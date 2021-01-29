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Рада ухвалила закон про монетизовані компенсації за електроопалення: з бюджету буде виділено 1,4 млрд грн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

За спільної ініціативи Президента, уряду і Верховної Ради ухвалено закон про монетизацію компенсації людям, у яких встановлено електроопалення. З цією метою з бюджету буде виділено 1,4 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своєму каналі у Telegram написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, компенсації будуть виплачуватися людям, будинки яких обладнані електроопалювальними установками і в яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу.

"Ми вітаємо це рішення парламенту і продовжимо роботу над встановленням в Україні справедливих тарифів для всіх людей", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення

Рада ухвалила закон про монетизовані компенсації за електроопалення: з бюджету буде виділено 1,4 млрд грн, - Шмигаль 01
Рада ухвалила закон про монетизовані компенсації за електроопалення: з бюджету буде виділено 1,4 млрд грн, - Шмигаль 02

Автор: Наталя Джума
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Рада приняла закон о монетизированных компенсациях за электроотопление: из бюджета будет выделено 1,4 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9451
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29.01.2021 14:03 Відповісти
Нет а вот и фото будущего
Рада приняла закон о монетизированных компенсациях за электроотопление: из бюджета будет выделено 1,4 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5676
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29.01.2021 14:12 Відповісти
Мільярд ЗЄйлу, 300 лімонів Шмигалю, а решту... чиновникам.
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29.01.2021 14:40 Відповісти
о, і тут вже встигли монетизувати, щоб зручніше було гроші красти
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29.01.2021 14:03 Відповісти
Макулатурой или дровами летом выдадут...
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29.01.2021 14:06 Відповісти
Ахметка довольный.
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29.01.2021 14:07 Відповісти
Главное Бене и рыжему всё компенсировать
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29.01.2021 14:07 Відповісти
И как мы раньше жили без такой заботы?
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29.01.2021 14:13 Відповісти
это говорит о том, что большая часть депутатов имеют электро отопление
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29.01.2021 19:52 Відповісти
 
 