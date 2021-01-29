Українці стали помітно менше хворіти на інфекційні хвороби в 2020 році, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

У Центрі громадського здоров'я повідомили, що за минулий рік в Україні помітно знизилася захворюваність інфекційними недугами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦГЗ.

Зазначається, що загальна захворюваність на різні види вірусного гепатиту впала на 47,6%. На рівні минулого року залишилися захворюваності на кліщовий вірусний енцефаліт, сказ, черевний тиф і паратифи.

Випадків холери, бруцельозу, дифтерії, орнітозу та гострого поліомієліту в 2020 році виявлено не було, однак, на відміну від 2019 року, спостерігався один випадок сибірської виразки серед дорослих (Одеська область) і три випадки туляремії (Харківська та Сумська області).

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