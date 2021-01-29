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Новини Політика України
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Зеленський запросив главу Єврокомісії фон дер Ляєн на перше засідання Кримської платформи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запросив главу Єврокомісії фон дер Ляєн на перше засідання Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський запросив главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн до участі в Кримській платформі.

Про це повідомляє Офіс президента передає Цензор.НЕТ

"Володимир Зеленський також детально ознайомив Урсулу фон дер Ляєн з ініціативою заснування "Кримської платформи" і запросив її взяти особисту участь в установчому саміті, який відбудеться в серпні 2021 у Києві", - повідомили в ОП

Читайте також: Глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Зеленському: ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частину траншу макрофінансової допомоги - 600 млн євро
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Топ коментарі
+4
подожди, ближе к полуночи он победит бедность в стране, проведет донбасскую платформу на Марсе и запишет видос, что у него ершик ничем не хуже
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29.01.2021 17:56
+3
Во как заработало ото, шо в консервной банке в Борисполе Баканов отобрал у чувака!
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29.01.2021 17:46
+1
І шо? ЗЕ вже тут не буде?
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29.01.2021 17:57
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Во как заработало ото, шо в консервной банке в Борисполе Баканов отобрал у чувака!
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29.01.2021 17:46 Відповісти
Не заздри. Якщо так буде працювати, то це ще не погано. )))
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29.01.2021 17:53 Відповісти
на скорый передозяк намекаете ?
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29.01.2021 17:54 Відповісти
подожди, ближе к полуночи он победит бедность в стране, проведет донбасскую платформу на Марсе и запишет видос, что у него ершик ничем не хуже
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29.01.2021 17:56 Відповісти
который состоится в августе 2021 в Киеве", - сообщили в ОП

Много воды утечёт до тех пор -- почти вся...*)
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29.01.2021 17:56 Відповісти
І шо? ЗЕ вже тут не буде?
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29.01.2021 17:57 Відповісти
Не тешь себя надеждой тщетной...*)
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29.01.2021 18:03 Відповісти
Клоун
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29.01.2021 18:13 Відповісти
"Крьімская платформа" - украинский еж в путинские галифе , так держать!
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29.01.2021 18:40 Відповісти
..ну хочь хтось зверне увагу на найвеличного лі-дира ********** з ОПи?
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29.01.2021 19:02 Відповісти
Які повноваження цієї платформи????????? Блаблабла....і озабоченісь у стилі "95".
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29.01.2021 19:12 Відповісти
Он живет в своей галлюциногенной стране и жизни в стране чума коррупции и воровства а он инвесторам у нас рай просто не поддается логике и здравому смыслу
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29.01.2021 19:36 Відповісти
пане зєлєньській - Ранены два украинских воина... ваші дії?
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29.01.2021 20:02 Відповісти
Что это оно (зеговно) такую бурную деятельность имитирует? Чувствует, что жареный петух приближается для "больно клюнуть"?🙂
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29.01.2021 20:04 Відповісти
бабушка с бородой уже проконсультировала
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30.01.2021 00:12 Відповісти
ты уже войну обицяв в 2020р. закончить
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30.01.2021 00:10 Відповісти
 
 