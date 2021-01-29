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Зеленський після пожежі в Харкові підписав указ про поліпшення доступу до якісних та безпечних соціальних послуг, - ОП

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Зеленський після пожежі в Харкові підписав указ про поліпшення доступу до якісних та безпечних соціальних послуг, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №30/2021 "Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги", спрямований на стимулювання розвитку ринку соціальних послуг і впровадження дієвого механізму державного контролю за дотриманням високих державних стандартів у цій сфері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів України має невідкладно вжити заходів щодо організації та перевірки дотримання в закладах/установах соціальних послуг правил пожежної безпеки, державних санітарних та будівельних норм, серед іншого щодо доступності для маломобільних груп населення.

Також, відповідно до указу, необхідно провести роботу з виявлення суб'єктів, що фактично надають соціальні послуги з догляду, перебування/проживання особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, та узгодження діяльності таких суб'єктів з вимогами законодавства.

Також читайте: Після пожежі в нелегальному будинку для літніх людей у Харкові Кабмін створив Реєстр постачальників та отримувачів соцпослуг

Уряд має забезпечити фактичне створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, передбачивши, зокрема, можливість внесення до нього інформації про надавачів соцпослуг засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія".

Також Кабінет Міністрів повинен у тримісячний строк підготувати та внести до Верховної Ради законопроекти для удосконалення системи соціальних послуг з урахуванням складності життєвих обставин та потреб особи/сім'ї; запровадження переходу до фінансування соцпослуг за принципом "гроші ходять за отримувачем"; забезпечення співфінансування таких послуг з державного та місцевого бюджетів і дієвих механізмів стимулювання розвитку ринку соцпослуг.

Як повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, підписання цього указу зумовлено, зокрема, нещодавніми трагічними подіями у Харкові, де сталася пожежа в будинку для літніх людей.

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Пізніше в прес-службі Харківської міськради повідомили, що один з п'яти постраждалих у результаті пожежі в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час" помер у хоспісі.

Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Указ о том что бы мобильный инет летал в каждом селе мне помнится этот осел тоже подписывал.....
Тоже самое будет и с этим указом...
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29.01.2021 13:55
+3
Це реальна допомога. Приблизно як команда "Потяг стій! Раз, два!")))
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29.01.2021 13:55
+1
"скажений" Пєтух
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29.01.2021 14:09
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Це реальна допомога. Приблизно як команда "Потяг стій! Раз, два!")))
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29.01.2021 13:55 Відповісти
А в реальності усе, що хоч-якось працювало до втручання держави, помирає чи перетворюється у лайно.
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29.01.2021 13:57 Відповісти
ну як зеленський указав, то відразу настане "улючшеніє"
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29.01.2021 14:08 Відповісти
Коли ми всі вже позбудемося цього лайна при владі?
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29.01.2021 14:29 Відповісти
Указ о том что бы мобильный инет летал в каждом селе мне помнится этот осел тоже подписывал.....
Тоже самое будет и с этим указом...
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29.01.2021 13:55 Відповісти
Клюнув в попку смажений "пєтух"....
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29.01.2021 13:56 Відповісти
"скажений" Пєтух
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29.01.2021 14:09 Відповісти
Поезд стой, раз два!
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29.01.2021 13:59 Відповісти
Указ? Вот дыбил. Реальность в том, что частные социальные услуги находятся в тени из-за отсутствия элементарного регулирования со здравым смыслом и уважением к частному предпринимательству. Такие предприятия, как частные дома пристарелых, являются объектом не поддержки государства, а наоборот, объектами государственного рэкета на всех уровнях. Указ решает эту проблему?
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29.01.2021 14:13 Відповісти
а какого #уя государство должно там что то регулировать! цена в таких домах 6-10 тыс. давай долю 50% и тогда регулируй! старые и больные люди смогут за свою пенсию 3-4 тыс+ столько от государства, нормально дожить в б/м приличных условиях, и под надзором.
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29.01.2021 14:28 Відповісти
- Ну,что, старик, в крематорий пора?

- Пора, батюшка, - ответил швейцар, радостно улыбаясь, - в наш советский колумбарий.
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29.01.2021 14:17 Відповісти
Вчера клоун встречался и "консультировался" с американцами раз шесть. Вместо седьмой встречи - санкции против китайцев. Дупа у вавы не казенная, уже не выдерживает перегрузок.
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29.01.2021 14:34 Відповісти
никчемный указ
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29.01.2021 15:06 Відповісти
 
 