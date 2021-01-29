Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству

Одна з умов надання нового траншу макрофінансової допомоги Україні від Європейського Союзу стосується медичних закупівель. Усі централізовані поставки повинні здійснюватися через державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Про це в Twitter написав посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.

Посол, зокрема, відреагував на статтю Atlantic Council про загострення проблем України з вакцинацією через напругу між Міністерством охорони здоров'я та ДП "Медичні закупівлі".

"Передача всіх централізованих закупівель Агентству також є умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС", - зазначив Маасікас.

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Зауважимо, на сайті Міністерства охорони здоров'я зазначено, що роль такого агентства виконує ДП "Медичні закупівлі України".