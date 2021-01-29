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Закон про викиди - це ігри на користь конкретних людей, а не бізнесу та екології, - президент Союзу хіміків Голубов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закон про викиди - це ігри на користь конкретних людей, а не бізнесу та екології, - президент Союзу хіміків Голубов

Законопроєкт про промислові викиди №4167, запропонований Міністерством екології, посилить тиск на бізнес і може призвести до зупинки промисловості.

Про це заявив президент Союзу хіміків Олексій Голубов.

"Ухвалюються закони, які явно будуть тиснути на бізнес ... Усе це ігри якісь, не на користь бізнесу, і не на користь економіки. Вони не створюють поле для того, щоб прийшов інвестор, а вводять драконівські заходи. Все це призведе до того, що зупиняться ті, хто ще працює, - металурги, цементники, хіміки. Ось до чого це призведе. Тому що і так працюємо на межі збитковості", - розповів Голубов. За його словами, законопроєкт необхідно суттєво доопрацювати, і вирішувати проблему викидів комплексно. "Не можна запроваджувати якісь заходи, які змусять бізнес платити великі штрафні санкції, бо ми не готові до цього поки що", - наголосив Голубов.

На його думку, для забезпечення екомодернізації підприємств необхідно залучати інвестиції, як це робили багато країн. І влада має створити для цього сприятливі умови. "Подивіться, як Туреччина ухвалила низку законодавчих актів. І ось я суджу по хімічній галузі. За 10 років вона суттєво зросла - відтоді, як вони віднесли хімічну галузь до пріоритетних. Їй дали деякі преференції - майданчики безкоштовно, підключення газу, електроенергії здійснюються за рахунок держави. Якщо заходить інвестор, на 5 років звільняється від податку на прибуток. Якщо йде імпортозаміщення, звільняється від прибуткового податку весь колектив", - навів приклад Голубов.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту довкілля. За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроєкту, і вони мають бути обов'язково враховані підчас його доопрацювання. Зі свого боку директор GMK Center Станіслав Зінченко вважає, що ухвалення запропонованого урядом законопроєкту про промислові викиди призведе до знищення цілих галузей економіки, на його думку, документ потребує доопрацювання.

Автор: Наталя Джума
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В Маріуполі та КривомуРозі побувайте-дихати нічим...
А алігаторам нові яхти та палаци під Києвом та в європах!!
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29.01.2021 14:29 Відповісти
Треба під Конча-Заспою збудувати маленький такий коксо-хім.
Та подивитися, що ці икспєрди заспівають.
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29.01.2021 14:59 Відповісти
Жека, кто будет строить и на какие шиши? Я-бы скинулся, только пока построят, в Раде закон быстрее примут о заповедной зоне в Конче-Заспе, а ее обитателей в Красную книгу занесут и будут с меня налог выворачивать на разведение и содержание тех особей. Мы правда и так им платим, но еще один налог не помешает.)))
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29.01.2021 19:39 Відповісти
Хватит про яхты и прочую хрень. Кто вам виноват, что вы в 2014-м мозги выключали, а теперь ноете про яхты? Был кипишь в столице, так почему было до ума не довести? Мне лично орали слюнявыми пастями, что я провокатор, а теперь сами в соплях.
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29.01.2021 19:36 Відповісти
Они думают, что народ надурят. Типа если экология, то это что-то хорошее. Это всё делается для корупции. И делалось всё для корупции 30 лет. Наши экологические службы собирали самые большие взятки.
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29.01.2021 15:11 Відповісти
так и щас собирают
постоянно палят всяких местных глав экоинспекций на взятках, откатах - люди давным-давно не верят в заботy госyдарства об экологии
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29.01.2021 18:01 Відповісти
в Тyрции вообще мощный аппарат по поддержке отечественного бизнеса, если бы не полyдиктаторские замашки Эрдогана - страна была бы гораздо выше в цепочке самых больших экономик
y нас нет и 20% такого протекционизма
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29.01.2021 18:00 Відповісти
А когда это у нас законы по иному придумывали? Нет, понятно что все законы для людей, народа и тому подобное, но это лишь на бумаге так писано. Любому человеку, даже самому ленивому, понятно, что все законы пишутся под кого-то, а страна все ниже и ниже падает.
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29.01.2021 19:33 Відповісти
 
 