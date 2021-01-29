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Зеленський доручив на державному рівні відсвяткувати 150-річчя від дня народження Лесі Українки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський доручив на державному рівні відсвяткувати 150-річчя від дня народження Лесі Українки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, громадської діячки Лесі Українки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів України має затвердити план заходів для відзначення цієї пам’ятної дати, забезпечити організацію в Києві відповідного урочистого заходу, проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, присвячених 150-річчю від дня народження Лесі Українки.

Обласні державні адміністрації та КМДА повинні затвердити регіональні плани заходів з цієї нагоди, сприяти ініціативам громадськості з реалізації заходів зі вшанування пам’яті та популяризації творчості письменниці.

План заходів може містити проведення конкурсів літературних, дослідницьких та мультимедійних учнівських проектів, присвячених цій визначній даті, мистецьких конкурсів на інформаційні продукти для популяризації творчості Лесі Українки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До 150-річчя від дня народження Лесі Українки Нацбанк випустив сувенірну банкноту номіналом 200 гривень із чистого срібла. ФОТО

Також мають бути здійснені реставраційно-ремонтні роботи у памʼятках культурної спадщини – "Білому та сірому будинках Косачів" у с. Колодяжне Ковельського району Волинської області, реконструкція Новоград-Волинського літературно-меморіального музею Лесі Українки.

Передбачена підтримка проєктів щодо видання творів письменниці та про неї, переважно інноваційних форматів (комікси, графічні романи, інтерактивні видання); підтримка проєктів щодо здійснення перекладу творів Лесі Українки тощо.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Шевченко родился в 1814 году. Шапкокрад скорострелом оказался.
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29.01.2021 15:46
+3
Піішло відволікання уваги....
Мертвих ******* більше , чим ще живих...
Нічо не маю проти, але на Державному рівні...
Розпил бабла...
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29.01.2021 15:42
+3
А концерт с пианиной будет ?
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29.01.2021 15:47
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Нет ответа на главный вопрос...сколько кейсов бабла уедет в ослиный офшор после этого празднества...
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29.01.2021 15:30 Відповісти
на Шевченка кажись 400 млн.
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29.01.2021 15:32 Відповісти
Помню Крепкий хозяйственник в 12-том году 200 летие Шевченко тоже ,на державном распорядился. Зеленский поручил на государственном уровне отпраздновать 150-летие со дня рождения Леси Украинки - Цензор.НЕТ 6640
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29.01.2021 15:31 Відповісти
Шевченко родился в 1814 году. Шапкокрад скорострелом оказался.
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29.01.2021 15:46 Відповісти
ну там предполагалось за два года "освоить " денежку и на Умань тоже типа попалоначали и разворовали, а потом Майдан..
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29.01.2021 15:53 Відповісти
вот теперь заживём))
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29.01.2021 15:36 Відповісти
Піішло відволікання уваги....
Мертвих ******* більше , чим ще живих...
Нічо не маю проти, але на Державному рівні...
Розпил бабла...
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29.01.2021 15:42 Відповісти
А концерт с пианиной будет ?
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29.01.2021 15:47 Відповісти
Не будет. Сейчас Портнов даст команду и ОАСК запретит отмечать 150-летие со
дня рождения Л. Украинки.
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29.01.2021 15:54 Відповісти
концерт будет с кожаной флейтой,
сопрано Зеленський доручив на державному рівні відсвяткувати 150-річчя від дня народження Лесі Українки - Цензор.НЕТ 1044
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29.01.2021 15:57 Відповісти
нi, у шмарклi гундосноi меццо, навiть контральто, воно старається.
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29.01.2021 19:51 Відповісти
А ще можна роздати кожному громадянинові України на пам'ять купюру з Лесею. При теперішній інфляціі, це звісно дрібничка, але ж приємно буде.
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29.01.2021 15:48 Відповісти
Это просто расточительство какое-то деньги смердам раздавать,
пущай помолятся или просто устно спомнят кто знает Зеленський доручив на державному рівні відсвяткувати 150-річчя від дня народження Лесі Українки - Цензор.НЕТ 819
P.S. Не сотвори себе кумира.
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29.01.2021 15:56 Відповісти
цікава який суд зо позовом портнова відмінитиь його указ
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29.01.2021 15:53 Відповісти
"Зеленский лижет, аж брызги летят", - прекрасная фраза. Жаль, не я автор. За последние сутки клоун нагородил больше, чем за последние полтора года
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29.01.2021 15:53 Відповісти
И тут зрада?
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29.01.2021 16:05 Відповісти
Пир во время чумы. Лучше б зеленский с дерьмаком повесились - секномили бы гос денег а страна хорошо повеселилась бы.
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29.01.2021 15:56 Відповісти
Деньжата карманы жмут?
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29.01.2021 15:58 Відповісти
Ага, дайош концерт з Сердючкою та трусами Могілевської, це ж так креативно...
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29.01.2021 16:15 Відповісти
Алан Бадоев уже пишет сценарий. На официальную часть празднований были приглашены: Студия «Квартал 95», Тина Кароль и Андрей Данилко. Так же запланирован для всех участников двух недельный тренинг в Трускавце, на котором разъяснят участникам кто такая Леся Украинка.
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29.01.2021 16:21 Відповісти
Мужики цікаві стали - чи в панів біліші кості ? Чи блакитна кров проллється ,
як пробити пану груди ? (с)
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29.01.2021 16:27 Відповісти
Мужики цікаві стали: Чи ті кості білі всюди?
Чи блакитна кров проллється, як пробити пану груди?
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25.02.2021 11:55 Відповісти
Что бы не организовывал всенародно избранный комик, получается всегда "95 квартал"....Выбрасывать сейчас десятки миллионов грн. на всякую шваль, типа, Лабуды, "Кроликов", Анилорак, Повалийши и прочих ничтожеств, паскудящих любое торжество своим присутствием - это преступление организаторов и преЗедента....Деньги надо тратить на помощь фронту, на раненых в госпиталях, на помощь семьям наших воинов - героев....Остальное - фигня и чепуха....
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29.01.2021 16:51 Відповісти
А ОПЖЖ не проти?
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29.01.2021 17:03 Відповісти
 
 