялись русскими - все Причерноморье, Закарпатье также очень плотно населялось русскими особенно после Второй мировой...
Гены монголо-татар в совокупности с викингами никуда не делись в плане захвата и порабощения....
Кстати венгры, которые также претендуют на земли других стран -Украины, Румынии, Словакии.. и которых так активно пооддерживает рашка, живут не на своих родных землях.
Они перекочевали из Зауралья....
Моцкалота приклала багато часу, зусиль та коштів аби привласнити назву Русі, яка до неї відношення не має. Вони і досі цим дуже активно займаються на міжнародних площадках. І для нас було б великою перемогою депопуліризувати це, не тільки в Україні але і за кордоном. Подивіться хоча б на масу роликів на Ютюбі різними мовами про історію Рассєї.
Тут ми можемо між собою, як завгодно стібатися з назв "маладих рєспублік" але на зовні, кожен хто позиціонує себе, як українця має виступати з позицій соборної України. Потрібно розуміти що, ворог намагається використати наші внутрішні розбірки і кожен, хто на зовні сере, як в середені по-факту є агентом кремля.
Нажаль, дехто цього не розуміє по скудості розуму, а дехто путає береги професійно.