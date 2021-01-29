УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14456 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
4 667 39
Київ (13826) майдан (757) пам'ять (1149) Ткаченко Олександр (459)

"Звістка про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала", - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що шокований інформацією про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткаченко повідомив у Telegram.

"Звістка про те, що у Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала. У першу чергу як громадянина. У будівлі, де під час Революції Гідності був штаб Майдану. Там, де під час пожежі загинули люди. Пам’ять про трагічні події тих днів має бути збережено, а меморіальний спадок вшановано достойно", - зазначив глава Мінкультури і інформаційної політики.

За словами Ткаченка, він стурбований такими діями і рішеннями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Покерний клуб на тисячу кв. м планують відкрити в Будинку профспілок на Майдані, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

"Очевидно, що для "спортивного покеру" там не місце. Міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися у ситуації", - додав Ткаченко.

Міністр підкреслив, що в разі, якщо факт буде доведений - Мінкультури зробить все залежне, щоб не допустити розміщення в Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в центрі Києва в Будинку профспілок на Майдані Незалежності відкриють гігантський покерний клуб.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Официально это будет спортивный покер...а не официально это будет казино для зедебилов....
показати весь коментар
29.01.2021 14:44
+9
шок после выборов в 2019 году
показати весь коментар
29.01.2021 14:41
+8
"Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6454
показати весь коментар
29.01.2021 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6454
показати весь коментар
29.01.2021 14:40 Відповісти
"Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6875
показати весь коментар
29.01.2021 14:53 Відповісти
Курс на знищення генофонду.
Криворізький бiдосiк після повернення з Оману, підписав Закон, який легалізує гральний бізнес в Україні. На черзі легалізація проституції і вживання наркотичних речовин. До азартних ігор в казино зеленi депутати зарахували: рулетку, карткові ігри, ігри в кістки, лотереї та ігрові автомати.
За словами любителя шаурми і автора багатьох вiдосiков, легалізація азартних ігор під час війни з російськими православними окупантами буде стимулювати додатковий приплив туристів з великими грошима з Московії та наповнювати бюджет «95 квартала». Давно вже встановлено, що відвідування казино призводить до появи гральної залежності. В її крайніх проявах людина перестає контролювати себе і програє величезні суми грошей, а іноді і своє житло. Найбільш схильні до ігрової залежності найчастіше виявляються незаможні люди, пенсіонери та інші, ошукані ілюзією раптового швидкого збагачення.
Хто програє в казино велику суму грошей - кинеться під колеса електрички, отруїться, або повiшається в сараї. При соітії з повіями в країні будуть масово поширюватися венеричні захворювання i легенева чума (COVID -19), а від вживання молоддю наркотиків - зросте злочинність і скоротиться тривалість життя населення України. Схоже, що в планах проросійського кагалу пріоритетною програмою є знищення молодого покоління України. Після пожежі в казино «Метро Джекпот» у місті Дніпропетровську, 7 травня 2009 року, в якому живцем згоріло десять чоловік, азартні ігри в Україні були заборонені Законом.
показати весь коментар
29.01.2021 20:14 Відповісти
ну и что?
показати весь коментар
29.01.2021 14:40 Відповісти
- Ну, как устроились на новом месте?
- О, это, брат, сон. Хожу и жмурюсь. Такой, понимаешь, это простор. Такая воля. Гуляй - не хочу. Ну, есть, конечно, что подделать. Там полы, прочее... Я, как утром встал, сразу за ДРЭЛЬ!(с)
показати весь коментар
29.01.2021 14:55 Відповісти
высокие отношения
показати весь коментар
29.01.2021 15:49 Відповісти
Ну прямо ШОК!!! ПУБЛИЧНЫЙ дом нужно открывать.. Куда плечевых девать???
показати весь коментар
29.01.2021 18:19 Відповісти
шок после выборов в 2019 году
показати весь коментар
29.01.2021 14:41 Відповісти
Блэк-джек есть .
А шлюхи ?
показати весь коментар
29.01.2021 14:41 Відповісти
арахамия сосн обечпечит.. как и айкосі. будет вовка-шмаркля тестировать новіх сосен на покерном столе...
показати весь коментар
29.01.2021 14:45 Відповісти
в Покер или Очко - какая разница???
показати весь коментар
29.01.2021 14:42 Відповісти
Если спортивный покер, а не казино для зедебилов, то почему бы и нет?
показати весь коментар
29.01.2021 14:43 Відповісти
Официально это будет спортивный покер...а не официально это будет казино для зедебилов....
показати весь коментар
29.01.2021 14:44 Відповісти
странно другое: какого лысого, товариш Ткаченко, главный продюсер канала г+г, стал косить под патриота? шокирывало его панимаешь, мухахахах
показати весь коментар
29.01.2021 14:48 Відповісти
Значит у товаришЧа ткаченко есть другие виды на это помещение.....
показати весь коментар
29.01.2021 14:51 Відповісти
А чем спортивный покер от неспортивного отличается? "Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9535
показати весь коментар
29.01.2021 14:50 Відповісти
там играют на интерес, а не на бабло "Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8346
показати весь коментар
29.01.2021 14:52 Відповісти
Вначале меняют бабло на интерес...(фишки).....а потом наоборот...фишки на бабло... "Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8082
показати весь коментар
29.01.2021 14:55 Відповісти
Ну да, отличие только лишь в том можно ли обналичить интерес или нет. "Звістка про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5519
показати весь коментар
29.01.2021 15:13 Відповісти
"Шокировало ?" Скоро будет два года , как всё в шоке . Привыкайте .
показати весь коментар
29.01.2021 14:43 Відповісти
Нє..після п'яти попередніх-звикли вже...
показати весь коментар
29.01.2021 14:46 Відповісти
А помните, сколько хрюканья было, когда там в Доме Смерти собирались открыть харчевню? А теперь уже и казино="отель" с очаровашками никого не удивляет.
показати весь коментар
29.01.2021 14:43 Відповісти
В Доме Профсоюзов работают и сейчас кавоварня и ресторан "Миредо". Во всяком случае Гугл так показывает.
показати весь коментар
29.01.2021 15:26 Відповісти
Щось пропустив...
А що зараз в Одессі, на Куликовому полі, бувшому обкому??
показати весь коментар
29.01.2021 14:44 Відповісти
Вспам'ятав там теж був дім "профсоюзів" після обкому та крюїнгові
компаніі моряків....
показати весь коментар
29.01.2021 14:52 Відповісти
Если минкульт в общем и аж целый Ткаченко в частности обеспокоены - то почему б не выкупить Минкульту или Ткаченку по рыночной цене это здание и делать с ним что душе угодно? У здания есть хозяин - и этот хозяин может распоряжаться своим имуществом в рамках Законодательства. Пока я ни слова от Ткаченко о несоблюдении действующего законодательства не прочитал. Как-то так
показати весь коментар
29.01.2021 14:48 Відповісти
А известие что ты дом в заповедной зоне построил тебя не шокировало?
показати весь коментар
29.01.2021 14:55 Відповісти
Дурні, щей сліпі.
показати весь коментар
29.01.2021 14:57 Відповісти
Україні конче потрібен гетьман по фамілії Гнидодав...
показати весь коментар
29.01.2021 15:02 Відповісти
Пане Ткаченко,треба гнати вашу владу до чортової матері, тоді навіть думок про покер не буде. Які ж ви падлюки! Івани безрідні...
показати весь коментар
29.01.2021 15:03 Відповісти
Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.
показати весь коментар
29.01.2021 15:08 Відповісти
Отец дома с приятелями играет в покер.
Тут образовывается приличный банк, идет круг торговли. В этот момент к
отцу подбегает четырехлетний сынишка и заглядывает в карты:
- Ой, папа, а четыре туза это хорошо?
Отец сквозь зубы:
- Да! сынок...
Все сразу уходят в пас, батя гребет банчище.
Сынок:
- Жаль, папа, что у тебя их не было...... "Звістка про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8966
показати весь коментар
29.01.2021 15:12 Відповісти
Проститутки - это нормально.
А покерный клу-у-у-б ..
"Звістка про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9674
показати весь коментар
29.01.2021 15:15 Відповісти
А лично выписывать разрешение на постройку синагоги на хрестьянском кладбище тебя у...к не шокировало???!
показати весь коментар
29.01.2021 15:25 Відповісти
так то ж для единоверцев "Звістка про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2396
показати весь коментар
29.01.2021 15:27 Відповісти
Лично меня уже 30лет шокирует наличие майна у каких-то там "профсоюзов"
показати весь коментар
29.01.2021 15:56 Відповісти
Та ти шо? А це тебе не шокувало?

"Нахманович повідомив, що сьогодні, 28 січня 2021 р., Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" розпочав роботи зі зведення синагоги на території Кирилівського православного цвинтаря, що входить безпосередньо до складу Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
Дозвіл на проведення робіт надав 22 січня особисто Міністр культури України Олександр Ткаченко "
Джерело: https://censor.net/ua/n3244723
показати весь коментар
29.01.2021 17:13 Відповісти
А почему покерный клуб в доме профсоюзов, а не в октябрьском дворце ?
показати весь коментар
29.01.2021 21:21 Відповісти
Головне, щоб усе було офіційно: "Ти відкриваєш клуб - бюджет міста отримує з кожного столу =10% прибутку. І щоб за 1 столом сиділо 2 команди.. Тільки не треба маскуватись під спорт. Одразу заявити, або комерційна гра, або ніяка.
показати весь коментар
30.01.2021 11:14 Відповісти
 
 