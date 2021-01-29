Окупанти з початку доби порушили режим припинення вогню біля Авдіївки та Опитного, - Міноборони
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Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед особового складу ООС немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
З початку поточної доби, станом на 12:00 було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню на Донецькому напрямку. Так, вранці, противник здійснив неприцільні постріли з ручного протитанкового і підствольного гранатомета в районі населеного пункту Авдіївка. А поблизу Опитного здійснив 4 постріли з підствольного гранатомета.
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
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Чайка Київ
показати весь коментар29.01.2021 13:29 Відповісти Мені подобається 0
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