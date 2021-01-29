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Білорусь (5965) Лукашенко (2308) Кулеба Дмитро (3156)

Кулеба заявив про відкритість до діалогу з Лукашенком: Ніхто ні від кого не закривається

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кулеба заявив про відкритість до діалогу з Лукашенком: Ніхто ні від кого не закривається

Україна в рамках Люблінського трикутника, куди входять також Польща і Литва, готова до діалогу з Олександром Лукашенком щодо вирішення кризи в Білорусі. Однак для цього потрібне бажання самої білоруської влади.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Люблінський трикутник від самого початку кризи в Білорусі запропонував свої добрі послуги для сприяння врегулюванню ситуації ... Ніхто ні від кого не закривається, але безумовно якщо говорити, то розмова має бути зі взаємною повагою. І тільки в тому випадку, якщо білоруська сторона дійсно цього хоче. Нав'язуватися ми не будемо, але ми відкриті до спілкування", - заявив Кулеба.

Він додав, що все, що зараз може припинити насильство в Білорусі і забезпечити демократичні трансформації в цій країні, є предметом для розмови.
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Топ коментарі
+2
Що, ми вже визнали узурпацію влади в Білорусі?
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29.01.2021 16:02
+2
Та не. Он имеет ввиду что мы готовы вместе с поляками и прибалтами быть посредниками между ним и тихановской
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29.01.2021 16:04
+1
Никто не хочет диалога , а Кулеба хочет . С одним неадекватом мы уже почти семь лет договариваемся в минске .
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29.01.2021 16:05
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Що, ми вже визнали узурпацію влади в Білорусі?
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29.01.2021 16:02 Відповісти
Та не. Он имеет ввиду что мы готовы вместе с поляками и прибалтами быть посредниками между ним и тихановской
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29.01.2021 16:04 Відповісти
- Вы вот это здесь рассказываете на полном серьезе? Ничем не рискуя? Нет, Вы мне просто начинаете нравиться! (с)
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29.01.2021 16:11 Відповісти
а что делать? - Горе побежденным - Слава победителям!
белорусские ходоки слились и пошли работать, а Лука остался - или вы хотите лютого врага на севере?
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29.01.2021 16:05 Відповісти
Общаться конешно надо. Мы ж не попуасы.И надо шо б народ общался.
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29.01.2021 16:14 Відповісти
С кем диалог? С Лукашенко? С выжившим из ума криминальным идиотом? Эту тварь нужно уничтожить любым способом.
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29.01.2021 16:05 Відповісти
І щось вас спинило від його знищення?
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29.01.2021 16:08 Відповісти
Твое тупоумие, алень.
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29.01.2021 16:10 Відповісти
Ну хоч щось вас ще стримує, а то б Лука вже б був мерцем.)))
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29.01.2021 16:28 Відповісти
Отвянь, какашка.
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29.01.2021 16:39 Відповісти
Ти диви, яка інтелігенція тут коментую...)))
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29.01.2021 16:42 Відповісти
Вот навязался, на мою голову...Иди дамой, таварисч!
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29.01.2021 16:44 Відповісти
Тамбовський вовк тобі товариш. Так допетрало?
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29.01.2021 16:47 Відповісти
Что самое смешное так это вот что:
Лука для РБ это как минимум
- компенсация 2/3 кредитов взятых на производство экспортируемой продукции
- запрет (неполный - на ряд продуктов есть квоты) на импорт продукции, аналог которой производится в РБ

Мария, если Вы не поняли, то поясню. Две приведенные меры выше - это рабочие места. Это работающие заводы, производящие продукцию т.н. "высокого передела" а не сырье. Это защита внутреннего рынка и опять же рабочие места. Для ребят которые против него протестуют в том числе... сюр, ага?
Поясню еще кое что. У нас такого нет. Только недавно был принят закон о локализации да и тот... далеко не тот.
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29.01.2021 16:21 Відповісти
Мария поняла, у Марии диплом экономиста ("Финансы и кредит"). Лука для РБ - это затаскивание собственной экономики в задний проход, а затем титанические усилия по ее вытаскиванию оттуда. Тупейшее топтание на месте, в угоду своим диктаторским амбициям.
Другой пример: организация, Сталиным, нападения Гитлера на СССР (причина: отторжение от Румынии Южной Бессарабии и Северной Буковины, создание угрозы нефтедобывающим районам Плоешти), а затем 4 года, последовавших, за этими "подвигами", кровопролитнейшей войны.
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29.01.2021 16:38 Відповісти
Мария не вполне поняла, потому как:
а) на конкретику отвечает эмоциями: указанные мной меры это + к конкурентоспособности компаний из РБ на внешних рынках. на которых и так тяжко + защита местных производителей от располагающих куда как бОльшими возможностями в плане борьбы за рынок крупных европейских (не только) корпораций
б) очевидно имеет диплом, но не имеет опыта работы в продажах на экспорт. без указанных выше мер, а как к примеру у нас... будет как с заводом Автозаз в Запорожье. Сравните с МАН и все Вам станет ясно.
Прото совет:
в) меньше читайте резуна и его бред про автострадные танки (элементарно блокирующиеся банальным фугасом спереди наступающей по автостраде колонне баранов), но больше о причинно-следственных связях и о том, кого и по чьей протекции оправдали (!!!) в Нюрнберге
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29.01.2021 16:48 Відповісти
Переварить ваш поток мелко-тактического сознания, не обремененного фундаментальными знаниями истории и экономики, крайне сложно. У вас, господин хороший, танки путаются с баранами, фугасы с экспортом и т.д. Сказать-то Вы чего хотели, двигаясь по автостраде реалий?
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29.01.2021 16:54 Відповісти
Я хотел сказать, что Вам стоит изучить матчасть. И меньше читать резуна.

Хотя бы для того, чтоб своему работодателю не брякнуть "А фигли мелочиться?" в моменте с повышением себестоимости продукции на 50%.

Поясню один раз. Тот кто пишет о наступающих по автострадам танках - выставляет командующих данными соединениями - баранами. Потому как см. выше. А тот кто опирается не его ... измышления ... в общем выставляет себя не в лучшем виде.
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29.01.2021 16:57 Відповісти
Вона психічно хвора. Через таких економістів в Україні дупа. І нам треба довго бігти, щоб догнати Білорусь.
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30.01.2021 07:46 Відповісти
Daviol on stranu,jesli bi posli po puti Litvi ili Polsi zyli na mnogo raz luce.
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29.01.2021 16:40 Відповісти
Слыхал, что в плане энергетики идти по пути Польши или Литвы это платить с учетом транспортировки по 12 евроцентов за киловатт-час, вместо 8 с белаэс.
Ну как бы... 8 вместо 12.
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29.01.2021 16:42 Відповісти
Ну не мелочитесь, граф! Ну не о центах же речь...
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29.01.2021 16:45 Відповісти
12 - это на 50% (!!!!) больше чем 8
А давайте-ка Вы предложите работодателю ради принципов увеличить себестоимость Вашей продукции на 50%.
Вопрос: долго ли на такого работодателя проработает Мария?

Вывод: Лука может и тиран... но во многом поучиться у него стоит - ибо не бывает "правильных" и "неправильных" методов. Бывают эффективные и не эффективные, безотносительно личности.
Вроде как некто Д.Байден кстати тоже это понял и некоторые из его первых приказов таки тоже содержат ряд протекционстских мер.
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29.01.2021 16:51 Відповісти
Вы бредите...Если у меня есть работодатель, то и вся продукция не моя, а его. Вы ересь пишете, которая ни в какие ворота не лезет. Причешите свои мысли, пожалуйста и изъясняйтесь простым, доступным языком.
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29.01.2021 16:58 Відповісти
Продукция его. Работа Ваша. Если Вы ему предложите покупать чисто ради принципа электроэнергию на 50% выше чем имеющееся предложение на рынке...
Ваше отношение к себестоимости его продукции = Ваши перспективы у него работать.
Проработаете Вы на него не долго.
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29.01.2021 17:01 Відповісти
U nas samyje izvesnyje kompaniji ,oni vot vybyrajet zelionuju energiju,im eto vazno.
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29.01.2021 17:07 Відповісти
Конечно же. Они могут это позволить в силу как имеющейся клиентской базы, так и ресурсной (финансовые ресурсы в том числе).
Как думаете - смогут ли с ними конкурировать компании из РБ? Как это отразится на ... сотрудниках этх компаний?
Смотрите еще 1 прикол.
Определимся с главным. Люди не живут там, где им плохо. С учетом их образования, знаний, предпочтений, ожиданий и соответствия реальности этим ожиданиям.
Там, где они считают, что им плохо - люди не живут. Не рождают детей...
Сравним, ага?
Динамику численности населения адской РБ и райской Литвы:
1) РБ. После лихих 90х и нулевых... рост:
https://countrymeters.info/ru/Belarus#population_forecast

2) Литва: .... че-то в вашем раю все меньше и меньше людей...
https://countrymeters.info/ru/Lithuania#population_forecast
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29.01.2021 17:13 Відповісти
Litva vot segodnia danyje za 2020 god.VVP upala 1.3% eto odin iz samix mensix vo vsiom Evrosojuze.Zarplati 1531 evro v mesiac gosudarstvenix i 1384 evro v mesiac srednem privatnom sektore..Infliacija 0.Zarplati i pensiji uvelicilis na 10% srednem.Dva raza bolse liudej prijexalo cem ujexalo ciut bolse dvux.Da elektricestvo tut doroze na dani moment,no produkti Litve desevle.Glavnoje zabyli skazat sto u nas jest svoboda za slovo tut neposadit,golosovanije jest prozracnoje.Belorus VVP vot rovno 3 raza mense cem Litve, etot glavni pokazatel pokazujuci razvytyja promyslinosti eto 30 let otstavanyja kak minimum,vot Marija vam skazet
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29.01.2021 17:00 Відповісти
Litve prioritet zleionaja energija, ona doroze v dani moment,no otoplenija domov tut desevle cem v Belorusiji,poskolku tut biotoplivo idiot sto na 3 raza desevle gaza
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29.01.2021 17:03 Відповісти
Vi VVP na dusu naselenyje smotryte u nix vet 3 raza bolse liudej.Sto vi tut dali mozetKitajj ecio predlozyte tam sovsem budet v odni vorota Кулеба заявив про відкритість до діалогу з Лукашенком: Ніхто ні від кого не закривається - Цензор.НЕТ 848
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29.01.2021 17:13 Відповісти
Не в три а в два, если считать по ППС.
https://knoema.ru/atlas/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%92%D0%92%D0%9F-%D0%BF%D0%BE-%D0%9F%D0%9F%D0%A1

https://knoema.ru/atlas/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C/%D0%92%D0%92%D0%9F-%D0%BF%D0%BE-%D0%9F%D0%9F%D0%A1-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Вооот, теперь Вы правильно думаете. А почему в их аду динамика населения +, а в вашем раю -? Как думаете? Может таки не все в порядке в королевстве Датском?
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29.01.2021 17:18 Відповісти
U nas plius naselenyje toze statistika etogo goda to jest bolse liudej cem proslom godu eto postojanix zytelej vi sto to putajete,a vot raske minus po Roostat az na 500tysiaic zytelej.mense stalo raske za god
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29.01.2021 17:22 Відповісти
Это международный ресурс, при чем тут рашка, их население - их проблемы, мы не о ней. Они,кноэма, на основании данных Всемирного банка считают, а те берут данные у местных госстатов. Да, бывают расхождения и у местных иногда данные точнее.
Но. Тенденцию видишь? У вас вниз, у них, РБ вверх и уже давно.
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29.01.2021 17:28 Відповісти
Jesli sravnenijem s nimi u nas amerika kak govoriat,a tak konecno nado rabotat i rabotat
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29.01.2021 17:24 Відповісти
Не преувеличивай. И я больше не о том.
Сейчас по сути у них решается вопрос: быть у них еще одним 90м или не быть.
Цену вопроса в населении ты видел, я привел статистику.
Вы заплатили свое и продолжаете платить. А вот что решат они... их дело.
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29.01.2021 17:30 Відповісти
Nepreveveliciju ne skolko.Mi razvivajemsia a oni uvi net vsio sssr tak i idiot
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29.01.2021 17:36 Відповісти
Ваше развитие - это минус 32 с гаком процента населения.
3 696 749 - в 1991

2 740 859 - в 2020

Без малого миллион (!!!) человек.
Источники я приводил.
Каждый блин третий с 1991 года. Как тебе цена? И главное - что дальше?
РБ тоже минус, но они отделались легче. Всего-то 7,4%
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29.01.2021 17:43 Відповісти
Nu i sto vezde tak bylo toj ze Irlandiji,no teper meniajetsia.Vi rasku posmotryte v etom godu na 500 tysiac stalo mense
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29.01.2021 18:06 Відповісти
Ну и да. Внешний госдолг. Сравним (подмигивает?).
Ваш госдолг на уровне под половину Вашего ВВП. У них, кстати, тоже большой, но ... 17млрд. против ваших 32х. Причем Ваш увеличивается быстрее.
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29.01.2021 17:55 Відповісти
A vi znajete za skolko mi vziali kredit i na sto vziali dengi?Vot skazu mi polucili minusovyje krediti ponimajete sto nam daplatit takoje,a vot Belorus za 5% godovix.U vsex jest dolgi i mi vot teper vziali na vysokyje texnologiji prijekti,na sozdanyje vysoko oplacyvajemix mest.Vot 5 miardov na eto s otdacej 1 k 1.8.Tut nezabute sto te projekti takze finasirujet ES casticno.Vi neponimajete a ciom rec idiot
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29.01.2021 18:04 Відповісти
А кстати.
https://ru.euronews.com/2020/03/25/ru-nuclear-power-series-poland

Хммм.... Гданьск он ведь не то чтобы прям сильно далеко от вас?
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29.01.2021 17:23 Відповісти
Gdank daleko ot nas eto voopros k nemcam ,a vot Belorus AES na granice,nicego uze provoda otrubili im,k nam elektra ot nix nepapadiot.
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29.01.2021 17:26 Відповісти
??? Гданьск в Польше, всегго-то 430 по прямой. Да РБшная ближе, но...
Та не попадет... будете и дальше платить больше.
Наши вот решили что деньги не пахнут, видимо.
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29.01.2021 17:32 Відповісти
Belorus AES na granice i 50 kilometrov ot Vilniusa.Vi nedumajte sto obezatelono doroze mi vet bolse polovini so svedov zakupajem,tam gidro ona desiovaja.No plani zelionaja energija na 50% do 2030 goda
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29.01.2021 17:40 Відповісти
А транспортировка из Швеции через море - она как? Дешевая? Сравним расстояние и природные условия? В плане Швеция - РБ?))
План хорош. Тут не спорю. Но дорог. Вам решать... платить или нет. Я там выше указал главную цену. Задумайтесь) Ну или нет - впрочем, Вам решать.
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29.01.2021 17:46 Відповісти
3 evro centa svedskaja tam ne tolko svedskaja no i Norvegiji.No vet nado zapaltyt za tot kabel sto prolozen eto konecno ucitivajetsia.Kabel uze davno prolozen mozet 5 let.S Belorus mi uze resili ban im ,seim potverdil i eto uze neizmenis,tut ciotko s etim
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29.01.2021 17:58 Відповісти
Да я не спорю. Нравится Вам у Шведов покупать - покупайте.
Транспортировка - это не только кабель, но и трансформаторы, подстанции (которые имеют износ и амортизацию) - это в общем не раз заплатил и все. А платишь постоянно.
Цена вопроса... решать вам.
И речь вначале шла не о том, смею напомнить))
А о том, что бацька может и тиран... но разумные меры для защиты своего рынка и увеличения конкурентоспособности своих экспортеров - прнимает.
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29.01.2021 18:01 Відповісти
Tut kak pokupajet vet na birze tam nenapisana otkuda elektra.Jesli svedskaja desevle raski znacit ejio pokupajet
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29.01.2021 18:08 Відповісти
52% proslom godu byla so svedov.Potom Latvija raska Polsa tut raznyje strani prodajut
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29.01.2021 18:10 Відповісти
nordpool birza,tam 9 stran.Baltijskije,nemci,anglicani,skandinavi realno tut raski i belorusov sovsem nedolzno bit
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29.01.2021 18:24 Відповісти
Cesno skazat nam neinteresno sto lukosenko tam delajet u nas rynok glavni ES,konecno mog bi kontrabandu cigaret kak bi zakryt
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29.01.2021 18:13 Відповісти
И да. Я родился в Запорожье, расстояние до АЭС в Энергодаре сопоставимо.
Сейчас живу в Киеве - расстояние до Чернобыля ... сопоставимо.
Не свечусь, если что))
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29.01.2021 17:47 Відповісти
U nas vet Ignalina byla kopija Cernobilia,vot ejio zakryli,a pocti na tomze meste Belorus postavila Кулеба заявив про відкритість до діалогу з Лукашенком: Ніхто ні від кого не закривається - Цензор.НЕТ 6408
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29.01.2021 17:59 Відповісти
Оборудование в Чернобыле было вполне надежным, аналогичные станции работали и даже еще продолжают работать.
Вопрос человеческого фактора. Не более.
Ну и РБ АЭС посовременнее чернобыля и намного)
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29.01.2021 18:02 Відповісти
Это номинальный. А я обращаю внимание, что считать стоит по паритету покупательной способности, потому как он у дохода в разных странах - разный.
Опять же, вот в чем штука.
Перевезти людей можно в автобусе МАН, а можно в автобусе Мерседес.
При этом второй принесет в ВВП больше чем первый.
Но есть ряд нюансов: во-первых, он принесет в ВВП Германии а не условной Литвы, во-вторых - и так и эдак это будет всего лишь один автобус. В котором будут ездить люди. А на бумаге превосходство в ВВП будет подавляющим. Понимаешь?
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29.01.2021 17:26 Відповісти
Ja ponimaju ocen xoroso no nenado nas sravnivat,u nas sovsem drugoj uroven predprijatiji kotoryje orentirovani na zapad ,zavodov,liudej kotoryje rabotajet.vot za 30 let mozet i mozno sravnivat .
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29.01.2021 17:31 Відповісти
А сколько из этих заводов реально ваши, а не западные? Ладно, с пищевой промышленностью я готов согласиться. А остальные.
Ты учти, то - что не твое, оно чисто на бумаге твое.
То есть решит завтра дядя... что ему выгодней производить где-нить в Китае...
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29.01.2021 17:39 Відповісти
95% nasi zavodi gde to ,no te zarubeznyje oni krupnyje.Mnogo sto tut proizvodit daze okolo 100 predprijatyji delajet dlia vojenoj promislensti,samoliotam Raptors dosputim delajet elektroniku.Tut na vysoko oplacyvajemyje produkti bolse promislenost i eto verno
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29.01.2021 17:46 Відповісти
Н-да? И Continental AG тоже ваша (не-а)? И Икея тоже ваша?
Нет-нет, я не спорю. Кое-что есть.
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29.01.2021 17:50 Відповісти
continental nemci konecno uzvesnaja kompanija,nedaleko ot menia,LIDL toze nemci,IKEA tak mi im mebel delajem,nasi mebelnyje predprijatyja ix tut mnogo.

2020 m. spalio mėn. duomenimis, ketvirtadalis visų šalies ūkio darbuotojų uždirbo 784 EUR ir mažiau, kiti 25 proc. darbuotojų gavo nuo 784 iki 1 126 EUR, kitas ketvirtadalis - nuo 1 126 iki 1 660 EUR ir likęs ketvirtadalis − daugiau nei 1 660 EUR.
Vot danyje 25% tut zarabatyvajet bolse 1660 evro,25% ot 1126 do 1660 eto 50% rabotajucix kak bi sredni klas.Ranse byla mense teper vydyte ix bolse i bolse skazdim godam.Eto oficialnaja statistika za prosli god.Do nemcev nam konecno daleko mozet 20 let ili bolse do ix zarplat,no doganiajem ix.S 1995 goda polucali tolko 8% ix zarplat,a teper bolse 50%.Pravilno idiom
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/praejusiais-metais-lietuvos-ekonomika-susitrauke-atlyginimai-augo-sparciai-o-kainos-didejo-nezymiai.d?id=86353373
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29.01.2021 19:30 Відповісти
Hollister Incorporated" "Hella" eti toze riadom Continetal.Izvesnyje daze ocen kompaniji takze
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29.01.2021 20:14 Відповісти
Никто не хочет диалога , а Кулеба хочет . С одним неадекватом мы уже почти семь лет договариваемся в минске .
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29.01.2021 16:05 Відповісти
Поки Лука керує, Білорусь нам не ворог. Кулеба молодець, чого нам плювати в сусідній колодязь.
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30.01.2021 08:56 Відповісти
Вернись, я все прощу.
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29.01.2021 16:06 Відповісти
Ну, в принципе мы согласны еще больше электроэнергии поставлять.
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29.01.2021 16:08 Відповісти
Так розмова не за молоко зі сметанкою.
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29.01.2021 16:09 Відповісти
Саме так. Розмова і про нашу безпеку. Блокувати Білорусь -- це штовхати її до раші. А Лука хотів рухатись до Заходу, тому москва і розбурхала протести. Слава Богу, що бацька навів лад у країні. А дебілів вистачає і в нас, і в них -- одних жаба душить за цукерки Рошен, а інших за бастарда Колю.
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30.01.2021 09:03 Відповісти
как дипломат кулебаба обделался
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29.01.2021 17:32 Відповісти
МИД :- диалог с незаконно избранным.... Это как? А у нас не спрашивали?
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29.01.2021 18:39 Відповісти
 
 