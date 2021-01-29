"Укрзалізниця" має встановити рівні тарифи для всіх вантажів без "олігархічних преференцій", - глава Всеукраїнського Конгресу Фермерів Слободяник

Близькі до олігархів фінансово-промислові групи лобіюють непрозорі тарифи "Укрзалізниці" та змушують фермерів переплачувати за перевезення кожної тонни зерна. Про це заявив голова Всеукраїнського Конгресу Фермерів Іван Слободяник.

Він нагадав, що наразі дві третини вирощеного в Україні зерна перевозиться саме залізницею. За останні 18 років цей обсяг збільшився у шість разів. Зросли й тарифи, однак якість послуг "Укрзалізниці" залишає бажати кращого: старі вагони, "вирішення" питання подачі цих вагонів, крадіжки на станціях розвантаження тощо. Крім того, УЗ, користуючись монопольним становищем, встановила непрозорі тарифи на різні групи товарів.

Наприклад, транспортування 75 тонн залізної руди на відстань 280 км коштує 98 грн за тонну. Але якщо у вагонах не руда, а зерно, тариф становить уже 140 грн за тонну, хоча відстань і вага товару залишаються незмінними. "А тепер рахуйте: середня відстань перевезення зерна становить 500-600 км, тобто аграрій заплатить від 3-7 доларів на тонні, а виробник руди - ні", - заявив Іван Слободяник.

Фактично "знижку" на перевезення залізної руди, вугілля і корисних копалин, яку УЗ надає фінансово-промисловим групам, сплачують виробники агропродукції. "Простими словами - аграрії субсидують певні фінансово-промислові групи за свій рахунок, навіть не усвідомлюючи цього. Ми виступаємо за рівні тарифи, так як це працює на ринку вантажних автомобільних перевезень: тонна вантажу на км відстані + коефіцієнт обсягу перевезень. Бо тонна - завжди тонна. Хоч пшениці, хоч руди, хоч щебню", - наголошує Іван Слободяник.

Він заявив, що Всеукраїнський Конгрес Фермерів наполягатиме на формуванні прозорої тарифної сітки, однакової для всіх без "олігархічних преференцій". Вже підготовлені відповідні звернення до Уряду та УЗ: "Нам є, чим пишатися. Наше зерно цінують у світі. На це держава і її компанії-монополісти мали б зважати, коли формують тарифи на перевезення чи вигадують, де би ще відскубти від аграріїв".