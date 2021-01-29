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МВС (2875) Правоохоронні органи (2660) Яровий (93)

Правоохоронці в 2020 р. забезпечували порядок під час 100 тис. акцій, в яких взяли участь понад 9 млн осіб, заступник міністра МВС Яровий

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Правоохоронці в 2020 р. забезпечували порядок під час 100 тис. акцій, в яких взяли участь понад 9 млн осіб, заступник міністра МВС Яровий

МВС продовжує реформування всіх служб і відомств паралельно зі щоденними викликами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства, про це заявив заступник голови МВС Сергій Яровий.

За його словами, одним з пріоритетів торік було зниження "війни" на дорогах, зокрема запуск автоматичної системи фотовідеофіксації порушень ПДР. За пів року роботи системи на 45 ділянках автодоріг Києва та області, обладнаних камерами, кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі. А кількість винесених постанов за перевищення швидкісного режиму на зазначених місцях - знизилося в 6 разів.

Яровий підкреслив, що разом з медиками працівники системи МВС - Національна поліція, Національна гвардія, Держприкордонслужба, ДСНС опинилися на передовій у боротьбі з поширенням COVID-19.

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Заступник міністра нагадав, що в 2020 правоохоронці забезпечили правопорядок під час майже 100 тис. масових заходів, в яких взяли участь понад 9 млн громадян.

"Минулого року в Україні вперше в межах новоутворених адміністративних одиниць проходили місцеві вибори. Нам вдалося забезпечити чесне і прозоре волевиявлення громадян. А, власне, самі вибори були визнані світовою спільнотою як одні з найдемократичніших і проведених з дотриманням високих стандартів", - наголосив він.

У той же час, Яровий зазначив, що нелегким виявився 2020-й і для рятувальників. Перед підрозділами ДСНС з'явилися проблеми масштабних пожеж на півночі і сході України, руйнівні паводки - на Заході.

"Завдяки злагодженим діям усіх служб Міністерства внутрішніх справ, які залучалися до ліквідації наслідків, ми створили дієву систему допомоги постраждалим. А героїчна боротьба кожного нашого рятувальника була спрямована на порятунок людських життів і запобігання шкоди нашій екосистемі", - підкреслив Яровий.

Автор: Анастасія Потіха
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А нано смерч бубочька?
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29.01.2021 13:16 Відповісти
100 000 акций?
270 акций в день!
С учетом локдауна - 500 массовых мероприятий в день!
Правоохоронці в 2020 р. забезпечували порядок під час 100 тис. акцій, в яких взяли участь понад 9 млн осіб, заступник міністра МВС Яровий - Цензор.НЕТ 2880
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29.01.2021 14:01 Відповісти
А ці 9 млн осіб виходили на акції подяки ЗЕ за його роботу?
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29.01.2021 16:32 Відповісти
это же надо--9 миллионов недовольных в год, а й да зебил73%!
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30.01.2021 00:17 Відповісти
 
 