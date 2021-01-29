Приморський суд Одеси скасував домашній арешт для активіста Стерненка, - нардеп Лозинський

Приморський районний суд Одеси задовольнив заяву народного депутата від фракції "Голос" Романа Лозинського про взяття на поруки активіста Сергія Стерненка.

Про це Лозинський написав у Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно суд задовольнив мою заяву про взяття на поруки Сергія Стерненка і скасував домашній арешт", - написав нардеп.

Також він опублікував фото з будівлі суду.

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