Українська делегація в ТКГ про обстріл терористами позицій ЗСУ з використанням безпілотника: Двоє воїнів дістали легкі поранення, направлено ​​ноту в ОБСЄ

Сьогодні, 29 січня, близько 13.00 в результаті застосування противником БПЛА в районі Водяного дістали легкі поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію у Тристоронній контактній групі.

"Воїнам надано медичну допомогу, стан стабільний. Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела "режим тиші" і направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ", - зазначили в українській делегації в ТКГ.

Як повідомлялося раніше, найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над позиціями ЗСУ біля Водяного. Двоє воїнів зазнали поранення.

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