УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14688 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
1 902 3
карантин (16095) МОЗ (3879) туризм (781) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

МОЗ розширило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків COVID-19. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ розширило перелік країн

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Список країн "червоної" зони порівняно з минулим тижнем збільшився і становить 74 держави. Серед них: США, Росія, Білорусь, Польща, Франція, Грузія та ін.

У списку "зелених" країн: Молдова, Вірменія, Єгипет, Туреччина, Китай та інші.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 169,7 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Відповідно Україну віднесено до країн "зеленої" зони.

Читайте: С 1 февраля иностранцы смогут въехать в Грузию только с негативным ПЦР-тестом или "полной вакцинацией"

МОЗ розширило перелік країн червоної зони за кількістю активних випадків COVID-19 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щас мудрый нарид устанет после Буковелее, пройдет зима и они полетят в Турции и Египты Минздрав расширил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 120
показати весь коментар
29.01.2021 14:13 Відповісти
беда для тех кто улетал в "зеленую" Доминикану ...
показати весь коментар
29.01.2021 14:49 Відповісти
 
 