Українська делегація в ТКГ про обстріл терористами позицій ЗСУ з використанням безпілотника: Двоє воїнів дістали легкі поранення, направлено ноту в ОБСЄ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Сьогодні, 29 січня, близько 13.00 в результаті застосування противником БПЛА в районі Водяного дістали легкі поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію у Тристоронній контактній групі.
"Воїнам надано медичну допомогу, стан стабільний. Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела "режим тиші" і направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ", - зазначили в українській делегації в ТКГ.
Як повідомлялося раніше, найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над позиціями ЗСУ біля Водяного. Двоє воїнів зазнали поранення.
Топ коментарі
+3 Oleh57
показати весь коментар29.01.2021 17:00
+3 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар29.01.2021 17:07
+2 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар29.01.2021 17:00
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Artem Oskorbin
показати весь коментар29.01.2021 16:58 Відповісти Мені подобається 2
Fredi Kruger
показати весь коментар29.01.2021 18:08 Відповісти Мені подобається 0
✘
Oleh57
показати весь коментар29.01.2021 17:00 Відповісти Мені подобається 3
Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар29.01.2021 17:00 Відповісти Мені подобається 2
Александр Иовица 4c66a33e
показати весь коментар29.01.2021 17:01 Відповісти Мені подобається 0
Сергей Ткаченко a73c9e6e
показати весь коментар29.01.2021 17:07 Відповісти Мені подобається 0
Сергей Ткаченко a73c9e6e
показати весь коментар29.01.2021 17:08 Відповісти Мені подобається 1
Власов Сергей b3083465
показати весь коментар29.01.2021 17:07 Відповісти Мені подобається 3
Евгений Пономарев
показати весь коментар29.01.2021 18:07 Відповісти Мені подобається 0
Toni Lion
показати весь коментар29.01.2021 18:53 Відповісти Мені подобається 1
Тарапунька
показати весь коментар29.01.2021 19:44 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Угнивенко
показати весь коментар30.01.2021 03:34 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...