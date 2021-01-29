Рада внесла зміни до Держбюджету-2021 для компенсацій через підвищення тарифів на електроенергію

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №4672 про внесення змін до Держбюджету щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 310 народних депутатів.

Зокрема, йдеться про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Документом пропонується в межах загального обсягу видатків, визначених за загальним фондом державного бюджету Міністерству соціальної політики України, передбачити видатки споживання за новою бюджетною програмою "Компенсація у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електроенергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (в тому числі в сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного типу"(код 2501410) в сумі 1,4 млрд грн і зменшити на цю суму видатки споживання за бюджетною програмою "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в грошовій формі".

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Проєкт також передбачає, що Кабмін в тижневий строк з дня опублікування закону повинен визначити порядок надання компенсації.