Вітаємо позитивні кроки з реформування СБУ за міжнародними стандартами, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" привітали кроки з реформування Служби безпеки України за міжнародними стандартами.

Про це йдеться в повідомленні послів країн "Великої сімки", оприлюдненому в соцмережі Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли G7 вітають позитивні кроки з реформування СБУ за міжнародними стандартами. Ми високо цінуємо роль президента Зеленського, віце-прем'єра Стефанишиної та інших у здійсненні цих змін і закликаємо їх зробити цю роботу", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, 28 січня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ. Після цього глава держави заявив, що це рішення наближає Україну до європейської спільноти.