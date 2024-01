Разумков Центр став першим у Центральній і Східній Європі та потрапив до 40 найкращих аналітичних центрів світу

Український центр економічних і політичних досліджень Разумкова (Разумков Центр) поліпшив свої позиції в щорічному рейтингу найкращих аналітичних центрів світу 2020 року.

Він єдиний з українських центрів, який другий рік поспіль визнається найдорожчим у Центральній і Східній Європі та потрапив до 40 найкращих.

Рейтинг аналітичних центрів "2020 Global Go To Think Tank Index Report" був презентований 28 січня у США, в Пенсільванському Університеті.

Серед аналітичних центрів Центральної і Східної Європи вже вдруге поспіль Разумков Центр посів 1-ше місце.

У світовому рейтингу за 2020 рік Разумков Центр покращив свої позиції та увійшов до 40 найкращих аналітичних центрів, посівши 40-ву сходинку (минулого року - 44-те місце).

У рейтингу, де не враховано аналітичні центри США, український Разумков Центр залишився на високому 32-му місці, як і минулого року.

"Ми задоволені досягнутими результатами. Другий рік поспіль посісти перше місце в Центральній та Східній Європі, а, також, стабільна присутність у клубі світових Think Tank це результат щоденної, клопіткої, професійної праці протягом 26 років. Професійність, послідовність та наполегливість у досягнені мети, це умови до успіху навіть у кризові часи", - наголосив президент Разумков Центр Юрій Якименко.

Також Центр утримав свої позиції в галузях "міжнародної економічної політики" (43-тє місце), "оборони та національної безпеки" (60-те місце), "зовнішньої політики та міжнародних відносин" (142-ге місце). При цьому Разумков Центр піднявся на дві сходинки в номінації "внутрішня економічна політика" (115-те місце).

"Global Go To Think Tank Index Report" - це щорічний рейтинг найкращих аналітичних центрів світу, який готується в межах Програми аналітичних центрів та громадянського суспільства Інституту Лаудера Університету Пенсильванії. Для складання рейтингу було опитано приблизно 4000 експертів по всьому світу.