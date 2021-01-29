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обстріл (20960) поранення (2656) Донбас (21733)

Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС

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Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС

Сьогодні, 29 січня, російсько-окупаційні війська в черговий раз не виконали досягнуті домовленості і порушили режим припинення вогню.

Так, опівдні, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців дістали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисників задовільний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців ще раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись мирних домовленостей. Про дії окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в штабі ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі активізували агітацію місцевого населення для "військової служби", - розвідка

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3974
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29.01.2021 15:13
+28
Перемирие.Надо отойти вглубь.
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29.01.2021 15:10
+18
Постройте им ще центры обслуговування,терпилы вечные
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29.01.2021 15:11
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Перемирие.Надо отойти вглубь.
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29.01.2021 15:10 Відповісти
Плохо прятались, обоим по выговору и лечение за свой счет, командира на губу...
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29.01.2021 15:12 Відповісти
Не скроем от детей наших.
Украинские родители расскажут своим детям правду о северном соседе. Мы просто обязаны поведать своим детям и внукам, что с начала Майдана российские СМИ «ЛАЙНОНЬЮС» лживыми способами пытались дискредитировать стремление украинского народа к свободе.
Православные россияне называли и продолжают называть украинцев «фашистами», «карателями», «киевской хунтой», «бандеровцами» и «бандерлогами».
Российский телеведущий Д. Киселев, с выпученными от внутричерепного давления глазами, озвучивал в вечерних «Новостях» высказывания своего «Кормильца», что, якобы, украинского народа не существует, что украинский язык придумали самураи, что Майдан организовали «пиндосы» и в своих комментариях кощунствовал над гибелью Небесной Сотни.

В самый тяжелый для Украины момент, после расстрела на Майдане «Беркутом» и воронежским спецназом Небесной Сотни - Вооруженные православные силы Московии аннексировали Крым, застрелив при этой авантюре двух украинских военнослужащих - майора Станислава Карачевского и прапорщика Сергея Кокурина, таким образом, нарушив этим все свои обещания и гарантии.
После захвата Крымского полуострова православный агрессор не успокоился и преследует, арестовывает и убивает крымских татар.
Результат прихода «Русского мира» на Донбасс - тысячи убитых и искалеченных украинских воинов и мирных граждан.
Православные из РПЦ мп Кирилла Гундяева разрушили на Донбассе города и поселки, разбомбили Луганский и Донецкий аэропорты, сожгли напалмом поля с урожаем пшеницы, взорвали газопроводы, водоводы и затопили водой угольные шахты, куда сбрасывали трупы российских наемников и «отпускников».
В тех регионах, куда приходят российские православные «миротворцы» дворники смывают человеческую кровь с асфальта водой из шлангов, а в лесопосадках местные жители находят обглоданные бездомными собаками останки человеческих скелетов. На улицах растерзанных городов часто слышен вой сирен карет «скорой помощи», плач и стенания вдов и сирот.
Украинские отцы и матери скорбят о гибели своих неженатых сыновей и о не рожденных внуках. Во многих городах и селах Украины слышен плач и рыдание, и вопль великий к Небу. Вдовы и сироты плачут и стенают о смерти своих мужей, братьев и отцов и не могут утешиться, ибо их нет.
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29.01.2021 19:48 Відповісти
Постройте им ще центры обслуговування,терпилы вечные
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29.01.2021 15:11 Відповісти
Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3974
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29.01.2021 15:13 Відповісти
Нема куди повертатись! Одраз у після відхду..під пильним оком ОБСЄ..обладнані позиціі розібрали а окопи засипали...(((
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29.01.2021 15:19 Відповісти
что-то давненько гланокакбыкомандующий не хвалился перемирием 100500 день ..
т.е. как бы с нового года вообще ничичирк (ибо война в его голове закончилась давно)
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29.01.2021 15:13 Відповісти
Суки!!!
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29.01.2021 15:21 Відповісти
На власть и командование надежды нет ,вернее есть полная уверенность в их капитуляционном настроение , по этому на такие провокации должны отвечать неустановленная ,3-я сторона , благо у волонтеров беспилотников достаточно .
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29.01.2021 15:46 Відповісти
Волонтеров не допускают на передок. Полиция останавливает и досматривает волонт авто и бусы с недонецк и нелуганск номерами как на блокпостах при въезде к прифронт зоне, так и при передвижении непосредственно к передовой..
Когда полгода тому увидел картину досматриваемой машины - офигел.. Как сепарня досматривала военных при выдвижении в донецкий аэропорт..
Наголосовали, пля..
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29.01.2021 20:27 Відповісти
И где наши Байрактары? Много говорили,а толку мало.
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29.01.2021 15:50 Відповісти
Вони що не чули, що "перестать стрелять?"
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29.01.2021 16:06 Відповісти
Хлопцям одужання.

Чергові ноти в похоронний марш - проста пєрєстать стрєлять...
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29.01.2021 16:47 Відповісти
Байрактары!Вы где?
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29.01.2021 16:48 Відповісти
Бівает.
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29.01.2021 17:33 Відповісти
перемирье от куйла в исполнении "зе"- по рашистско- террористическим квадрокоптерам тоже запрещено шмалять,
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29.01.2021 17:54 Відповісти
Знову відведуть ще в чотирьох точках... Але ворожі безпілотники й туди долетять з бомбами.
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29.01.2021 18:44 Відповісти
Пораненим видужання, а офіцерам -- подумати добре, як далі захищати країну і свою честь.
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29.01.2021 18:47 Відповісти
Хлопці кожного дня отримують поранення, або смерть. А ця **** зелена разом з с мерзотником хомчаком кожного дня гавкають, що перемир'я. Шоб ви сволота повиздихали. А солдатам, нашим захисникам, щира вдячність і повага. Слава нашим воїнам за їх службу.
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29.01.2021 20:15 Відповісти
Кацапы сраные, чтоб вы сдохли ( не все ,но многие ) Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4251
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29.01.2021 21:47 Відповісти
Бажано щоби здохли всі кацапи , які прийшли на нашу землю воювати та вбивати наших кращих синів !
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29.01.2021 23:40 Відповісти
Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2274
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30.01.2021 00:03 Відповісти
помоему вог от падения не взрываеться его выстреливать еадо если просто уавдет с высоты он не взорветься какаято лажа
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30.01.2021 00:21 Відповісти
 
 