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Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству

Одна з умов надання нового траншу макрофінансової допомоги Україні від Європейського Союзу стосується медичних закупівель. Усі централізовані поставки повинні здійснюватися через державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Про це в Twitter написав посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.

Посол, зокрема, відреагував на статтю Atlantic Council про загострення проблем України з вакцинацією через напругу між Міністерством охорони здоров'я та ДП "Медичні закупівлі".

"Передача всіх централізованих закупівель Агентству також є умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС", - зазначив Маасікас.

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Зауважимо, на сайті Міністерства охорони здоров'я зазначено, що роль такого агентства виконує ДП "Медичні закупівлі України".

Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
какой облом богатыревскому ЛекХиму
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29.01.2021 12:57
+23
Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству - Цензор.НЕТ 5875
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29.01.2021 12:59
+21
под дых степашке
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29.01.2021 12:58
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какой облом богатыревскому ЛекХиму
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29.01.2021 12:57 Відповісти
Какой облом величайшему барыге и его холуям. Богатырева вторична

Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству - Цензор.НЕТ 4770
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29.01.2021 13:03 Відповісти
Там необходимо дополнить ,еще одним пунктом.Аудит закупки мед оборудования ,на так называемые 100 опорных больниц и особенно закупку мед.оборудования за деньги ковидного ,фонда .Которые осуществляли без тендоров и прозоро. Вот после этого точно уже транша не будет.
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29.01.2021 13:08 Відповісти
демократия в Украине победит только тогда. когда появятся английские судьи в париках
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29.01.2021 13:18 Відповісти
гвалт ! Украина становится колонией Европы ! Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 5230 Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 5230

а может так и надо, оккупационные американские войска на 10 лет и потом - нью Japan !!!!
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29.01.2021 13:21 Відповісти
что бы была нью джапан нужны не только войска но и большая куча денег
а, ну еще люди, готовые работать по японски, чет на территории бывшего ссср таких наблюдается мизерное количество
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29.01.2021 15:14 Відповісти
А Степашка вже прокладку Богатирьовой приготува для антиковідної китайської вакцини.... А тут таке. "На ето я пойтить не могу! "(С) Льолік
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29.01.2021 12:58 Відповісти
Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству - Цензор.НЕТ 5875
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29.01.2021 12:59 Відповісти
под дых степашке
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29.01.2021 12:58 Відповісти
Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству - Цензор.НЕТ 1057
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29.01.2021 13:00 Відповісти
Вот это удар по зеленым яйцам! Как теперь клоуны вакцину у китаезов закупят через фирму прокладку богатыревскую?Так что с вакциной ,пока все.
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29.01.2021 12:59 Відповісти
А как же большое воровство? Внукам же не хватит!
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29.01.2021 12:59 Відповісти
А как же Рая Богатырева?
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29.01.2021 13:00 Відповісти
Залишиться без нової колекції Луі Вітон.
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29.01.2021 13:02 Відповісти
Это не допустимо! Астанавитесь!
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29.01.2021 13:07 Відповісти
Нет ты останешся без вакцины. Вся Европа с лета 21 года будет жить нормальной жизнью,а мы так и будем ходить в масках и дохнуть сотнями в день.
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29.01.2021 13:21 Відповісти
Вакцинация в феврале отменяется?
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29.01.2021 13:00 Відповісти
Нет как и по данным ВОЗ,после Гондураса февраль 2022-2023 года.
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29.01.2021 13:10 Відповісти
Ага, так уже степанов и зеленые уроды отдали такой лакомый кусочек, все будут пускать через фирмы прокладки богатыревой!
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29.01.2021 13:02 Відповісти
Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 4511
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29.01.2021 13:04 Відповісти
денег не будет, будет спутник. И изюмские бабки. Они вне конкуренции и вне очереди. А мы поглядим.
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29.01.2021 13:03 Відповісти
степанову по шаловливым рученкам надавали
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29.01.2021 13:03 Відповісти
Молодцы.
Богатырёву с прокладками - на свалку!
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29.01.2021 13:04 Відповісти
От нафіга нам це? Це ж значить не красти, а кацапи дадуть нам бабки в обмін на якусь там мову, історію...
Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 7816
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29.01.2021 13:04 Відповісти
Шеф! Фсьо пропало! Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 3660

Може хоч європейці частково поборять нашу махрову корупцію, бо тут вже неможливо жити через цих ворюг.
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29.01.2021 13:06 Відповісти
Домбас ні разу не палиться.
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29.01.2021 13:09 Відповісти
"Голова Ради Європейського Союзу не приїхала в Україну через відмову президента Володимира Зеленського зустрітися з нею.

Про це повідомив колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.

"Звичайно, треба працювати з керівництвом Ради Європи. Зокрема, для мене стало вибухом те, що, як з'ясувалося, голова Ради Європи, представник Хорватії, дружньої для нас країни, не приїхала в Україну, оскільки президент Зеленський відмовився з нею зустрічатися.

Це теж маленька деталь, але все воно відіграє на те, що позиції України і наших прихильників були значно послаблені на цій сесії. Тому треба починати з базових речей: робити візити, запрошувати делегації інших країн. У нас парламентська дипломатія взагалі стоїть.
Я навіть не можу назвати, хто голова комітету Верховної Ради у закордонних справах.
Повірте мені, я навіть не знаю…
Навіть у парламентській складовій у нас немає потужної парламентської дипломатії. От і все", - заявив Єлісєєв.
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29.01.2021 13:10 Відповісти
Жумадилов? Ну-ну... Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 2390
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29.01.2021 13:22 Відповісти
Степанов! Твою наглую тупую брехню и воровство схематозное увидели и заценили в Европе. Поздравляем тебя, ушлепок! Теперь хоть с пузырями из носа можешь рассказывать о "требованиях производителя."
Богатыревой привет! Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 5756
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29.01.2021 13:24 Відповісти
Ну що теперь расскажет Степашка Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 3091 Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 1457
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29.01.2021 13:34 Відповісти
Все централизованные поставки должны осуществляться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".- а вот китайский, степаново- богатыревский китайский синовах против Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 4529
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29.01.2021 13:46 Відповісти
Что то не везет сегодня Степашке.
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29.01.2021 14:02 Відповісти
Ах, Какой облом Степанову и зеленскому с Радуцкими!!
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29.01.2021 14:30 Відповісти
Ах, Какой облом Степанову и зеленскому с Радуцкими!!
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29.01.2021 14:30 Відповісти
Где же Богатырева харчеваться будет???
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29.01.2021 14:34 Відповісти
Степашка не оправдал высокое доверие.... На восточный фронт!
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29.01.2021 15:52 Відповісти
А чего столько русских мразей в коментах
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29.01.2021 18:21 Відповісти
А где же зебобики харчеваться будут?
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30.01.2021 00:03 Відповісти
 
 