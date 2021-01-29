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Комітет Ради підтримав поправки "ЄС" про заборону російської вакцини в Україні, - Сюмар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комітет Ради підтримав поправки

Правки "Європейської Солідарності" щодо швидкої реєстрації вакцини проти коронавірусу були враховані комітетом з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила нардепка Вікторія Сюмар.

"Законопроєкт про екстрену реєстрацію вакцин. Вчора це був закон про можливість реєструвати будь-які експериментальні ліки. Зараз ми обмежили це виключно вакцинами проти COVID-19", - зазначила нардепка.

Крім цього, на засіданні комітету була врахована поправка "Європейської Солідарності" про заборону російської вакцини в Україні.

"️І головне - комітет врахував нашу поправку - заборонити в Україні вакцини, розроблені країною агресором. SputnikV та Росія не ставитимуть свої сумнівні експерименти на українцях", - зазначила Сюмар.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Ваторылых , наоборот, нужно этой отравой прививать принудительно... Комитет Рады поддержал поправки "ЕС" о запрете российской вакцины в Украине, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4891
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29.01.2021 12:41
+6
Имейте в виду, в Европе и по всему миру готовятся паспорта вакцинирования, которые позволят людям перемещаться, вот почему кацапы из штанов выпрыгивают со своей вакциной, которая проверку не прошла, толкают ее везде забыв про собственный нирид, и нас тоже пытаются использовать в этой игре.
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29.01.2021 12:43
+4
Не твое дело, уколись спутником и успокойся...
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29.01.2021 12:45
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Правила форума Рада форумчан
Главное, чтобы в Раде это прошло.
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29.01.2021 12:44 Відповісти
Що пройшло? Голосування проти неіснуючої вакцини?
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29.01.2021 12:50 Відповісти
Против любой бодяги, которую мокшане попытаются зарегистрировать в Украине как вакцину.
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29.01.2021 12:51 Відповісти
Це називається "відлякувати крокодилів у Дніпрі".
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29.01.2021 13:01 Відповісти
На самом деле это не самая лучшая поправка в закон...Дело в том, что запрещать ее напрямую нельзя - найдутся всякие Портновы, которые ее тупо отменят через суд как дискриминационную....По правильному это делается так: запрещается использование препаратов/вакцин не прошедших таких то стадий клинических испытаний и не зарегистрированных например в ЕС как вакцина....тут даже Печерскому суду будет сложно что-то возразить!
И все, Рашка пролетает как фанера и уже недостаточно просто пробить закупку через наших не самых патриотичных чинуш, уже нужно ломиться в ЕС и там что то доказывать
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29.01.2021 13:02 Відповісти
Да нет есть, но она не для людей - ей только скот можно прививать
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29.01.2021 12:55 Відповісти
Сиди на бутылке ровно, чучело лишнехромосомное Комітет Ради підтримав поправки "ЄС" про заборону російської вакцини в Україні, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8313
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29.01.2021 13:32 Відповісти
Только пострадавшее от спутника винторогое, может сделать идиотские выводы из совершенно недвусмысленных слов! (Это я про вас если что)
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29.01.2021 14:31 Відповісти
Ваторылых , наоборот, нужно этой отравой прививать принудительно... Комитет Рады поддержал поправки "ЕС" о запрете российской вакцины в Украине, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4891
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29.01.2021 12:41 Відповісти
Ставить клизму, сорокаведерную.
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29.01.2021 12:46 Відповісти
Стеклоочистителем .
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29.01.2021 12:47 Відповісти
Какая разница...
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29.01.2021 12:48 Відповісти
Имейте в виду, в Европе и по всему миру готовятся паспорта вакцинирования, которые позволят людям перемещаться, вот почему кацапы из штанов выпрыгивают со своей вакциной, которая проверку не прошла, толкают ее везде забыв про собственный нирид, и нас тоже пытаются использовать в этой игре.
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29.01.2021 12:43 Відповісти
Гастарбайтери з турЬІстами напружились.
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29.01.2021 12:45 Відповісти
Нехай шевелят мозгами.
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29.01.2021 12:57 Відповісти
Будет китайская или индийская???
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29.01.2021 12:44 Відповісти
Не твое дело, уколись спутником и успокойся...
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29.01.2021 12:45 Відповісти
Парашенською не збираюся!!
Також і іншими ...)))
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29.01.2021 12:47 Відповісти
Будет любая .На что денег хватит .Но отравы из рф уже не будет
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29.01.2021 12:46 Відповісти
У мене в чорному списку є *********. Ти вже змінив нік?
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29.01.2021 12:48 Відповісти
Це не Я...
Він доволі недавно з'явився, помітив теж...
Не ревную...)))
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29.01.2021 12:51 Відповісти
Посмотрите как за поправку будет голосовать Юля
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29.01.2021 12:46 Відповісти
Як же ви любите рятувати Україну розлякуванням крокодилів у Дніпрі...)))
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29.01.2021 12:48 Відповісти
Так вы опозорите кума *****, он же добивается вас уничтожать вакциной Мордора, какие вы недоброжелательные к Медведчуку, он же у вас рулит всем, а вы его кидаете вместе с Зелей, другом его. Комитет Рады поддержал поправки "ЕС" о запрете российской вакцины в Украине, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1824
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29.01.2021 12:52 Відповісти
European Pravda

У США медики з вакциною через сніг застрягли в заторі і робили щеплення водіям, боячись, що препарат зіпсується

Комитет Рады поддержал поправки "ЕС" о запрете российской вакцины в Украине, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4735
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29.01.2021 12:52 Відповісти
Вот это сегодня будет бомбить на медведчуковских помойках
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29.01.2021 13:58 Відповісти
 
 