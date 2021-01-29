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інфекції (105) ЦГЗ (261)

Українці стали помітно менше хворіти на інфекційні хвороби в 2020 році, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українці стали помітно менше хворіти на інфекційні хвороби в 2020 році, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

У Центрі громадського здоров'я повідомили, що за минулий рік в Україні помітно знизилася захворюваність інфекційними недугами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦГЗ.

Зазначається, що загальна захворюваність на різні види вірусного гепатиту впала на 47,6%. На рівні минулого року залишилися захворюваності на кліщовий вірусний енцефаліт, сказ, черевний тиф і паратифи.

Випадків холери, бруцельозу, дифтерії, орнітозу та гострого поліомієліту в 2020 році виявлено не було, однак, на відміну від 2019 року, спостерігався один випадок сибірської виразки серед дорослих (Одеська область) і три випадки туляремії (Харківська та Сумська області).

Українці стали помітно менше хворіти на інфекційні хвороби в 2020 році, - ЦГЗ 01

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Топ коментарі
+6
да потому что пандемия коронавируса почти перекрыла доступ к больницам остальных всех болеющих... потому что диагностика и лаборатории отбивались как могли от желающих провериться...
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29.01.2021 16:53
+5
Виявляється елементарне підняття санітарно-гігієнічного рівня на фоні ковіду дає неочікувані результати.😏
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29.01.2021 17:13
+4
Спрашивал у нашего семейного врача - нет никаких других болезней, кроме коронавируса.
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29.01.2021 16:58
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да потому что пандемия коронавируса почти перекрыла доступ к больницам остальных всех болеющих... потому что диагностика и лаборатории отбивались как могли от желающих провериться...
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29.01.2021 16:53 Відповісти
В смысле? А зачем тогда локдаун?Развели как котят украинцев.
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29.01.2021 16:54 Відповісти
Спрашивал у нашего семейного врача - нет никаких других болезней, кроме коронавируса.
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29.01.2021 16:58 Відповісти
Зато они начали намного больше умирать. Наверное, прикалываются, ведь жить при ЗЕ - это счастье.
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29.01.2021 17:04 Відповісти
Виявляється елементарне підняття санітарно-гігієнічного рівня на фоні ковіду дає неочікувані результати.😏
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29.01.2021 17:13 Відповісти
Вот , что маски и септик животворящий делают.
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29.01.2021 17:50 Відповісти
Просто бояться звертатись до лікарів і займаються самолікуванням.
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29.01.2021 18:05 Відповісти
Просто нарешті почали частіше мити руки з милом.
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29.01.2021 18:06 Відповісти
это потому что питаются уже только подножным кормом..
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29.01.2021 18:47 Відповісти
зеленые мудаки, к вашему сведению: ЛЮДИ ТУПО БОЯТСЯ ХОДИТЬ В БОЛЬНИЦЫ, ЧТОБ НЕ ПОДЦЕНИТЬ ТАМ КОРОНОВИРУС.
Ибо именно вы, зеленые мудаки, провали борьбу с эпидемией и вакцинирование.
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29.01.2021 18:56 Відповісти
А можливо причина, що населення зменшилося, кілька мілліонів виїхали закордон на заробітки.
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29.01.2021 19:40 Відповісти
У Центрі громадського здоров'я повідомили, що за минулий рік в Україні помітно знизилася захворюваність інфекційними недугами. Джерело: https://censor.net/ua/n3244948ТОбто ковід19 не є інфекційною недугою? Чи він прикрив своїм проявом прояв інших інфекцій? І тепер ті, що помирали з інших причин помирають від ковіду?
Тут майнула думка, що підвищене дотримання елементарних правил гігієни через страх до ковід19, зменшило розповсюдження інших інфекцій. Цілком можливо що й через це.
Якщо смертність у 2020 виявиться не набагато більшою ніж за минулі роки, то це означає, що загрозливої епідемії не існувало. була спеціально створена істерія, аби виділити і розікрасти кошти антиковідного фонду. Був примус закупівлі населення значної кількості масок і антисептиків, тестів і ліків. Які однозначно повинна була профінансувати держава.
З миру по нитці - голому сорочка. Хто б підрахував - скільки то грошей викачано у населення в 2020 році страхом захворіти (і померти) та бути оштрафованим? Я думаю: сума порівняна з великим крадівництвом.
А ви, зеленомозкі все про свинарчуків та мародерів! Та ті з минулої влади просто пацани проти нинішніх умільців. Яким насрати, що своїми діями завдали небаченого удару по економіці країни. Правильно хтось із коментаторів Цензора сказав: нашу країну врятує позбавлення ідіотів права вибирати та бути обранми.
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29.01.2021 21:37 Відповісти
а де ж цифри по гриппу, коронавірусу та пневмоніям???
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29.01.2021 21:51 Відповісти
Одне питання до ЦГЗ, яке стверджує, що українці стали помітно менше хворіти на інфекційні хвороби в 2020 році. Коронавірус, по вашому не інфекційна хвороба? І ще, питання.
Кількість померлих в Україні в листопаді-2020 проти листопада-2019 підскочила на 35% - Держстат. Це як, перемога?
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29.01.2021 22:34 Відповісти
Фу,нарештi дочекався покращення,нарештi наша медицина найкраща у свiтi,так зрадiв - аж усцявся...
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30.01.2021 05:39 Відповісти
Все болеют дома, если чувствуют пипец - вызывают скорую, о какой статистике идет речь.....Мед. реформа - через неделю к врачу....попадешь и еще не факт.
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31.01.2021 10:59 Відповісти
 
 