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ВР (11722) держбюджет (899) електроенергія (1902)

Рада внесла зміни до Держбюджету-2021 для компенсацій через підвищення тарифів на електроенергію

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Рада внесла зміни до Держбюджету-2021 для компенсацій через підвищення тарифів на електроенергію

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №4672 про внесення змін до Держбюджету щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 310 народних депутатів.

Зокрема, йдеться про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Документом пропонується в межах загального обсягу видатків, визначених за загальним фондом державного бюджету Міністерству соціальної політики України, передбачити видатки споживання за новою бюджетною програмою "Компенсація у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електроенергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (в тому числі в сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного типу"(код 2501410) в сумі 1,4 млрд грн і зменшити на цю суму видатки споживання за бюджетною програмою "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в грошовій формі".

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Проєкт також передбачає, що Кабмін в тижневий строк з дня опублікування закону повинен визначити порядок надання компенсації.

Автор: Анастасія Потіха
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о, знову відкрили крани для корупції. Тепер буде що монетизувати та красти. Ліпше б привели пенсії у відповідність до середньої зарплатні, що не роблять навмисно владні свині, та не грабували фопів, що самі себе забезпечують.
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29.01.2021 12:44 Відповісти
Який пєдік буде підвищувати пенсії? Скільки додаткових мільярдів до своїх прибутків отримали Бєня і Рижий від зниження ЄСВ з 42%до 22%. А їх же кровосісєй сотні тисяч.
Отак і будуть кволо розмовляти, та не будуть нічого змінювати. Дуже вигідно всім кровосісям.
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29.01.2021 13:08 Відповісти
да но тарифчик то не отменили а субсидия сегодня есть ......а завтра глядишь нет ее...
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29.01.2021 13:09 Відповісти
на?бали дважды. Повысили тарифы всем, а потом компенсировали части населения за счет остальных, тех кто наполняет бюджет. Т.е вы не только платите 1.60, но и платите на компенсации.
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29.01.2021 14:12 Відповісти
 
 