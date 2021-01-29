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Четверо генералів вищого командного складу подали в суд на Міноборони, - Гриценко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Четверо генералів вищого командного складу подали в суд на Міноборони, - Гриценко

Міністр оборони Таран не зміг організувати безконфліктну роботу з військовослужбовцями, і генерали-фронтовики полощуть у судах брудну білизну української армії.

Про це пише у Фейсбуці ексглава Міноборони (2005 - 2007 рр.) Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Резонансну інформацію отримав із Міноборони. Чотири генерали вищого командного складу подали позови і судяться з міністром оборони. Мені невідома суть позовів, службова вона чи особистісна, насправді це неважливо", - написав він.

Через позови, як стверджує Гриценко,"Командувач Командування Медичних сил Збройних Сил України, Командувач Повітряних сил Збройних Сил України, Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, Головнокомандувач Збройних Сил України - четверо генералів-фронтовиків, разом із міністром оборони воюючої країни, полощуть у судах брудну білизну. Від того тішаться "вовки" в суддівських мантіях, а головне - тішиться Путін-агресор".

На думку ексміністра оборони, такі конфлікти дезорієнтують і деморалізують солдат і офіцерів.

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"Чи знає про цей конфлікт Верховний Головнокомандувач Зеленський? Мав би знати. Втім, не виключаю, що Єрмак, який лобіював призначення віддано-слухняного Тарана на пост міністра оборони, не доповів про це Зеленському. Що ж, тепер буде точно змушений доповісти", - припускає Гриценко.

Він пропонує Зеленському особисто приїхати в Міноборони, вислухати всі сторони конфлікту та оголосити, кого він знімає з посади, а хто працюватиме далі.

"Я не знаю, які кадрові рішення прийме Зеленський. Це його повноваження і його відповідальність. Але одне рішення уже назріло давно і, як на мене, є очевидним - міністра оборони треба міняти. Не лише тому, що зовсям недавно працював пліч-о-пліч з російськими генералами. Він просто ніякий, як міністр і як менеджер. Що він є, що його нема. До того ж, виявився абсолютно неспроможним організувати ефективну, безконфліктну роботу з військовими, спричинивши вселенський конфлікт. Від того зараз втрачає армія і втрачає країна, що неприпустимо", - підсумувавГриценко.

Четверо генералів вищого командного складу подали в суд на Міноборони, - Гриценко 01
Четверо генералів вищого командного складу подали в суд на Міноборони, - Гриценко 02
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Топ коментарі
+32
Четверо генералов высшего командного состава подали в суд на Минобороны, - Гриценко - Цензор.НЕТ 1534
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29.01.2021 18:23
+29
Выборами запахло. Деньжат хочется. Нужно о себе напомнить и попытаться подороже продаться. Вдруг снова купят "честного" вора полковника.
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29.01.2021 18:14
+25
схоже гріцацуєв замість аспіріну прийняв якесь збуджувальне - якось його останнім часом забагато
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29.01.2021 18:01
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Сейчас я пойду спать))))
Соберусь с мыслями и напишу.
Вы в курсе моих подходов)))
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30.01.2021 01:10 Відповісти
Добраніч.

Ага. Четверо генералів вищого командного складу подали в суд на Міноборони, - Гриценко - Цензор.НЕТ 680
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30.01.2021 03:08 Відповісти
нифигасе, армейские генералы судятся, а эсбэушники сразу заказывают коллег. и только вавка кувыркается с мандень
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30.01.2021 00:41 Відповісти
генералы-фронтовики полощут в судах грязное белье украинской армии... товарищ геббельс и рядом не стоит... это почти что возвращение с трофеями жукова, рокоссовского, конева и прочей *********...
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30.01.2021 04:01 Відповісти
петро залиманський Так, пам`ятаємо Юлю,коли вона була Прем`єром і підписала з пуйлом контракт на поставку газу.На рік свого прем`єрства по 168 доларів,а остальні 9 років - по 500 доларів.Ще до того ж,на 10 років між Україною і Росією вставила свою "прокладку" - ЄЕСУ і викачала цією ЄЕСУ собі в кишеню СОТНІ МЛН. ДОЛЛАРІВ, за що і сиділа в тюрязі поки Революція Гідності її не звільнила. Напевно,доллари закінчуються - тому рветься в Президенти!!! Слава Україні!!!
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30.01.2021 07:26 Відповісти
Гриценко все никак не может распрощаться с надеждой занять место наставника возле Зеленского... Старое, никчемное позорище...
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30.01.2021 08:37 Відповісти
О чем говорит Гриценко? Какая, нах, "бесконфликтность"? В структуре прогнившей от коррупции, кумовства и некомпетенции? Т.е. приходит министр обороны - реформатор, и разгребает все это "бесконфликтно"? Это как? Может Гриценко имеет в виду "круговую поруку", "подковерные договорняки", "не выносить сор из избы" и т.п.? Такая "бесконфликтность"? Ммм ... да. Вопросов к Гриценко не имею.
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30.01.2021 10:49 Відповісти
Гриценко, ще чимось незадоволений? Допоміг зелені в антипорошенківській вакханалії, тепер теревені невдовольства розводиш.. Чим допоміг армії з 14-го року?
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30.01.2021 12:31 Відповісти
Гриценко, при своей каденции министором обороны,продал 1200 танков и несколько десятков тыс. гектаров земли на полигона, ха то деньги тю..тюю...или присвоил!! Правдист хренов!!
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30.01.2021 12:58 Відповісти
Толя ефрейтор, підкажи Зелі ходити Меріном. Не ти агутував за нього, аби не Порошенко? Ти, Толя, єфрейтор. А твої слова, що Зе мають доповісти і толку? Можливо і доповіли, а він волокєть у цьому? Звичайно ні, він і дня не служив і не знає що таке армія, а тим більще тактика і стратегія. Він знає, як покупатися у морі, з'їсти бургер і на лижі. Це ти, Толя, разом із тупою масою привів його до влади. Це ви всі разом нищите Україну. То хто ти є? Прихвостень ліліпутіна? Так. Бо ти особисто гнав на нашого головнокомандувача Порошенко і підбивав на це придурків. Що, жаба давила, що він не побачив тебе і не призначив? Та він бачив, що ти жаба і щур!
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30.01.2021 14:42 Відповісти
Твой олигарх служил . Лично в атаку пехоту поднимал под ДАП ? Или миномет сынуле смазывал . Это вы гоните на Анатолия из за того что в свое время реформы в Армии провести пытался и сейчас вроде по делу высказался .А по поводу 120 000 проданных танков и 120 000 000 гектаров распроданных фейковых это к Вите Пчеловоду , он тогда кажись Президентом был а не Анатолий , а фельдмаршал твой тогда на теплом местечке в МИДе околачивался
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30.01.2021 15:41 Відповісти
Такое впечатление, что новости с Гриценко печатают с единственной целью, чтобы проверить скорость реакции ботов.
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30.01.2021 16:23 Відповісти
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