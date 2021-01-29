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Приморський суд Одеси скасував домашній арешт для активіста Стерненка, - нардеп Лозинський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Приморський районний суд Одеси задовольнив заяву народного депутата від фракції "Голос" Романа Лозинського про взяття на поруки активіста Сергія Стерненка.

Про це Лозинський написав у Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно суд задовольнив мою заяву про взяття на поруки Сергія Стерненка і скасував домашній арешт", - написав нардеп.

Також він опублікував фото з будівлі суду.

Приморський суд Одеси скасував домашній арешт для активіста Стерненка, - нардеп Лозинський 01

Також читайте: Суд в Одесі відправив Стерненка під нічний домашній арешт. ВIДЕО

 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
Рад за Сергея !!!
Сепары, начинайте гавкать....
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29.01.2021 16:37
+9
Хоч одна хороша новина ,як тепер будуть біситись різні:червоненки ,рабінович ,ківа ,дубіна,бондаренко та інша українофобська шваль.
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29.01.2021 18:16
+8
Хорошая новость 😊
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29.01.2021 17:30
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пора выпускать карманного бурца с несправедливостью, а то уже пахнуть внеочередными начало.
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29.01.2021 16:33 Відповісти
"Активіст" в Україні вже давно є лайкою, якщо вже не матом.
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29.01.2021 16:36 Відповісти
Біле Пальто, свинорус, в твоем ватном мозгу все перепуталось: в Украине уже давно е лайкою слово КАЦАП
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29.01.2021 19:27 Відповісти
Для таких дебілів я к деякі - бузумовно!
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29.01.2021 19:34 Відповісти
На парашу, ЧМО!
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29.01.2021 21:57 Відповісти
Рад за Сергея !!!
Сепары, начинайте гавкать....
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29.01.2021 16:37 Відповісти
держим крепче рукоятки!!
наконецто
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29.01.2021 16:44 Відповісти
Хорошая новость 😊
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29.01.2021 17:30 Відповісти
Для мудил - это точно!!!!
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29.01.2021 17:51 Відповісти
таварищ посетитель лекцій прахфеССорки більченко ..
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29.01.2021 18:07 Відповісти
Антон Ковальчук df4b2a08,кацапсина. а мы тебя пендалями-в спам,чтоб не гавкал! Приморський суд Одеси скасував домашній арешт для активіста Стерненка, - нардеп Лозинський - Цензор.НЕТ 2495
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29.01.2021 19:28 Відповісти
Хоч одна хороша новина ,як тепер будуть біситись різні:червоненки ,рабінович ,ківа ,дубіна,бондаренко та інша українофобська шваль.
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29.01.2021 18:16 Відповісти
а также Портянкин и черноротая Лукаш которая назвала Стерненко, "убийцей" без суда и следствия, Когда ей задали вопрос: на основании чего , суда не было? Ответ в стиле лугандонской провинциалки.юстицки, "эрзац-министра юстиции". Это вполне литературное слово!
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29.01.2021 20:05 Відповісти
чудова новина
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29.01.2021 19:08 Відповісти
Рад за Сергея Стерненко! я подписан на его блог на ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=ghNBbiWdBp8
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29.01.2021 19:30 Відповісти
це добре.
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29.01.2021 20:53 Відповісти
Хороша новина.
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29.01.2021 22:39 Відповісти
Хорошие парни. Вместе победим мокшанских сволот от ермака-козыря с его подручными татаровым и портновым до всей ОПЗЖопской швали.
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30.01.2021 03:39 Відповісти
Радий за Сергія, але чому нардеп від Голоса взяв на поруки, вони ж оутсайдери, адже голосніше всіх українців захищає партія ЄС
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30.01.2021 03:43 Відповісти
 
 