Вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться в районі 15 лютого, - Ляшко
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В Україні вакцинація від коронавірусу може початися з 15 лютого. Зараз це питання на етапі затвердження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю BBC.
"Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження", - заявив він.
За його словами, скасувати початок вакцинації можуть тільки в разі форсмажорних обставин.
"Наприклад, не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо в лютому вакцину, то тільки через такі-от речі. Я більш ніж упевнений, що в лютому почнеться кампанія з імунопрофілактики проти коронавірусу", - сказав Ляшко.
При цьому санлікар не відповів, яким саме препаратом почнуть вакцинацію.
"Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, яка може бути виділена в рамках COVAX, яка передається Україні безкоштовно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти", - додав Ляшко.
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мне больше довподобы шо они в дтп всей партией попадут
Сретение Господне
15 февраля
Этот праздник ежегодно приходится на 15 февраля. По церковному толкованию он символизирует встречу Ветхого и Нового заветов, а миряне истолковывают его значение как переходный мост, когда зимний обрядовый цикл уступает место весеннему.
Може це??
))
Для себе та родичів завезуть вакцину із США , а для населення - китайську !
В США в штате Орегон работники общественного здравоохранения возвращались с места вакцинации против коронавируса и застряли в пробке, вызванной снежной бурей, чтоб спасти вакцину они сделали прививки водителям на трассе.
У медиков было всего пару часов, чтобы вернуть оставшиеся дозы вакцины против коронавируса людям, которые ждали прививки в Грантс-Пассе, примерно в 30 милях от них. Обычно дорога туда занимает около 45 минут. Но, видя перед собой огромную пробку, команда поняла, что они могут застрять на несколько часов, и дозы станут просроченными.
Поэтому медики решили ходить от машины к машине, спрашивая застрявших водителей, не хотят ли они пройти вакцинацию. ( )))) . )
"У нас был один человек, который был так счастлив, что снял рубашку и выпрыгнул из машины", - отметил директор общественного здравоохранения округа Джозефин(штат Орегон) Майкл Вебер.
Он также добавил, что большинство водителей посмеялись над предложением сделать прививку на обочине дороги и вежливо отказались, хотя медики предупреждали, что у них есть врач и бригада скорой помощи, которые могут наблюдать за процессом.
Тем не менее, работники общественного здравоохранения ввели все шесть доз вакцины Moderna шести водителям.
Вебер назвал это "одной из самых крутых операций", в которой он когда-либо участвовал.
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