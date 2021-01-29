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здоров'я (423) пенсіонери (476) психіатрія (89)

Кожен четвертий пенсіонер в Україні переживає депресію і тривожність, - дані Інституту психіатрії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кожен четвертий пенсіонер в Україні переживає депресію і тривожність, - дані Інституту психіатрії

Кожен четвертий пенсіонер переживає депресію, тривожність, деменцію, а дві третини літніх людей з проблемами психічного здоров'я зовсім не отримують необхідного лікування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомила на Українському пенсійному форумі директорка Інституту психіатрії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Ірина Пінчук.

З огляду на швидкий процес старіння населення, за словами Пінчук, до 2030 року очікується подвоєння кількості літніх людей з психічними розладами.

За даними Інституту психіатрії, 11% населення віком 60+ потребує психіатричної допомоги, допомога також потрібна 20% пенсіонерам віком 80+. Люди 65 + становлять половину всіх пацієнтів, які отримують довгострокове психіатричне лікування, і приблизно, одну п'яту всіх пацієнтів, що вперше потрапили в психіатричний стаціонар.

Пінчук також зазначила, що найвищий рівень самогубств серед літніх людей фіксується у віці 85 років.

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Дослідження інституту показують, що літні люди отримують користь від підтримки соціальних зв'язків і тісних особистих взаємин, але страждають внаслідок порушення особистих зв'язків і самотності.

"Людей похилого віку слід заохочувати, брати активну участь у своїх громадах і в суспільстві в цілому", - зазначає Пінчук.

За прогнозами демографічного департаменту ООН, до 2050 року населення України на 37% складатиметься з людей віком старше 60 років.

80% одиноких людей або самотніх подружніх пар похилого віку живуть за межею бідності. У 90% пенсіонерів немає можливості оплатити медичні послуги: ліки, лікування, госпіталізацію.

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Порядка 60% або 6,5 млн українських пенсіонерів отримують державні пенсії в розмірі до 3000 грн. Рівень пенсійних виплат в Україні "мізерно низький і солідарна система не забезпечує гідну пенсію".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Каждый четвертый пенсионер...Ага, конечно. Та я в 30 лет уже седеть начал от такой жизни в стране, то урку избирают, то клоуна
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29.01.2021 15:04
+4
сухая статистика далека от жизни
только персональные пенсионеры могут спокойно прожить на свою пенсию...
остальные - просто выживают, экономя в первую очередь на еде (одежду не покупая десятилетиями)...
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29.01.2021 15:18
+3
Кожен четвертий пенсіонер в Україні переживає депресію і тривожність, - дані Інституту психіатрії - Цензор.НЕТ 5897

Ну как тут психику сохранять? А ещё зЕлёноголубая плесень жалуется, что за 40 тысяч не проживёшь, а пенсии от полутора тысяч...
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29.01.2021 17:35
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29.01.2021 15:02 Відповісти
Каждый четвертый пенсионер...Ага, конечно. Та я в 30 лет уже седеть начал от такой жизни в стране, то урку избирают, то клоуна
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29.01.2021 15:04 Відповісти
то бухгалтера, мародера......
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29.01.2021 15:08 Відповісти
Молодой не закаленный )))) я почти пенсионЭрка и пусть эти уроды сами идут к психиатрам, и не таких пережила 😂😂😂
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29.01.2021 15:08 Відповісти
Якщо мова про пенсів, то 3/4, щодо інших, то мінімум половина.
А про вибір, то тому і виюирають куй зна що, бо не мають ні часу, ні розуму.

Все натхнення пішло на виживання(

В країні немає і в перспективі на буде середнього класу, котрий обирає і вирішує( Або злодії (і ніяк інакше), або люмпени (так з беліччю окликів !!!).
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29.01.2021 16:20 Відповісти
А не надо им каждый месяц повышать пенсию на 10 гр . Повышайте раз в год .
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29.01.2021 15:04 Відповісти
В реале процентов 95.....пенсии, ожидание платежек, рост цен, лекарства.....Ублюдки, мерзкме Властные твари!
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29.01.2021 15:07 Відповісти
Так і ти не правило написав.
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29.01.2021 15:44 Відповісти
За это заплатят будущие поколения,за издевательство над стариками,за все в жизни нужно платить,больное общество где нет уважения к старикам.
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29.01.2021 15:14 Відповісти
Кому заплатять?
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29.01.2021 15:15 Відповісти
Пальто відмий від невігластва,потім поспілкуємось.
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29.01.2021 15:21 Відповісти
Та з дуба ти мені впало, спілкуватися з тобі подібними.))))
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29.01.2021 15:24 Відповісти
Яку державу вони побудували, те від неї і мають. Нема чого жалітися.
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29.01.2021 15:14 Відповісти
А остальным троим чего печалиться?
Пенсия достойная. Путешествуют, наслаждаются жизнью ... Или это я видел не в Украине?
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29.01.2021 15:14 Відповісти
По-моему у нас дипрессию и тревожность переживает каждый украинец. Каждый четвертый пенсионер в Украине переживает депрессию и тревожность, - данные Института психиатрии - Цензор.НЕТ 3008
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29.01.2021 15:14 Відповісти
Добре, що я не кожний.
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29.01.2021 15:16 Відповісти
Исключение из правил подтверждает само правило. Каждый четвертый пенсионер в Украине переживает депрессию и тревожность, - данные Института психиатрии - Цензор.НЕТ 529
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29.01.2021 15:37 Відповісти
сухая статистика далека от жизни
только персональные пенсионеры могут спокойно прожить на свою пенсию...
остальные - просто выживают, экономя в первую очередь на еде (одежду не покупая десятилетиями)...
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29.01.2021 15:18 Відповісти
Задача Зеленского-добиться, чтобы депрессию и тревожность испытывал не каждый четвертый пенсионер, а каждый украинец (кроме разве что зеленой биомассы). И ему это достаточно успешно удается!
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29.01.2021 15:23 Відповісти
каждый четвёртый пенсионер?!!!!! какой оптимистический пост))) ржу немогу...какой идиот это настрочил?))
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29.01.2021 15:25 Відповісти
я не пенс но я каждый раз переживаю статистику и депрессию когда читаю новости.
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29.01.2021 15:27 Відповісти
можем выслать селёдку...!
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29.01.2021 17:28 Відповісти
Данні неточні, бо на мій погляд і статистика показує, що психічні розлади і старіння почалося у 73% населення країни вже з 20 років, починаючи з квітня 2019 року.
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29.01.2021 16:00 Відповісти
Покажите мне человека,который будет отлично себя чувствовать при месячном доходе в 70 долларов!
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29.01.2021 16:03 Відповісти
Якщо це дійсно так, то нічого дивуватися результатам виборів. Видно таки треба пенсіонерам обмежувати виборче право.
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29.01.2021 16:30 Відповісти
За Зеленского переживают бедолаги...
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29.01.2021 16:31 Відповісти
Кожен пенсіонер не виживає.
Дані візуального спостереження з цвинтарів.....
"СН" втрачає електорат.....Думай те!
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29.01.2021 17:14 Відповісти
Статистика в Украине всегда звучит как некролог на похоронах: вот результат вашей жизни, мы о вас помним, сочувствуем ..скорбим!
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29.01.2021 17:35 Відповісти
Кожен четвертий пенсіонер в Україні переживає депресію і тривожність, - дані Інституту психіатрії - Цензор.НЕТ 5897

Ну как тут психику сохранять? А ещё зЕлёноголубая плесень жалуется, что за 40 тысяч не проживёшь, а пенсии от полутора тысяч...
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29.01.2021 17:35 Відповісти
 
 