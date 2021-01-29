МОЗ розширило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків COVID-19. СПИСОК

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Список країн "червоної" зони порівняно з минулим тижнем збільшився і становить 74 держави. Серед них: США, Росія, Білорусь, Польща, Франція, Грузія та ін.

У списку "зелених" країн: Молдова, Вірменія, Єгипет, Туреччина, Китай та інші.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 169,7 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Відповідно Україну віднесено до країн "зеленої" зони.

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