Закон про викиди - це ігри на користь конкретних людей, а не бізнесу та екології, - президент Союзу хіміків Голубов

Законопроєкт про промислові викиди №4167, запропонований Міністерством екології, посилить тиск на бізнес і може призвести до зупинки промисловості.

Про це заявив президент Союзу хіміків Олексій Голубов.

"Ухвалюються закони, які явно будуть тиснути на бізнес ... Усе це ігри якісь, не на користь бізнесу, і не на користь економіки. Вони не створюють поле для того, щоб прийшов інвестор, а вводять драконівські заходи. Все це призведе до того, що зупиняться ті, хто ще працює, - металурги, цементники, хіміки. Ось до чого це призведе. Тому що і так працюємо на межі збитковості", - розповів Голубов. За його словами, законопроєкт необхідно суттєво доопрацювати, і вирішувати проблему викидів комплексно. "Не можна запроваджувати якісь заходи, які змусять бізнес платити великі штрафні санкції, бо ми не готові до цього поки що", - наголосив Голубов.

На його думку, для забезпечення екомодернізації підприємств необхідно залучати інвестиції, як це робили багато країн. І влада має створити для цього сприятливі умови. "Подивіться, як Туреччина ухвалила низку законодавчих актів. І ось я суджу по хімічній галузі. За 10 років вона суттєво зросла - відтоді, як вони віднесли хімічну галузь до пріоритетних. Їй дали деякі преференції - майданчики безкоштовно, підключення газу, електроенергії здійснюються за рахунок держави. Якщо заходить інвестор, на 5 років звільняється від податку на прибуток. Якщо йде імпортозаміщення, звільняється від прибуткового податку весь колектив", - навів приклад Голубов.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту довкілля. За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроєкту, і вони мають бути обов'язково враховані підчас його доопрацювання. Зі свого боку директор GMK Center Станіслав Зінченко вважає, що ухвалення запропонованого урядом законопроєкту про промислові викиди призведе до знищення цілих галузей економіки, на його думку, документ потребує доопрацювання.