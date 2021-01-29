Кулеба про доктрину терористів "Русский Донбасс": нікому не заборонено писати фантастичні романи
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Так звана доктрина "Русский Донбасс", яку ухвалили терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР", нагадує фантастичний роман.
Про це сьогодні під час брифінгу після засідання Люблінського трикутника заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Нікому не заборонено писати фантастичні романи або документи, які нагадують твори фантастів", - зазначив Кулеба.
Він також підкреслив, що загроза для України була створена в 2014 році з початком російської агресії, з появою її збройних сил в Криму та ОРДЛО.
"З тих пір стратегія України була чіткою, ми враховуємо всі ризики, всі можливі сценарії подій. Але стратегія базується на простому принципі - невідворотне повернення наших територій, виведення російських військ і відновлення суверенітету України в цих регіонах", - сказав міністр.
Він додав, що окупанти можуть ухвалювати "все, що завгодно", але Україна розуміє всі ризики і готова до них.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс".
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Россия присылала туда и бурятских танкистов и армянских пропагандистов.
А жизнь в Донецких умиратах лучше не становится
Ага.. фантастический... Можете через месяц проснуться. а там уже русский мир во всей красе. Совсем не фантастика то, что там скоро большинство будет иметь паспорта *********... Вот и возвращай тогда... А про крым вообще уже давно пора забыть. Никогда ни один правитель ********* ничего не отдаст.