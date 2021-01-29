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Українська делегація в ТКГ про обстріл терористами позицій ЗСУ з використанням безпілотника: Двоє воїнів дістали легкі поранення, направлено ​​ноту в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Українська делегація в ТКГ про обстріл терористами позицій ЗСУ з використанням безпілотника: Двоє воїнів дістали легкі поранення, направлено ​​ноту в ОБСЄ

Сьогодні, 29 січня, близько 13.00 в результаті застосування противником БПЛА в районі Водяного дістали легкі поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію у Тристоронній контактній групі.

"Воїнам надано медичну допомогу, стан стабільний. Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела "режим тиші" і направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ", - зазначили в українській делегації в ТКГ.

Як повідомлялося раніше, найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над позиціями ЗСУ біля Водяного. Двоє воїнів зазнали поранення.

Також читайте: Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Українська сторона напрвила ноту тим під чиїм наглядом відбуваються ці обстріли і висловила "глибоке занепокоєння"!!!
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29.01.2021 17:00
+3
Какую ноту отправили до или ре а отправили бы ноту бах и нет троих сепаров было бы по другому
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29.01.2021 17:07
+2
ого! целая нота..это даже много! лучше бы одна маленькая ответка (хаотично так...залпиком)
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29.01.2021 17:00
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СММ ОБСЕ озаботилось?
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29.01.2021 16:58 Відповісти
Да,,,, надо было тети МОТИ отправлять. Ошибочка ...
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29.01.2021 18:08 Відповісти
Українська сторона напрвила ноту тим під чиїм наглядом відбуваються ці обстріли і висловила "глибоке занепокоєння"!!!
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29.01.2021 17:00 Відповісти
ого! целая нота..это даже много! лучше бы одна маленькая ответка (хаотично так...залпиком)
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29.01.2021 17:00 Відповісти
И такая легкая, очень легкая ЗЕнота отрправлена в ... в задницу.
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29.01.2021 17:01 Відповісти
Оце шарахнули, так шарахнули! Нота це дуже сильно! Майже, як бій під Крутами.
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29.01.2021 17:07 Відповісти
Мабудь на Дамбасі вже паніка.
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29.01.2021 17:08 Відповісти
Какую ноту отправили до или ре а отправили бы ноту бах и нет троих сепаров было бы по другому
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29.01.2021 17:07 Відповісти
На севере было и "бах", не раз и погромче чем ВОГ.
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29.01.2021 18:07 Відповісти
Ви би ще в Спортлото написали.
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29.01.2021 18:53 Відповісти
Семью зеленского на передок, пусть наслаждаются ждзеперемирием.
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29.01.2021 19:44 Відповісти
В жопу себе засуньте эту ноту, предатели,- агенты мокшанские.
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30.01.2021 03:34 Відповісти
 
 