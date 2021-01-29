Кум Табачника, екс-"регіонал" Луцький переміг на виборах ректора Національного авіаційного університету

У першому турі виборів ректора Національного авіаційного університету, який відбувся 28 січня, переміг доктор технічних наук, професор Максим Луцький.

Згідно з повідомленням пресслужби університету, загальна кількість виборців, внесених до списків, становила 2 711 осіб, явка виборців - 2 423 людини (89,3%), передає Цензор.НЕТ.

Голоси виборців розподілилися так: Максим Луцький посилання - 1 733 голосів (63,9%), Рімвідас Хращевський - 393 голоси (14,5%), Павло Борсук - 161 голос (5,9%). Не підтримали жодного кандидата - 112 голосів (4,1%).

Зазначається, що голосувати могли всі наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, структурних підрозділів НАУ, а також представники студентства та співробітників, обрані шляхом таємного голосування.

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Скарг на порушення виборчого процесу, як від учасників голосування, так і спостерігачів не отримано.

Протоколи виборчих комісій з виборів ректора НАУ оформлені і направлені в Міністерство освіти і науки України.

На цей момент, в.о. ректора НАУ є Рімвідас Хращевський.

Луцький є колишнім проректором НАУ, народним депутатом Верховної Ради від ПР 5 і 6 скликань. Максим Луцький є кумом ексміністра освіти Дмитра Табачника.