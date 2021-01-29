УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13997 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
1 326 21
обстріл (20960) поранення (2656) Донбас (21733) найманці РФ (1968) операція Об'єднаних сил (4158)

Поранено двох українських воїнів, від початку доби окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Поранено двох українських воїнів, від початку доби окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби п'ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого два українські воїни зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", озброєні формування Російської Федерації скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. У результаті двоє українських захисників зазнали осколкових поранень. Воїнів оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм була надана належна медична допомога. Стан здоров'я військовослужбовців - задовільний.

Поблизу Опитного російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів у бік українських позицій із підствольного гранатомета і стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки - з ручного протитанкового і підствольного гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території і передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Найманці РФ застосовували на Донбасі 120-мм міномети і гранатомети різних систем. За добу - 3 ворожі обстріли, втрат немає, - штаб ОС
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
Если огонь каждый день, это не нарушение прекращения огня, это ежедневная агрессия.
показати весь коментар
29.01.2021 17:47
+11
А говнокомандуючі говорять---тишина,тишина. продажні мерзоти. А хлопцям скорого одужання.
показати весь коментар
29.01.2021 17:48
+9
Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі.
Для коментарів узеленської "тиші", цензурні вирази вичерпуються.
показати весь коментар
29.01.2021 17:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если огонь каждый день, это не нарушение прекращения огня, это ежедневная агрессия.
показати весь коментар
29.01.2021 17:47 Відповісти
А говнокомандуючі говорять---тишина,тишина. продажні мерзоти. А хлопцям скорого одужання.
показати весь коментар
29.01.2021 17:48 Відповісти
У вас один "говноком" командует, а они под козырёк, у вас тоже диктатура уже, а дальше что будет? сами знаете, как в Беларуси.
показати весь коментар
29.01.2021 17:54 Відповісти
Закидоны диктаторские у зепосмешища имеются, что да, то да. Но как в Беларуси не будет, у нас народ психованный. Не в этом, так следующем году Зе будет плохо.
показати весь коментар
29.01.2021 19:04 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі.
Для коментарів узеленської "тиші", цензурні вирази вичерпуються.
показати весь коментар
29.01.2021 17:56 Відповісти
А шо Хомчак? Выразил обеспокоенность или со своей молодухой развлекается?
показати весь коментар
29.01.2021 17:56 Відповісти
Скорее всего через пару месяцев Хома заявит, что военнослужащие сами спровацировали русских на обстрел своим присутствием, поэтому нужно отводить войска.
показати весь коментар
29.01.2021 17:58 Відповісти
километров сразу на 200 чтоб 2 раза не вставать
показати весь коментар
29.01.2021 18:32 Відповісти
Думаю нужно внедрить в массы новые термины от бубочки:
провокационное ранение,
провокационное убийство
И перемирие не нарушено и РФ вся белая и пушистая.
показати весь коментар
29.01.2021 17:57 Відповісти
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
показати весь коментар
29.01.2021 18:17 Відповісти
ВСУ как-то становяца все больше похожи на заробитчан
показати весь коментар
29.01.2021 18:35 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани! Семью зеленского туда, пусть наслаждаются перемирием.
показати весь коментар
29.01.2021 19:05 Відповісти
Це вже майже через день трапляється...
Зє-Перемирря триває???
показати весь коментар
29.01.2021 19:58 Відповісти
Поранено двох українських воїнів, від початку доби окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8798
показати весь коментар
29.01.2021 21:24 Відповісти
 
 