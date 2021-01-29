"Звістка про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала", - Ткаченко
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Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що шокований інформацією про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткаченко повідомив у Telegram.
"Звістка про те, що у Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала. У першу чергу як громадянина. У будівлі, де під час Революції Гідності був штаб Майдану. Там, де під час пожежі загинули люди. Пам’ять про трагічні події тих днів має бути збережено, а меморіальний спадок вшановано достойно", - зазначив глава Мінкультури і інформаційної політики.
За словами Ткаченка, він стурбований такими діями і рішеннями.
"Очевидно, що для "спортивного покеру" там не місце. Міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися у ситуації", - додав Ткаченко.
Міністр підкреслив, що в разі, якщо факт буде доведений - Мінкультури зробить все залежне, щоб не допустити розміщення в Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в центрі Києва в Будинку профспілок на Майдані Незалежності відкриють гігантський покерний клуб.
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компаніі моряків....
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Отец сквозь зубы:
- Да! сынок...
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Сынок:
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Джерело: https://censor.net/ua/n3244723