Кулеба заявив про відкритість до діалогу з Лукашенком: Ніхто ні від кого не закривається

Україна в рамках Люблінського трикутника, куди входять також Польща і Литва, готова до діалогу з Олександром Лукашенком щодо вирішення кризи в Білорусі. Однак для цього потрібне бажання самої білоруської влади.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Люблінський трикутник від самого початку кризи в Білорусі запропонував свої добрі послуги для сприяння врегулюванню ситуації ... Ніхто ні від кого не закривається, але безумовно якщо говорити, то розмова має бути зі взаємною повагою. І тільки в тому випадку, якщо білоруська сторона дійсно цього хоче. Нав'язуватися ми не будемо, але ми відкриті до спілкування", - заявив Кулеба.

Він додав, що все, що зараз може припинити насильство в Білорусі і забезпечити демократичні трансформації в цій країні, є предметом для розмови.