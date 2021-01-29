Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС
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Сьогодні, 29 січня, російсько-окупаційні війська в черговий раз не виконали досягнуті домовленості і порушили режим припинення вогню.
Так, опівдні, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців дістали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисників задовільний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.
"Такі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців ще раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись мирних домовленостей. Про дії окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в штабі ООС.
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Украинские родители расскажут своим детям правду о северном соседе. Мы просто обязаны поведать своим детям и внукам, что с начала Майдана российские СМИ «ЛАЙНОНЬЮС» лживыми способами пытались дискредитировать стремление украинского народа к свободе.
Православные россияне называли и продолжают называть украинцев «фашистами», «карателями», «киевской хунтой», «бандеровцами» и «бандерлогами».
Российский телеведущий Д. Киселев, с выпученными от внутричерепного давления глазами, озвучивал в вечерних «Новостях» высказывания своего «Кормильца», что, якобы, украинского народа не существует, что украинский язык придумали самураи, что Майдан организовали «пиндосы» и в своих комментариях кощунствовал над гибелью Небесной Сотни.
В самый тяжелый для Украины момент, после расстрела на Майдане «Беркутом» и воронежским спецназом Небесной Сотни - Вооруженные православные силы Московии аннексировали Крым, застрелив при этой авантюре двух украинских военнослужащих - майора Станислава Карачевского и прапорщика Сергея Кокурина, таким образом, нарушив этим все свои обещания и гарантии.
После захвата Крымского полуострова православный агрессор не успокоился и преследует, арестовывает и убивает крымских татар.
Результат прихода «Русского мира» на Донбасс - тысячи убитых и искалеченных украинских воинов и мирных граждан.
Православные из РПЦ мп Кирилла Гундяева разрушили на Донбассе города и поселки, разбомбили Луганский и Донецкий аэропорты, сожгли напалмом поля с урожаем пшеницы, взорвали газопроводы, водоводы и затопили водой угольные шахты, куда сбрасывали трупы российских наемников и «отпускников».
В тех регионах, куда приходят российские православные «миротворцы» дворники смывают человеческую кровь с асфальта водой из шлангов, а в лесопосадках местные жители находят обглоданные бездомными собаками останки человеческих скелетов. На улицах растерзанных городов часто слышен вой сирен карет «скорой помощи», плач и стенания вдов и сирот.
Украинские отцы и матери скорбят о гибели своих неженатых сыновей и о не рожденных внуках. Во многих городах и селах Украины слышен плач и рыдание, и вопль великий к Небу. Вдовы и сироты плачут и стенают о смерти своих мужей, братьев и отцов и не могут утешиться, ибо их нет.
т.е. как бы с нового года вообще ничичирк (ибо война в его голове закончилась давно)
Когда полгода тому увидел картину досматриваемой машины - офигел.. Как сепарня досматривала военных при выдвижении в донецкий аэропорт..
Наголосовали, пля..
Чергові ноти в похоронний марш - проста пєрєстать стрєлять...