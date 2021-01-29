Зеленський доручив на державному рівні відсвяткувати 150-річчя від дня народження Лесі Українки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, громадської діячки Лесі Українки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів України має затвердити план заходів для відзначення цієї пам’ятної дати, забезпечити організацію в Києві відповідного урочистого заходу, проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, присвячених 150-річчю від дня народження Лесі Українки.

Обласні державні адміністрації та КМДА повинні затвердити регіональні плани заходів з цієї нагоди, сприяти ініціативам громадськості з реалізації заходів зі вшанування пам’яті та популяризації творчості письменниці.

План заходів може містити проведення конкурсів літературних, дослідницьких та мультимедійних учнівських проектів, присвячених цій визначній даті, мистецьких конкурсів на інформаційні продукти для популяризації творчості Лесі Українки.

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Також мають бути здійснені реставраційно-ремонтні роботи у памʼятках культурної спадщини – "Білому та сірому будинках Косачів" у с. Колодяжне Ковельського району Волинської області, реконструкція Новоград-Волинського літературно-меморіального музею Лесі Українки.

Передбачена підтримка проєктів щодо видання творів письменниці та про неї, переважно інноваційних форматів (комікси, графічні романи, інтерактивні видання); підтримка проєктів щодо здійснення перекладу творів Лесі Українки тощо.