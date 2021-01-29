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виш, ЗВО (462) вибори (6157) Луцький (10) ректор (46)

Кум Табачника, екс-"регіонал" Луцький переміг на виборах ректора Національного авіаційного університету

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Кум Табачника, екс-

У першому турі виборів ректора Національного авіаційного університету, який відбувся 28 січня, переміг доктор технічних наук, професор Максим Луцький.

Згідно з повідомленням пресслужби університету, загальна кількість виборців, внесених до списків, становила 2 711 осіб, явка виборців - 2 423 людини (89,3%), передає Цензор.НЕТ.

Голоси виборців розподілилися так: Максим Луцький посилання - 1 733 голосів (63,9%), Рімвідас Хращевський - 393 голоси (14,5%), Павло Борсук - 161 голос (5,9%). Не підтримали жодного кандидата - 112 голосів (4,1%).

Зазначається, що голосувати могли всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, структурних підрозділів НАУ, а також представники студентства та співробітників, обрані шляхом таємного голосування.

Також читайте: На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело

Скарг на порушення виборчого процесу, як від учасників голосування, так і спостерігачів не отримано.

Протоколи виборчих комісій з виборів ректора НАУ оформлені і направлені в Міністерство освіти і науки України.

На цей момент, в.о. ректора НАУ є Рімвідас Хращевський.

Луцький є колишнім проректором НАУ, народним депутатом Верховної Ради від ПР 5 і 6 скликань. Максим Луцький є кумом ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Все как и было обещано, только новые лица
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29.01.2021 15:19
+11
Максим Луцкий - это ватник, сторонник януковича и его банды. Он же был ректором при януковиче, потом главой Соломенской РДА в Киеве, потом в 2014 году в РДА зашла самооборона и его выкинули из его кабинета главы района.

Он испугался, чуть ласты не склеил. Потом залег на дно и активизировался при торчке Зеленском. Хотел вернуться в Соломенскую РДА, но не получилось, в итоге вернулся Ректором в НАУ.
Резюмируем: при торчке Зеленском происходит реванш про-российских сил и сторонников диктатора януковича во всех органах законодательной и исполнительной власти в Украине!
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29.01.2021 15:25
+9
Это уже просто зеленое ДНИЩЕ!
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29.01.2021 15:23
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Все как и было обещано, только новые лица
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29.01.2021 15:19 Відповісти
І що, знов поверне собі приймальню на розі Севастопольської площі та вул. Народного ополчення?
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29.01.2021 15:19 Відповісти
Кум Табачника, экс-"регионал" Луцкий победил на выборах ректора Национального авиационного университета - Цензор.НЕТ 3735
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29.01.2021 15:20 Відповісти
Кум Табачника, экс-"регионал" Луцкий победил на выборах ректора Национального авиационного университета - Цензор.НЕТ 6926
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29.01.2021 15:21 Відповісти
Теперь авиация Украины в надежных руках!
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29.01.2021 15:20 Відповісти
Ещё одна победа . Кум Табачника, экс-"регионал" Луцкий победил на выборах ректора Национального авиационного университета - Цензор.НЕТ 9669
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29.01.2021 15:21 Відповісти
- Стал заносчивый, как гаишник с престижного перекрёстка.(с)
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29.01.2021 15:22 Відповісти
бачу, шо московські воші плодяться з такою швидкістю, шо скоро й українських гнид не залишиться Кум Табачника, экс-"регионал" Луцкий победил на выборах ректора Национального авиационного университета - Цензор.НЕТ 9486
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29.01.2021 15:22 Відповісти
Это уже просто зеленое ДНИЩЕ!
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29.01.2021 15:23 Відповісти
Це Ви в штани собі ще не дивились !
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29.01.2021 15:27 Відповісти
щебень угомонись.соси тихонько.
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29.01.2021 15:55 Відповісти
Зебилью сказать нечего, только кряхтеть и остается.
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29.01.2021 18:01 Відповісти
Максим Луцкий - это ватник, сторонник януковича и его банды. Он же был ректором при януковиче, потом главой Соломенской РДА в Киеве, потом в 2014 году в РДА зашла самооборона и его выкинули из его кабинета главы района.

Он испугался, чуть ласты не склеил. Потом залег на дно и активизировался при торчке Зеленском. Хотел вернуться в Соломенскую РДА, но не получилось, в итоге вернулся Ректором в НАУ.
Резюмируем: при торчке Зеленском происходит реванш про-российских сил и сторонников диктатора януковича во всех органах законодательной и исполнительной власти в Украине!
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29.01.2021 15:25 Відповісти
зеленський його призначив чи вата з колективу університету обрала ?
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29.01.2021 15:29 Відповісти
Разжую тебе: выбирают сотрудники университета, а Президент страны и его окружение задают создают политическую конъюнктуру, которая определяет общее направление.
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29.01.2021 15:34 Відповісти
То є зрада. При Петрові бувші регіонали до влади не потрапляли... Хоча стоп... А сам Петро хто?
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29.01.2021 15:43 Відповісти
Чушь. При чем тут Зеленский? Надо было тебе выдвигать свою кандидатуру. А почему и нет: такой весь патриотичный, всезнающий, подготовленный.... Или только на лай с кустов способный?
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29.01.2021 15:47 Відповісти
64% мудрого київського наріду голоснуло за Партію Регіонів....
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29.01.2021 15:26 Відповісти
То коли таке було?
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29.01.2021 15:27 Відповісти
Максим Луцкий - 1 733 голосов (63,9%)
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29.01.2021 15:28 Відповісти
То скільки у Києві живе? Три тисячі?
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29.01.2021 15:30 Відповісти
ну рейтинги ж малюють з фокус-групою в 2000 осіб. Чому 3000 киян з вищою освітою, співробітників НАУ, не можуть бути такою ж фокус-групою?
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29.01.2021 15:35 Відповісти
не охоплює всі вікові і соціальні групи . Ви точно повнолітній ?
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29.01.2021 15:37 Відповісти
повторюю, - це люди з вищою освітою. Що казати про люмпен від "сватів")
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29.01.2021 15:41 Відповісти
Хренова з них фокус-група. Вище вам вже відповіли.
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29.01.2021 15:38 Відповісти
давайте я Вам розжую й до рота покладу , якщо самі не в змозі :"Голосувати могли всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, структурних підрозділів НАУ, а також представники студентства та співробітників, обрані шляхом таємного голосування."- з сайту університету . Там і половини киян немає .
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29.01.2021 15:31 Відповісти
університет де знаходиться? Чи в ньому 90% співробітників з Донецька?
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29.01.2021 15:37 Відповісти
це проблема , тут згоден.
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29.01.2021 15:38 Відповісти
Теперь точно порубит все сады на территории и окончательно все застроит НАУ. такого разгула коррупции при этом чучеле проректоре не было ни в одном ВУЗе Украины.
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29.01.2021 15:26 Відповісти
Ну що ж. А кум жінки Петра в свій час став Генпрокурором. І що ж тепер з тим робити? "Виносити цих козлів", як закликала жінка третього тисячоліття?
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29.01.2021 15:29 Відповісти
До одного места эти выборы. Суд восстановил в правах ранее незаконно уволенного ректора НАУ Владимира Исаенко.
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29.01.2021 15:30 Відповісти
Це ще раз доказує .. в НАУ ПРоригівське кодло ! Кум Табачника, екс-"регіонал" Луцький переміг на виборах ректора Національного авіаційного університету - Цензор.НЕТ 7333
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29.01.2021 15:30 Відповісти
всі януковіча браткі вертаються і захватують посади як будуть вчитись в інституті і на якій мові можно догадатись ,евреї все передають росії
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29.01.2021 15:31 Відповісти
сечі немає терпіти ці борошна перекладу ...
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29.01.2021 15:33 Відповісти
Кум Табачника, екс-"регіонал" Луцький переміг на виборах ректора Національного авіаційного університету - Цензор.НЕТ 4661
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29.01.2021 15:35 Відповісти
ще сам себе пестить привселюдно ...
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29.01.2021 15:34 Відповісти
А кому зараз легко?
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29.01.2021 15:41 Відповісти
Шолом Шабат !
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29.01.2021 15:39 Відповісти
это тот который воровал компьютера?
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29.01.2021 16:17 Відповісти
 
 