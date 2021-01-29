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Вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться в районі 15 лютого, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться в районі 15 лютого, - Ляшко

В Україні вакцинація від коронавірусу може початися з 15 лютого. Зараз це питання на етапі затвердження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю BBC.

"Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження", - заявив він.

За його словами, скасувати початок вакцинації можуть тільки в разі форсмажорних обставин.

"Наприклад, не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо в лютому вакцину, то тільки через такі-от речі. Я більш ніж упевнений, що в лютому почнеться кампанія з імунопрофілактики проти коронавірусу", - сказав Ляшко.

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При цьому санлікар не відповів, яким саме препаратом почнуть вакцинацію.

"Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, яка може бути виділена в рамках COVAX, яка передається Україні безкоштовно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти", - додав Ляшко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
А це район у КиєвІ , в 95 кварталі?
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29.01.2021 13:23
+3
Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6033
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29.01.2021 13:26
+3
Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля 2023 года Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2357
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29.01.2021 13:26
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Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля 2023 года Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2357
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29.01.2021 13:26 Відповісти
Вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться в районі 15 лютого, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3507
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29.01.2021 13:53 Відповісти
Где находится этот "район"?
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29.01.2021 13:22 Відповісти
з ліва від 95 кварталу.
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29.01.2021 13:29 Відповісти
Потап і Настя знають.
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29.01.2021 15:24 Відповісти
А це район у КиєвІ , в 95 кварталі?
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29.01.2021 13:23 Відповісти
а какую партию не отпустят?слуг шоле? Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8892
мне больше довподобы шо они в дтп всей партией попадут Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2741
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29.01.2021 13:24 Відповісти
Не напрягайся. Он так шутит. Они же клоуны, они все время шутят.
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29.01.2021 13:43 Відповісти
Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6033
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29.01.2021 13:26 Відповісти
це збірна консервоана команда Кремля по імітації вдлади в Україні
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29.01.2021 13:28 Відповісти
Чотири дні тому Буратішка відос записав, що найбличим часом буде мільойн різних відомих вакцини від відомих компаній - це теж щось про" в районі фєвраля"
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29.01.2021 13:27 Відповісти
15 февраля 2023 года. Примерно тогда когда и пенсионная реформа.
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29.01.2021 13:27 Відповісти
Что за район такой. 15 февраля???
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29.01.2021 13:28 Відповісти

Сретение Господне

15 февраля
Этот праздник ежегодно приходится на 15 февраля. По церковному толкованию он символизирует встречу Ветхого и Нового заветов, а миряне истолковывают его значение как переходный мост, когда зимний обрядовый цикл уступает место весеннему.
Може це??
))
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29.01.2021 13:36 Відповісти
кто не найдёт такой район в своём городе - пролетает.
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29.01.2021 14:26 Відповісти
на районе 15 февраля,в 95м квартале имени осла оманского
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29.01.2021 13:28 Відповісти
В Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Болтовня ни о чем. Может начаться, а может и не начаться. Но на месте всех эти корваксов, я б не спешил с выделением вакцин Украине особенно тех что требуют низкой температуры. Учитывая что уже 2 года тут все идет через одно место, испортят вакцину как пить дать и только людей покалечат.
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29.01.2021 13:34 Відповісти
В районе 16 февраля НАЧНЕТ УМИРАТЬ ВИРУС.Ведь нач-ся первый вторник праздника Ноуруз,Масленница,Рождение Св.Николая(Янах Ала(Улу))=Горящий древний,Базанта,Троянская битва.(есть и др.наз-ия одного и тогоже) .И СДОХНЕТ ВИРУС (или грипп?? рукотворный) 21 марта -день наз-ся Базанта(Бизантия),когда наступит 5959 г.от с.м.Слава нашим Общим Древним Праздникам.
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29.01.2021 13:35 Відповісти
Вже мабуть половина населення перехворіла.
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29.01.2021 13:35 Відповісти
ага але 2022року...
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29.01.2021 13:37 Відповісти
Брешуть зелені тварюки , як скажені собаки !
Для себе та родичів завезуть вакцину із США , а для населення - китайську !
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29.01.2021 13:37 Відповісти
Вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться в районі 15 лютого, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5214
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29.01.2021 14:02 Відповісти
Основной вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, зачем использовать какую то непроверенную отраву, последствия от которой могут быть в разы печальнее, чем от самого коронавируса?
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29.01.2021 13:40 Відповісти
30 февраля - точно!
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29.01.2021 13:45 Відповісти
Во всех странах Европы вакцинация уже началась. Кое-где уже скоро закончится. А в Украине только разговоры. А почему? А потому что клоуны при власти.
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29.01.2021 13:51 Відповісти
а район 15-го февраля это май или июнь?
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29.01.2021 14:24 Відповісти
Може коли харківський бабак проснеться?
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29.01.2021 15:29 Відповісти
В США медики с вакциной, застряв в пробке из-за снега, сделали прививки водителям

В США в штате Орегон работники общественного здравоохранения возвращались с места вакцинации против коронавируса и застряли в пробке, вызванной снежной бурей, чтоб спасти вакцину они сделали прививки водителям на трассе.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться в районі 15 лютого, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3486

У медиков было всего пару часов, чтобы вернуть оставшиеся дозы вакцины против коронавируса людям, которые ждали прививки в Грантс-Пассе, примерно в 30 милях от них. Обычно дорога туда занимает около 45 минут. Но, видя перед собой огромную пробку, команда поняла, что они могут застрять на несколько часов, и дозы станут просроченными.
Поэтому медики решили ходить от машины к машине, спрашивая застрявших водителей, не хотят ли они пройти вакцинацию. ( )))) . )
"У нас был один человек, который был так счастлив, что снял рубашку и выпрыгнул из машины", - отметил директор общественного здравоохранения округа Джозефин(штат Орегон) Майкл Вебер.
Он также добавил, что большинство водителей посмеялись над предложением сделать прививку на обочине дороги и вежливо отказались, хотя медики предупреждали, что у них есть врач и бригада скорой помощи, которые могут наблюдать за процессом.
Тем не менее, работники общественного здравоохранения ввели все шесть доз вакцины Moderna шести водителям.
Вебер назвал это "одной из самых крутых операций", в которой он когда-либо участвовал.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться в районі 15 лютого, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9360
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29.01.2021 14:29 Відповісти
Вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться в районі 15 лютого, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8647
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29.01.2021 14:44 Відповісти
 
 