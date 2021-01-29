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Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков

Парламентарії не вносили пропозицій щодо розгляду на найближчому тижні законопроєкту про скорочення депутатського корпусу до 300 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Таких пропозицій від них не надходило", - сказав він на брифінгу в п'ятницю, відповідаючи на запитання про те, що ВР може ухвалити цей законопроєкт у цілому в період 2-5 лютого.

Водночас Разумков наголосив, що цей документ потрібно буде виносити до зали, коли "ми бачитимемо підтримку в 300 голосів".

Коли це відбудеться? Подивимося. Потрібно проводити додаткові консультації з представниками різних депутатських фракцій і груп", - додав спікер.

Як повідомлялося, в п'ятницю президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про скорочення депутатів до 300 осіб "у черзі".

Раніше, 14 січня, комітет з питань правової політики рекомендував ВР остаточно внесений президентський законопроєкт №1017 "Про внесення змін до ст.76 і 77 Конституції України", який пропонує скоротити кількість народних депутатів до 300 й обирати їх за пропорційною системою.

Також читайте: Комітет рекомендує Раді скоротити кількість нардепів до 300

Як повідомлялося, 4 лютого 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №1017. За відповідну постанову на пленарному засіданні проголосували 236 народних депутатів.

У своєму законопроєкті президент Володимир Зеленський пропонує в ст.76 Конституції України закріпити положення про кількісний склад Верховної Ради в 300 народних депутатів (відповідно до чинної редакції Конституції їх 450), яких обирають на п'ять років (ця норма не змінюється).

В Основному законі пропонується прописати, що "народним депутатом України може бути громадянин України ("може бути обраний громадянин України" - в поточній редакції), який на день виборів досяг 21 року, має право голосу, постійно проживає в Україні щонайменше останніх п'ять років і володіє державною мовою ("і проживає в Україні протягом останніх п'яти років" - в нинішній редакції Конституції)". У законопроєкті наголошується, що "не може бути народним депутатом України (зараз - "обраним до Верховної Ради України") громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо цю судимість не погашено і не знято в установленому законом порядку".

У ст.77 Конституції також пропонується закріпити, що Верховну Раду обирають за пропорційною системою. При цьому залишається формулювання, що порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом. Перехідні положення законопроєкту передбачають, що Верховна Рада, обрана до набуття чинності цим законом, продовжує виконувати свої обов'язки до наступних виборів народних депутатів України.

3 вересня 2029 року ВР внесла до порядку денного сесії і направила до Конституційного Суду України президентський законопроєкт №1017. 18 грудня були отримано висновок КС (від 16 грудня 2019 р. № 8-в/2019) щодо відповідності законопроєкту вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Після отримання висновку КС парламент може попередньо схвалити (прийняти в першому читанні) такий законопроєкт щонайменше 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, Верховна Рада може розглядати його для ухвалення в цілому. Для цього буде потрібно щонайменше 300 голосів парламентаріїв.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Зе
Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 человек нужно выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3837
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29.01.2021 14:37
+5
та давайте уже проведём референдум за 2 миллиарда ?
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29.01.2021 14:32
+4
ЗЕчмо обіцяло проводити референдуми з важливих питань, а щодо розпродажу землі так не провів. Не порадився з народом. Тріпло.
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29.01.2021 14:36
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та давайте уже проведём референдум за 2 миллиарда ?
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29.01.2021 14:32 Відповісти
ЗЕчмо обіцяло проводити референдуми з важливих питань, а щодо розпродажу землі так не провів. Не порадився з народом. Тріпло.
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29.01.2021 14:36 Відповісти
Зате порадився з пЄС та безголосими...)))
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29.01.2021 14:37 Відповісти
Ну у ЕС та Голосу ринок землі був в програмі, а от для зебаранів вийшов сюрприз)
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29.01.2021 15:10 Відповісти
явно зе курнув зайвого
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29.01.2021 14:44 Відповісти
"58-14. Контрреволюционный саботаж, т.е. сознательное неисполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительства и деятельности государственного аппарата, влечет за собой -- при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты -- расстрела, с конфискацией имущества" (с)
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29.01.2021 14:57 Відповісти
Астанавись. Юлька их уже хочет 5 штук. А другим тоже надо. Так что пока нужно занять очередь и пропустить бабушек с дедушками вперед
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29.01.2021 14:36 Відповісти
Дупатути пилятимуть сук на якому сидять? Танунах. Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 человек нужно выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3580
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29.01.2021 14:32 Відповісти
А навіщо? У нас є "референдум", то для чого нам взагалі депутати, що 450, що 300, та хоч троє!!!
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29.01.2021 14:32 Відповісти
а с результатом у нас проблемы.....
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29.01.2021 14:39 Відповісти
Угу-угу...
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29.01.2021 15:01 Відповісти
депутаты проголосуют за данный закон только при условии что именно они попадут в число этих 300 самых новых депутатов верховной рады
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29.01.2021 14:36 Відповісти
Краще їх всіх виносити...вперед ногами...
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29.01.2021 14:36 Відповісти
Прелагаю депутатов заменить на акции и продавать их на аукционе каждые 4 года.Акционеры 3-4 человека будут голосовать акциями. Так честнее и для акционеров дешевле.
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29.01.2021 14:37 Відповісти
Зе
Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 человек нужно выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3837
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29.01.2021 14:37 Відповісти
не знаю точно сколько нужно депутатов стране, но точно знаю что их сильно дохрена...
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29.01.2021 14:38 Відповісти
Зачем воздух содрогать? Никогда этого не будет....При Зеленском...............может при другом Президенте и другой Раде....Лично я за 450 депутатов...Пусть ездят по своим округам хоть чем-то помогают....
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29.01.2021 14:39 Відповісти
Так само казали і про зняття недоторканості.
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29.01.2021 14:46 Відповісти
"Чем больше сдадим, тем лучше." Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 человек нужно выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов, - Разумков - Цензор.НЕТ 2623
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29.01.2021 14:39 Відповісти
Берем стеклянную банку. Пишем на бумажках ФИО всех депутатов.
Приглашаем президента Зимбабве (а шоб никто не обвинил, что он в чьих-то интересах действует). Пусть тянет.
Неудачники в ВР нам не нужны))
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29.01.2021 14:40 Відповісти
450 депутатов дорого для олигархов. Пожалейте их.
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29.01.2021 14:41 Відповісти
Или перед выборами, чтобы снова отлошить электорат.
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29.01.2021 14:42 Відповісти
Просто 300 человек проще купить и дешевле чем 450.
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29.01.2021 14:44 Відповісти
один депутат от 1 области и все
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29.01.2021 14:51 Відповісти
Щоб простіше підкупити було олігархам?
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29.01.2021 15:24 Відповісти
Не, надо 2 от области-а то вдруг у кого понос(короновирус).
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29.01.2021 15:50 Відповісти
Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков - Цензор.НЕТ 1063 Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков - Цензор.НЕТ 1063 то есть - никогда, а как же свыня от троки уйдет
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29.01.2021 14:51 Відповісти
Щось забагато кремлеботів на гілці. Починаю в спам відправляти. Олег Олегов - ти перший. І не питай, за що
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29.01.2021 15:22 Відповісти
под свынями имел ввиду всех депутатов, а не того, про того, кого ты подумал Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков - Цензор.НЕТ 3162
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29.01.2021 16:17 Відповісти
есть параллельное предложение, по сокращению числа зебилов в стране на 73 % Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков - Цензор.НЕТ 1683
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29.01.2021 14:51 Відповісти
Эх! Сокращать бы их через запуск в расход, а конфискованное наворованное присоединить к зарплатам учителей... Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков - Цензор.НЕТ 7159
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29.01.2021 14:53 Відповісти
А такої підтримки не буде ніколи.
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29.01.2021 15:02 Відповісти
Хтозна. Враховуючи, що більшість слуг прийшла у в ВР тупо заради грошей і розуміє, що переобратися без фальсифікацій у них мінімум, в їм байдуже, хто буде після них, то за гроші проголосують і не за такі рішення
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29.01.2021 15:39 Відповісти
Якби в країні діяв і Конституційний суд, а не вилизувачі владних сідниць, і суди всіх інстанцій, і правоохоронні органи , при яких було б повним абсурдом тримати крота СЗР РФ прямо в адміністрації, пардон , ФСБ -конторі президента, то тоді звичайно було б за можливе скороти число нардепів до якогось оптимального їх числа. А на сьогодні в цей час 450 це гарантія (хоч і маленька) втримати Україну від її розвалення агентурою Москви, від зовнішнього управління МВФ маніпулюванням владою, яка має боргу вже 86 млрд. Тому (відмічу розумна ідея) при цих вербонутих слугах олігархії, МВФ і Москви є дуже небезпечна, і може коштувати країні втратою незалежності. Для економії коштів потрібно інше це розвивати економіку і індустрію, і взагалі свободу, а не пердіти в небо зеленими ідеями фікх !
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29.01.2021 15:06 Відповісти
А чого до 300? Залишить одного разумкова і "вільну касу"
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29.01.2021 15:12 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения,сами себе обрезание???
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29.01.2021 15:12 Відповісти
Будет нормально и 250, тем более, что население сократилось
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29.01.2021 15:31 Відповісти
А хіба в законодавстві існує норма, що кількість народних депутатів залежить від кількості населення?
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29.01.2021 15:51 Відповісти
то есть никогда не вынесут на повестку))
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29.01.2021 15:46 Відповісти
Як тільки назбирають необхідну кількість голосів - так і одразу. Не пряником , так батогом
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29.01.2021 15:52 Відповісти
 
 