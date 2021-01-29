Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству
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Одна з умов надання нового траншу макрофінансової допомоги Україні від Європейського Союзу стосується медичних закупівель. Усі централізовані поставки повинні здійснюватися через державне підприємство "Медичні закупівлі України".
Про це в Twitter написав посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.
Посол, зокрема, відреагував на статтю Atlantic Council про загострення проблем України з вакцинацією через напругу між Міністерством охорони здоров'я та ДП "Медичні закупівлі".
"Передача всіх централізованих закупівель Агентству також є умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС", - зазначив Маасікас.
Зауважимо, на сайті Міністерства охорони здоров'я зазначено, що роль такого агентства виконує ДП "Медичні закупівлі України".
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а может так и надо, оккупационные американские войска на 10 лет и потом - нью Japan !!!!
а, ну еще люди, готовые работать по японски, чет на территории бывшего ссср таких наблюдается мизерное количество
Богатырёву с прокладками - на свалку!
Може хоч європейці частково поборять нашу махрову корупцію, бо тут вже неможливо жити через цих ворюг.
Про це повідомив колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.
"Звичайно, треба працювати з керівництвом Ради Європи. Зокрема, для мене стало вибухом те, що, як з'ясувалося, голова Ради Європи, представник Хорватії, дружньої для нас країни, не приїхала в Україну, оскільки президент Зеленський відмовився з нею зустрічатися.
Це теж маленька деталь, але все воно відіграє на те, що позиції України і наших прихильників були значно послаблені на цій сесії. Тому треба починати з базових речей: робити візити, запрошувати делегації інших країн. У нас парламентська дипломатія взагалі стоїть.
Я навіть не можу назвати, хто голова комітету Верховної Ради у закордонних справах.
Повірте мені, я навіть не знаю…
Навіть у парламентській складовій у нас немає потужної парламентської дипломатії. От і все", - заявив Єлісєєв.
Богатыревой привет!