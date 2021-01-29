"Ін'єкція народної волі": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чому в Україні досі немає вакцини проти COVID-19
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Сьогодні, 29 січня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" з'ясовуватимуть, коли нарешті почнеться вакцинація населення України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У токшоу обговорюватимуть, чому в Україні досі немає жодної вакцини від COVID-19. А також торкнуться теми - чи потрібен нам закон про референдум і чи дійсно українці зможуть вирішувати загальнодержавні питання.
Гостями програми стануть:
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;
Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";
Федір Веніславський, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", представник Президента України в Конституційному Суді;
Артур Герасимов, співголова фракції партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";
Сергій Рахманін, народний депутат, "ГОЛОС";
Нестор Шуфрич, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";
Ольга Стефанишина, народний депутат, "ГОЛОС", член Комітету ВР України з питань здоров’я нації;
Катерина Булавінова, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ в Україні;
Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;
Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології (Атланта, США);
Лілія Чуб, директор клініки сімейної медицини (Дубай, ОАЕ);
Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів" (Тель-Авів, Ізраїль).
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