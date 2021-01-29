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ВАКС двічі визнав правоту прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+", - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВАКС двічі визнав правоту прокурора САП, який закрив справу

Вищий антикорупційний суд України двічі оцінював роботу процесуального керівника у справі "Роттердам+" Віталія Пономаренка і двічі визнав його дії повністю законними і обґрунтованими.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає РБК-Україна.

"Діям прокурора САП Пономаренка суд надав оцінку двічі. І не Печерський районний або Окружний адміністративний, про рішення яких так часто люблять сперечатись, а ВАКС, той самий ВАКС, рішення якого не прийнято критично оцінювати, хоч це поняття і не вписується в межі правової дискусії", - наголосила Венедіктова у відповідь на публічні звинувачення НАБУ на адресу органів прокуратури.

Венедіктова зазначила, що не повинна і не буде працювати суддею апеляційної палати ВАКС в питанні відводу прокурора в тій чи іншій справі вже після того, як компетентний суд відповідні заяви розглянув.

"Я не дозволю перетворити Офіс генерального прокурора на джерело всіх бід. Не буде цього. За вами правда? Чому ж ви цю правду не розповіли суддям ВАКС? Не сумніваюсь, набагато простіше просити про допомогу на сторінках інформаційних видань, ніж в суді, де учасники процесу сприймають виключно кримінально-процесуальні аргументи, а не емоції", - зазначила вона.

Генпрокурор також додала, що основна проблема у справі "Роттердам+" в тому, що НАБУ не спромоглося завершити розслідування у встановлений законом процесуальний строк.

"Справа, що встигла стати скандальною, відома як "Роттердам+", була зареєстрована в ЄРДР 24.03.2017 року, а сьогодні за вікном - 2021 рік. Я закликаю всіх без винятку учасників процесу - пояснити аудиторії причину, на підставі якої, власне, у вашому розпорядженні залишилось 0 або 1, або 2, або скільки ДНІВ? Тих самих днів, необхідних для ефективного розслідування", - додала генпрокурора.

Як повідомлялося, 21 січня САП повторно закрила справу "Роттердам+"через відсутність в ньому складу злочину. 25 січня аргументи прокурора, який прийняв рішення про закриття справи, підтримав Вищий антикорупційний суд України.

В той же день в.о. голови САП Максим Грищук всупереч рішенню суду скасував постанову прокурора про закриття справи.

Раніше коректність і обґрунтованість формули ціноутворення на вугілля "Роттердам+" була підтверджена Антимонопольним комітетом, ВАКС, Офісом генерального прокурора, а також міжнародними й українськими експертними інститутами.

Автор: Анастасія Потіха
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Ворон-ворону..
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29.01.2021 13:22 Відповісти
ВАКС дважды признал правоту прокурора САП, который закрыл дело "Роттердам+", - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7764
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29.01.2021 13:26 Відповісти
кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку
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29.01.2021 13:24 Відповісти
*********** прояснила власну позицію. І де ЗЄйло понаходив таких сссук?
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29.01.2021 13:41 Відповісти
Ну то що, зелебобіки, навіть 1000%-ний прокурор вам каже: ви- лохи, бо повелись на дешеву пропаганду. Лохи! Живіть з цим. ВАКС двічі визнав правоту прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 385
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29.01.2021 13:44 Відповісти
Я вже не вірю, що десь, колись у вищих ешалонах влади, бодай випадково появиться чесна та професійна людина. Неорана цілина роботи для ФБР. А більше ні на кого нам сподіватися нічого.
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29.01.2021 13:45 Відповісти
Венедикта торжеству.ет, но не надолго, ее ожидает судьба императора шокина
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29.01.2021 14:00 Відповісти
Все що треба знати про сивочолого і зельца, бабло не пахне.
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29.01.2021 15:08 Відповісти
Я не розумію, чи можливо щось так змінилося в КПК, що суд, не слідчий, не прокурор, а суд закрив справу, а НАБУ, чи ДБР знову по цьому факту проводять розслідування і суд знову закриває справу у зв/язку з відсутністю складу злочину, а деякі тупі ділки знову проводять по цьому факту розслідування і повигянли тих, хто довів цю справу до логічного завершення. Як це кривосуддя називається?
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29.01.2021 16:31 Відповісти
 
 