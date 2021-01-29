Арестович про доктрину "Русского Донбасса": Це прямий підрив мінських і нормандських угод

В окупованому Донецьку триває так званий форум за участю найманців РФ, російських політиків і пропагандистів. Учора в ході нього була прийнята доктрина "Русский Донбасс", яка є прямим підривом мінських і нормандських угод.

Про це в Facebook заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, доктрина була презентована як "ідеологічне обґрунтування культури і цінностей "русского мира" як об'єднуючого початку Росії і Донбасу". У цьому "документі" самопроголошені утворення на окупованих територіях називають нібито російськими національними державами.

Арестович зазначає, що в доктрині спочатку говориться про необхідність захоплення всієї території Донецької та Луганської областей з подальшою ліквідацією України і створення на її території російської держави-наступника.

"Якщо повернутися від ідеології до сьогоднішньої політичної практиці, то доктрина "Русского мира / Донбассу", з документально оформленою метою ліквідації України - це прямий, пряміше нікуди, підрив мінських і всього іншого пулу нормандських угод", - додав Арестович.

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На його думку, "росіяни - це ми, русичі, Русь зібралася навколо Києва, сьогодні має форму історичної України".

"Київ - центр Русі і її справжній наступник як і раніше чекає окуповані Ордою території назад додому, в Русь.

Чекає і повертає.

"Донбас", "Східна і Західна Україна" - це психолінгвістичні конструкти Кремля, використовувані проти нас, як ідеологічну зброю.

Уникайте цих виразів.

Немає ніякого "Донбасу". Є Луганська і Донецька області України.

Немає ніякої Західної України або Східної, подібні конструкти застосовуються до окремих держав: "Західна та Східна Німеччини", "Північна і Південна Кореї".

Є "схід України" і "захід України", якщо вже хочеться розглядати Україну географічно", - резюмував Арестович.











