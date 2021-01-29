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Зеленський запросив главу Єврокомісії фон дер Ляєн на перше засідання Кримської платформи
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Президент України Володимир Зеленський запросив главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн до участі в Кримській платформі.
Про це повідомляє Офіс президента передає Цензор.НЕТ
"Володимир Зеленський також детально ознайомив Урсулу фон дер Ляєн з ініціативою заснування "Кримської платформи" і запросив її взяти особисту участь в установчому саміті, який відбудеться в серпні 2021 у Києві", - повідомили в ОП
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+4 BreakerR0ry 9f7fbb8e
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+3 Nataliia Radchenko
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+1 Zenitchik
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