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Екологічні проблеми "тонуть" у потоці маніпулятивних тем, це завдає шкоди довкіллю і населенню, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Екологічні проблеми

Через недостатню увагу з боку громадськості та влади України до важливих екологічних проблем, таких як: вирубка лісів, зникнення біорізноманіття, лісових пожеж, які тонуть в потоці інших маніпулятивних тем, довкіллю та населенню завдається колосальна шкода.

Про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок, відповідаючи на запитання про те, чому проблеми екології промислових підприємств і бізнесу в Україні завжди на першому місці, тоді як більш масштабним проблемам приділяється істотно менше уваги, передає УНІАН.

"На жаль, тема екологічної безпеки дуже маніпулятивна в Україні. Тому, звичайно ті теми, які дозволяють громадським активістам, владі, деяким представникам державних органів набрати певну кількість балів: економічних, політичних, іміджевих - ці теми традиційно викликають більше уваги з боку громадськості, з боку ЗМІ. Тому вони стоять на порядку денному", - сказала Циганок.

При цьому вона наголосила, що довкіллю та населенню завдається колосальна шкода через відсутність уваги до більш важливих проблем, вирішення яких вимагає більш тривалого часу і ресурсів.

"При цьому такі важливі теми, як вирубка лісів, зникнення біорізноманіття, пожеж – вони не в площині досягнення швидкого результату, але вони несуть колосальні наслідки, від чого страждає кожен українець", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше екологи закликали об'єднати зусилля громадськості, активістів та уряду України, щоб не допустити загоряння на території Чорнобильської зони, яке може статися вже цієї весни й буде наймасштабнішим за всі роки, у зв'язку з частковим руйнуванням захисного лісового бар'єру зони відчуження і змінами клімату.

Протягом квітня 2020 року найбільші лісові пожежі тривали в Чорнобильській зоні відчуження, Житомирській та Київській областях. Так, тільки в Чорнобильській зоні відчуження вогонь знищив понад 11 тисяч гектарів лісу.

Автор: Анастасія Потіха
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"Экологи" в Украине, это третья, после судов и прокуратуры, коррумпированная бандитская группировка.
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29.01.2021 17:35 Відповісти
Ну я-бы не стал так высоко ценить экологическую службу. Скорее они просто просиживают зады, протирают штаны и, время от времени, выскребают "крохи", что им достаются.))) Их хоть и обьединили в одно министерство с энергетиками, но штат-то не уменьшился. Вреда больше - ведь их типа подвинули...)))
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29.01.2021 19:30 Відповісти
та это yдобная тема для манипyляций, запyгивания и кошмаривания бизнеса
особенно в нашей стране, где власть плевала на деле на экологию
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29.01.2021 19:00 Відповісти
А что, экологи должны бить в набат? Им не с руки, если за молчание им могут отстегнуть крупную сумму. Даже если захотеть не получится. Государство(типа) обнищало, кредитов не выделяют, вот и приходится торговать своим телом. Это как нарик или алкаш - все из дому тянут, а тянуть еще ой как много можно.)))
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29.01.2021 19:27 Відповісти
А только ли они? Просто у нас как какая-то тема на слуху, так резко она начинает волновать всех политиков сразу. В итоге решения проблемы нет, зато потоки пиара.
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30.01.2021 00:47 Відповісти
 
 