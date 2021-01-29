Глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Зеленському: ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частину траншу макрофінансової допомоги - 600 млн євро

Президент України Володимир Зеленський сьогодні в ході телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подякував Європейському Союзу за виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро в грудні минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Це допомогло утримати нашу макрофінансову стабільність", - зазначив Зеленський.

Президент Європейської комісії зазначила, що ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частину траншу - 600 млн євро.

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