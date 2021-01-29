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Єврокомісія (940) Зеленський (17387) кредит (587) фон дер Ляєн Урсула (519)

Глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Зеленському: ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частину траншу макрофінансової допомоги - 600 млн євро

Новини Цензор.НЕТ Економіка Спорт

Глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Зеленському: ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частину траншу макрофінансової допомоги - 600 млн євро

Президент України Володимир Зеленський сьогодні в ході телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подякував Європейському Союзу за виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро в грудні минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Це допомогло утримати нашу макрофінансову стабільність", - зазначив Зеленський.

Президент Європейської комісії зазначила, що ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частину траншу - 600 млн євро.

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Автор: Анастасія Потіха
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У Зєлі в італійській вілі може не поміститись. Треба буде добудовуватись
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29.01.2021 17:16 Відповісти
Україна- це Я і камарилья Моя!!
ЗЕ
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29.01.2021 17:20 Відповісти
Зелёная проститутка выпросила денюжку?
А как дышал, как дышал 😁
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29.01.2021 17:20 Відповісти
Очередная взятка К Р Е Д И Т - за угичтожение Карпат.....Лес рубят за кредит(((((.....
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29.01.2021 17:21 Відповісти
Ага, помощь!? Вы лес свой рубите и нам отправляйте.
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29.01.2021 17:24 Відповісти
600міліонів євро?!?? в Ахметова пів команди молодіжної шахтьор коштує. Клоуни, по моєму, всі. Трясіть цих довбаних олігархів, а не кредіти з народу.
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29.01.2021 18:02 Відповісти
За первую помощь, отдали карпатский кругляк. В какую позу встать, за вторым траншем?
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29.01.2021 18:13 Відповісти
 
 