П'ятьох російських артистів внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП

Міністерство культури й інформаційної політики внесло п'ятьох російських артистів до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"18 січня 2021 року в Міністерство культури й інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера і Марка Тішмана", - сказано в повідомленні.

Відповідними наказами МКІП російських артистів було включено в перелік.

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