Четверо генералів вищого командного складу подали в суд на Міноборони, - Гриценко

Міністр оборони Таран не зміг організувати безконфліктну роботу з військовослужбовцями, і генерали-фронтовики полощуть у судах брудну білизну української армії.

Про це пише у Фейсбуці ексглава Міноборони (2005 - 2007 рр.) Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Резонансну інформацію отримав із Міноборони. Чотири генерали вищого командного складу подали позови і судяться з міністром оборони. Мені невідома суть позовів, службова вона чи особистісна, насправді це неважливо", - написав він.

Через позови, як стверджує Гриценко,"Командувач Командування Медичних сил Збройних Сил України, Командувач Повітряних сил Збройних Сил України, Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, Головнокомандувач Збройних Сил України - четверо генералів-фронтовиків, разом із міністром оборони воюючої країни, полощуть у судах брудну білизну. Від того тішаться "вовки" в суддівських мантіях, а головне - тішиться Путін-агресор".

На думку ексміністра оборони, такі конфлікти дезорієнтують і деморалізують солдат і офіцерів.

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"Чи знає про цей конфлікт Верховний Головнокомандувач Зеленський? Мав би знати. Втім, не виключаю, що Єрмак, який лобіював призначення віддано-слухняного Тарана на пост міністра оборони, не доповів про це Зеленському. Що ж, тепер буде точно змушений доповісти", - припускає Гриценко.

Він пропонує Зеленському особисто приїхати в Міноборони, вислухати всі сторони конфлікту та оголосити, кого він знімає з посади, а хто працюватиме далі.

"Я не знаю, які кадрові рішення прийме Зеленський. Це його повноваження і його відповідальність. Але одне рішення уже назріло давно і, як на мене, є очевидним - міністра оборони треба міняти. Не лише тому, що зовсям недавно працював пліч-о-пліч з російськими генералами. Він просто ніякий, як міністр і як менеджер. Що він є, що його нема. До того ж, виявився абсолютно неспроможним організувати ефективну, безконфліктну роботу з військовими, спричинивши вселенський конфлікт. Від того зараз втрачає армія і втрачає країна, що неприпустимо", - підсумувавГриценко.



