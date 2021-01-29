ВАКС заарештував кошти нардепа Дубневича, підозрюваного в заволодінні понад 93 млн грн "Укрзалізниці", - САП

29.01.2021 за клопотанням детективів НАБУ, погодженим з прокурором САП, Вищий антикорупційний суд заарештував кошти народного депутата України 9-го скликання, підозрюваного в заволодінні понад 93 млн гривень коштів ВАТ "Укрзалізниця".

Так, за рішенням суду арештовано понад 100 тис. доларів США та понад 100 тис. євро, які були вилучені у народного депутата під час обшуків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Зазначені кошти арештовано на строк судового слідства та розгляду справи у суді.

Ухвала суду може бути оскаржена в суді апеляційної інстанції протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Також в повідомленні нагадується, що в рамках досудового розслідування встановлено, що група службових осіб філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" із залученням підконтрольних підприємств-посередників, організувала проведення процедур відкритих торгів із закупівлі стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення.

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Незважаючи на те, що ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод" є єдиним виробником стрілочної продукції на території України, переможцями торгів стали дві компанії - посередниці. Цікавим виявився факт того, що бенефіціарним власником однієї з цих компаній виявився народний депутат.

Як наслідок реалізації такої злочинної схеми, відповідно до результатів експертиз, підприємство протягом 2015 - 2017 років переплатило за постачання товарів понад 93 млн гривень.

Протягом січня - лютого 2019 року було повідомлено про підозру 8 особам, а саме - голові правління – генеральному директору виробника стрілочної продукції; першому заступнику генерального директора виробника стрілочної продукції; директору фіктивної компанії-переможця торгів; директору компанії-посередника, трьом співробітникам та колишньому заступнику керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

У жовтні 2019 року, після надання Верховною Радою України згоди, було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід народному депутату України, задіяному у схемі.

Наразі досудове розслідування у справі завершено, триває ознайомлення з матеріалами справи. Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Зазначимо, що пресслужба САП не називає прізвища народного депатата, чиї кошти арештовані рішенням ВАКС. Однак, як відомо, 31 жовтня 2019 року Верховна Рада зняла недоторканність і дала згоду на затримання і арешт нардепа Дубневича.

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За даними тодішнього генпрокурора Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: помилкового декларування та закупівель для "Укрзалізниці".