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Кулеба про доктрину терористів "Русский Донбасс": нікому не заборонено писати фантастичні романи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про доктрину терористів

Так звана доктрина "Русский Донбасс", яку ухвалили терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР", нагадує фантастичний роман.

Про це сьогодні під час брифінгу після засідання Люблінського трикутника заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нікому не заборонено писати фантастичні романи або документи, які нагадують твори фантастів", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що загроза для України була створена в 2014 році з початком російської агресії, з появою її збройних сил в Криму та ОРДЛО.

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"З тих пір стратегія України була чіткою, ми враховуємо всі ризики, всі можливі сценарії подій. Але стратегія базується на простому принципі - невідворотне повернення наших територій, виведення російських військ і відновлення суверенітету України в цих регіонах", - сказав міністр.

Він додав, що окупанти можуть ухвалювати "все, що завгодно", але Україна розуміє всі ризики і готова до них.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс".

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у вас тут под носом профессор универа бильченко антиукраиннскую пропоганду ведет полным размахом - а вы ушами хлопаете-студенты из вуза бегут и жалуются на явную украинофобку- реакции 0-
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29.01.2021 16:18 Відповісти
Кулеба о доктрине террористов "Русский Донбасс": Никому не запрещено писать фантастические романы - Цензор.НЕТ 4788
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29.01.2021 16:29 Відповісти
тётя Роза

Россия присылала туда и бурятских танкистов и армянских пропагандистов.
А жизнь в Донецких умиратах лучше не становится
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29.01.2021 16:22 Відповісти
Фантастика это когда 73 % безмозглых аленей выбирают во время войны командующим армией тупого клоуна-совка,а все остальное всегда может произойти,вплоть до прилета марсиан.
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29.01.2021 16:40 Відповісти
..доктрина "Русский Донбасс", которую приняли Террористические группировки "ДНР" и "ЛНР", напоминает фантастический роман.

Ага.. фантастический... Можете через месяц проснуться. а там уже русский мир во всей красе. Совсем не фантастика то, что там скоро большинство будет иметь паспорта *********... Вот и возвращай тогда... А про крым вообще уже давно пора забыть. Никогда ни один правитель ********* ничего не отдаст.
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29.01.2021 16:50 Відповісти
 
 