П'ятьох російських артистів внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП
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Міністерство культури й інформаційної політики внесло п'ятьох російських артистів до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"18 січня 2021 року в Міністерство культури й інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера і Марка Тішмана", - сказано в повідомленні.
Відповідними наказами МКІП російських артистів було включено в перелік.
Топ коментарі
+30 Ислам Джафаров
показати весь коментар29.01.2021 17:47
+19 Запарили все имена заняты
показати весь коментар29.01.2021 17:42
+18 Solomon c5c4359c
показати весь коментар29.01.2021 17:43
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Будь ласка, зачекайте...
А що тама до наших "заслужених та орденоносних),
що у бульбофюрера недавно виспівували та витанцьовували, та по парашкам шастають??
Скоки же им лет Ольге-то Кормухиной и Игорю Саруханову , 70 , 75 ?!
Стоки лет прожили на свете , а ума не нажили !
Вон Алочка Пугачиха ни под одну власть не прогибалась . Шо ей какой-то крЫмлядский пестицид ?
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
Гарний початок.
Надеюсь, что даже если московия развалится, Крым и Донбасс вернутся, то Украина никогда не простит и не разрешит въезд на свою территорию всем нынешним "пропагандонам русского мира". Ибо их преступления в сто крат выше, чем преступления условного Ивана из Рязани, воевавшего рядах оккупационных войск.