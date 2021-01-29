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Росія намагається активно використовувати свою вакцину як інструмент інформаційної війни в Східній Європі, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія намагається активно використовувати свою вакцину як інструмент інформаційної війни в Східній Європі, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив занепокоєння ситуацією, коли окремі країни ЄС підіграють проросійським крокам.

Про це Степанов сказав під час онлайн-дискусії "Збільшення допомоги ЄС країнам Східного партнерства у боротьбі з COVID-19", передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно російську вакцину Україна не купуватиме. Росія намагається активно використовувати свою вакцину як інструмент інформаційної війни в Східній Європі. Ми занепокоєні, що окремі країни Європейського Союзу також підіграють цим євроскептичним і проросійським крокам, які не мають нічого спільного ні з охороною здоров'я, ні з міжнародної солідарністю ", - підкреслив очільник МОЗ.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть вакцину російського виробництва "Супутник V".

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росиськую покупать не будет...возможно напрямую и нет...а окольными путями через Китай или туже Венгрию? а по бросовой цене? а через знакомых? а степашка? галантерейный ты наш...
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29.01.2021 17:10 Відповісти
-Циля срочно достань из-под матраса наши паспорта. Мы таки срочно уезжаем вакцинироваться.
-Моня, а какие? Израильские или российские.
-Конечно, израильские.
-Моня, но это там очень дорого.
-Ничего. Зато будет гарантия, шо случайно не подсунут "Новичок"
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29.01.2021 18:43 Відповісти
 
 