Зеленський запросив главу Єврокомісії фон дер Ляєн на перше засідання Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський запросив главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн до участі в Кримській платформі.

Про це повідомляє Офіс президента передає Цензор.НЕТ

"Володимир Зеленський також детально ознайомив Урсулу фон дер Ляєн з ініціативою заснування "Кримської платформи" і запросив її взяти особисту участь в установчому саміті, який відбудеться в серпні 2021 у Києві", - повідомили в ОП

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