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рейтинг (696) Центр Разумкова (175)

Разумков Центр став першим у Центральній і Східній Європі та потрапив до 40 найкращих аналітичних центрів світу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Український центр економічних і політичних досліджень Разумкова (Разумков Центр) поліпшив свої позиції в щорічному рейтингу найкращих аналітичних центрів світу 2020 року.

Він єдиний з українських центрів, який другий рік поспіль визнається найдорожчим у Центральній і Східній Європі та потрапив до 40 найкращих.

Рейтинг аналітичних центрів "2020 Global Go To Think Tank Index Report" був презентований 28 січня у США, в Пенсільванському Університеті.

Серед аналітичних центрів Центральної і Східної Європи вже вдруге поспіль Разумков Центр посів 1-ше місце.

Разумков Центр став першим у Центральній і Східній Європі та потрапив до 40 найкращих аналітичних центрів світу 01

У світовому рейтингу за 2020 рік Разумков Центр покращив свої позиції та увійшов до 40 найкращих  аналітичних центрів, посівши 40-ву сходинку (минулого року - 44-те місце).

У рейтингу, де не враховано аналітичні центри США, український Разумков Центр залишився на високому 32-му місці, як і минулого року.

"Ми задоволені досягнутими результатами. Другий рік поспіль посісти перше місце в Центральній та Східній Європі, а, також, стабільна присутність у клубі світових Think Tank це результат щоденної, клопіткої, професійної праці протягом 26 років. Професійність, послідовність та наполегливість у досягнені мети, це умови до успіху навіть у кризові часи", - наголосив президент Разумков Центр Юрій Якименко.

Також Центр утримав свої позиції в галузях "міжнародної економічної політики" (43-тє місце), "оборони та національної безпеки" (60-те місце), "зовнішньої політики та міжнародних відносин" (142-ге місце). При цьому Разумков Центр піднявся на дві сходинки в номінації "внутрішня економічна політика" (115-те місце).

"Global Go To Think Tank Index Report" - це щорічний рейтинг найкращих аналітичних центрів світу, який готується в межах Програми аналітичних центрів та громадянського суспільства Інституту Лаудера Університету Пенсильванії. Для складання рейтингу було опитано приблизно 4000 експертів по всьому світу.

Разумков Центр став першим у Центральній і Східній Європі та потрапив до 40 найкращих аналітичних центрів світу 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Фигня.Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель
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29.01.2021 12:25
+7
Верим ! Примерно как гундосным обещаниям клоуна.
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29.01.2021 12:30
+6
Всі дуже раді, тільки що нам від цього. Аналітику на хліб не намажеш, як казали ЗЕлохи.
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29.01.2021 12:31
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Фигня.Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель
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29.01.2021 12:25 Відповісти
Клоуном ,среди политиков года.Так точнее.
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29.01.2021 12:28 Відповісти
Разумков Центр стал первым в Центральной и Восточной Европе и попал в TOP-40 аналитических центров мира - Цензор.НЕТ 7826
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29.01.2021 12:33 Відповісти
гой вей, тепер рікой поллються гранти та замовлення
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29.01.2021 12:26 Відповісти
Ну,до Глоби значить ще далеко.
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29.01.2021 12:30 Відповісти
Верим ! Примерно как гундосным обещаниям клоуна.
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29.01.2021 12:30 Відповісти
Всі дуже раді, тільки що нам від цього. Аналітику на хліб не намажеш, як казали ЗЕлохи.
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29.01.2021 12:31 Відповісти
и тем не менее..что-то ему преЗЕдент не доверил свой опрос "5 вопросов от преЗЕ" ))))
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29.01.2021 12:33 Відповісти
Це на правах реклами розміщено?
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29.01.2021 12:34 Відповісти
Разумков побачив себе наступним Президентом...
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29.01.2021 12:35 Відповісти
А він тут до чого?
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29.01.2021 12:51 Відповісти
Этож его батьки контора, а тут такая реклама...
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29.01.2021 12:53 Відповісти
Вона імені його батька. Різниця зрозуміла?
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29.01.2021 12:58 Відповісти
Мелочь, а приятно.
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29.01.2021 12:59 Відповісти
...таки да... ну а лучший украинский ВУЗ находится в 5-й десятке 600 лучших ВУЗов мира... какое образование, такие и опросы...
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29.01.2021 12:35 Відповісти
How much?
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29.01.2021 12:36 Відповісти
"Мы довольны достигнутыми результатами. Второй год подряд занять первое место в Центральной и Восточной Европе."

Источник: https://censor.net/ru/n3244851

Взлетів в рейтингу при Зеленому.

Які параметри оцінювались в рейтингу?
Чи не кількість цитувань, згадок в ЗМІ?
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29.01.2021 12:36 Відповісти
Центр Разумкова находится где-то в районе его пупа. Оттуда зе команда результаты и высасывает.
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29.01.2021 12:45 Відповісти
Хто дівчинку "спонсує"- той і танцює!!)))
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29.01.2021 13:11 Відповісти
Гитлер до войны был звездой Форбс, а Рейх предметом восхищения. И шо?
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29.01.2021 15:44 Відповісти
 
 