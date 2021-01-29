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Українці стали помітно менше хворіти на інфекційні хвороби в 2020 році, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У Центрі громадського здоров'я повідомили, що за минулий рік в Україні помітно знизилася захворюваність інфекційними недугами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦГЗ.
Зазначається, що загальна захворюваність на різні види вірусного гепатиту впала на 47,6%. На рівні минулого року залишилися захворюваності на кліщовий вірусний енцефаліт, сказ, черевний тиф і паратифи.
Випадків холери, бруцельозу, дифтерії, орнітозу та гострого поліомієліту в 2020 році виявлено не було, однак, на відміну від 2019 року, спостерігався один випадок сибірської виразки серед дорослих (Одеська область) і три випадки туляремії (Харківська та Сумська області).
Топ коментарі
+6 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар29.01.2021 16:53
+5 Палєо Мустьє
показати весь коментар29.01.2021 17:13
+4 Паравоз
показати весь коментар29.01.2021 16:58
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Ибо именно вы, зеленые мудаки, провали борьбу с эпидемией и вакцинирование.
Тут майнула думка, що підвищене дотримання елементарних правил гігієни через страх до ковід19, зменшило розповсюдження інших інфекцій. Цілком можливо що й через це.
Якщо смертність у 2020 виявиться не набагато більшою ніж за минулі роки, то це означає, що загрозливої епідемії не існувало. була спеціально створена істерія, аби виділити і розікрасти кошти антиковідного фонду. Був примус закупівлі населення значної кількості масок і антисептиків, тестів і ліків. Які однозначно повинна була профінансувати держава.
З миру по нитці - голому сорочка. Хто б підрахував - скільки то грошей викачано у населення в 2020 році страхом захворіти (і померти) та бути оштрафованим? Я думаю: сума порівняна з великим крадівництвом.
А ви, зеленомозкі все про свинарчуків та мародерів! Та ті з минулої влади просто пацани проти нинішніх умільців. Яким насрати, що своїми діями завдали небаченого удару по економіці країни. Правильно хтось із коментаторів Цензора сказав: нашу країну врятує позбавлення ідіотів права вибирати та бути обранми.
Кількість померлих в Україні в листопаді-2020 проти листопада-2019 підскочила на 35% - Держстат. Це як, перемога?