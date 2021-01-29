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Вітаємо позитивні кроки з реформування СБУ за міжнародними стандартами, - посли G7
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Посли країн "Великої сімки" привітали кроки з реформування Служби безпеки України за міжнародними стандартами.
Про це йдеться в повідомленні послів країн "Великої сімки", оприлюдненому в соцмережі Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли G7 вітають позитивні кроки з реформування СБУ за міжнародними стандартами. Ми високо цінуємо роль президента Зеленського, віце-прем'єра Стефанишиної та інших у здійсненні цих змін і закликаємо їх зробити цю роботу", - підкреслюється в повідомленні.
Як повідомлялося, 28 січня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ. Після цього глава держави заявив, що це рішення наближає Україну до європейської спільноти.
Топ коментарі
+2 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар29.01.2021 17:38
+1 Nataliia Radchenko
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+1 Генрих Ричи
показати весь коментар29.01.2021 17:37
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Будь ласка, зачекайте...
Но тут прибежали святые волхвы, к тому же разя перегаром... (с)
Надо проверить инфу -- похожа на замануху левую.
Мы высоко ценим роль президента Зеленского, вице-премьера Стефанишиной и других в осуществлении этих изменений и призываем их совершить эту работу", - подчеркивается в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3244966
...
Высоко оцениваем роль Зеленского , Стефанишина и других в том, чтобы это произошло, и побуждаем их завершить оставшуюся работу.
https://twitter.com/G7AmbReformUA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
2. Я поддерживаю тебя в том, что бы ты начал достраивать дом и побуждаю тебя завершить
оставшуюся работу.
Усёк ньюансы?
Перевод текста, я имею в виду...
Пшол, керя! *)