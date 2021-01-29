Зеленський після пожежі в Харкові підписав указ про поліпшення доступу до якісних та безпечних соціальних послуг, - ОП
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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №30/2021 "Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги", спрямований на стимулювання розвитку ринку соціальних послуг і впровадження дієвого механізму державного контролю за дотриманням високих державних стандартів у цій сфері.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Згідно з документом, Кабінет Міністрів України має невідкладно вжити заходів щодо організації та перевірки дотримання в закладах/установах соціальних послуг правил пожежної безпеки, державних санітарних та будівельних норм, серед іншого щодо доступності для маломобільних груп населення.
Також, відповідно до указу, необхідно провести роботу з виявлення суб'єктів, що фактично надають соціальні послуги з догляду, перебування/проживання особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, та узгодження діяльності таких суб'єктів з вимогами законодавства.
Уряд має забезпечити фактичне створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, передбачивши, зокрема, можливість внесення до нього інформації про надавачів соцпослуг засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія".
Також Кабінет Міністрів повинен у тримісячний строк підготувати та внести до Верховної Ради законопроекти для удосконалення системи соціальних послуг з урахуванням складності життєвих обставин та потреб особи/сім'ї; запровадження переходу до фінансування соцпослуг за принципом "гроші ходять за отримувачем"; забезпечення співфінансування таких послуг з державного та місцевого бюджетів і дієвих механізмів стимулювання розвитку ринку соцпослуг.
Як повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, підписання цього указу зумовлено, зокрема, нещодавніми трагічними подіями у Харкові, де сталася пожежа в будинку для літніх людей.
Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Пізніше в прес-службі Харківської міськради повідомили, що один з п'яти постраждалих у результаті пожежі в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час" помер у хоспісі.
Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.
Будь ласка, зачекайте...
Тоже самое будет и с этим указом...
- Пора, батюшка, - ответил швейцар, радостно улыбаясь, - в наш советский колумбарий.