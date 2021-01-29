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Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливу допомогу з боку країн Європейського Союзу з поставками Україні вакцин від коронавірусу. За його словами, в самому ЄС існують проблеми з поставками препарату.

Про це Кулеба заявив на брифінгу в п'ятницю, 29 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що тема вакцини від COVID-19 була одним з пунктів зустрічі Люблінського трикутника (крім України, до нього входить Польща і Литва).

"Я можу сказати, що і сьогоднішня зустріч, і мої попередні зустрічі з міністрами країн Європейського Союзу показують, що і в самому ЄС не все добре з поставками вакцин у повному обсязі. Але ми сьогодні намітили додаткові кроки, які ми можемо зробити для того, щоб підтримувати один одного в питанні поставок вакцин", - заявив Кулеба.

Також читайте: Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
И опять пошла морока про коварный зарубеж...©
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29.01.2021 15:53
+1
Кулеба о международной помощи Украине с COVID-вакцинами: "В самом ЕС не все хорошо с поставками" - Цензор.НЕТ 6283
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29.01.2021 15:54
+1
Згоден, Саньок!!
)))
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29.01.2021 16:10
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И опять пошла морока про коварный зарубеж...©
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29.01.2021 15:53 Відповісти
да нафиг вообще надо эти вакцины?!
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29.01.2021 15:57 Відповісти
00-Ольга К aaa949db Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 9173
Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 6602
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29.01.2021 15:58 Відповісти
волнует сколько стоит газ а точнее тарифы, потому что мало московитских питаросов еще и местные накручивают тормозят добычу украинского газа, альтернативу, кстати,напр в Черкасской области норвежские солнечные станции работают, почему только там? и почему мы сами такие не делаем
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29.01.2021 16:12 Відповісти
Не збираюся вакцинуватися..))
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29.01.2021 16:12 Відповісти
Так в Европе почему такие проблемы, да по тому что в продаже есть батарейки, носки и сигареты
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29.01.2021 15:58 Відповісти
В.С.Висоцький. Геній.
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29.01.2021 16:06 Відповісти
Згоден, Саньок!!
)))
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29.01.2021 16:10 Відповісти
А где украинская вакцина, на разработку которой зелёные ********** потратили 100500 миллионов гривен?
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29.01.2021 15:54 Відповісти
Кулеба о международной помощи Украине с COVID-вакцинами: "В самом ЕС не все хорошо с поставками" - Цензор.НЕТ 6283
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29.01.2021 15:54 Відповісти
лехко! ей это как два твита об асфальт )
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29.01.2021 16:03 Відповісти
Не звезди, в районе 15 февраля начнется вакцинация, читай новости, пан Кулеба.
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29.01.2021 15:55 Відповісти
Ну если укол это вакцинация, то физраствор -
тогда вакцина
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29.01.2021 15:59 Відповісти
этот артикль идёт в паре с тем, который. о тяжкой доле украинской студентке в германии)) суть этой "нераздельной пары" - не ходите заробитчане в европу работать.
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29.01.2021 16:02 Відповісти
Як вже задовбали ці дипломатичні балачки ніпрощо! Ну нема чого конкретного сказати, то просто не розтуляйте свого рота!
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29.01.2021 16:04 Відповісти
Ажиотаж вокруг нехватки и качества в++

https://youtu.be/3JxGWI7XILc?t=312
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29.01.2021 16:15 Відповісти
Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 8930
Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 7927
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29.01.2021 16:28 Відповісти
Куба далеко, Куба далеко, Куба рядом...91.Oman... Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 3597 Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 3597 Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками" - Цензор.НЕТ 3597
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29.01.2021 20:40 Відповісти
Крєпітесь! Загранітса нам поможет. Запад с намі!
https://www.youtube.com/watch?v=nagt3tme0H4
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29.01.2021 16:36 Відповісти
 
 