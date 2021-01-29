УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12949 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я
3 646 43
вакцина (3528) реєстрація (173) Росія (47133) супутник (125) Радуцький Михайло (274)

Вакцину "Супутник" не можна реєструвати в Україні за прискореною процедурою, - Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцину

По ускоренной процедуре в Украине можно зарегистрировать только вакцины, одобренных в странах с жесткой регуляцией. Вакцина "Спутник" производства РФ к таковым не относится.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "СН" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи ухвалені в п'ятницю зміни до закону України "Про лікарські засоби", Радуцький зазначив, що вони вводять заборону на використання екстреного режиму застосування для вакцин, розроблених у Російській Федерації.

"Це вже другий запобіжник, завдяки якому в Україну зможе потрапити тільки спавді якісна і перевірена продукція світових виробників", - сказав він.

При цьому Радуцький нагадав, що раніше Верховна Рада ухвалила закон, який дає змогу скоротити процедуру реєстрації вакцини від СOVID-19 до п'яти днів за умови, якщо вона схвалена регуляторами країн із жорсткою регуляторною політикою.

"Росія до цих країн не належить", - сказав він.

Читайте також: Зеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцин проти COVID-19

Водночас Радуцький зазначив, що "є декілька шляхів, як цю заборону можна обійти". Зокрема, одним із таких шляхів є схвалення російської вакцини однією з європейських країн.

"Якщо одна з європейських країн, лояльних до РФ, схвалить російську вакцину, то теоретично російська вакцина зможе пройти прискорену процедуру реєстрації на території України", - сказав він.

Радуцький вважає, що Україна має ухвалити політичне рішення про недопуск російської вакцини.

"На мою думку, наша країна має ухвалити політичне рішення про внесення російської вакцини до санаційного переліку. Ухвалення такого рішення в межах повноважень РНБО", - наголосив він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада в п'ятницю ухвалила законопроект №4613 про реєстрацію вакцин від COVID-19 до завершення клінічних досліджень при дотриманні певних умов.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
да ни по какой процедуре нельзя....она для свинособак предназначена!
показати весь коментар
29.01.2021 18:37
+6
Це вже яка новина за сьогодні про кацаповакцину? То Степанов казав, що в принципі ніхто її не буде реєструвати. Тепер цей перець щось там варнякає про прискорену процедуру.
показати весь коментар
29.01.2021 18:39
+6
Если одна из европейских стран, лояльных к РФ, одобрит российскую вакцину...

С добрым утром, Венгрия уже одобрила.
показати весь коментар
29.01.2021 18:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да ни по какой процедуре нельзя....она для свинособак предназначена!
показати весь коментар
29.01.2021 18:37 Відповісти
Куди вони поспішають з цими помиями? Нехай спочатку уся паРаша перемре від неї, а потім ми їй пам'тник поставимо. )))
показати весь коментар
29.01.2021 20:03 Відповісти
Це вже яка новина за сьогодні про кацаповакцину? То Степанов казав, що в принципі ніхто її не буде реєструвати. Тепер цей перець щось там варнякає про прискорену процедуру.
показати весь коментар
29.01.2021 18:39 Відповісти
А то такая себе проверка - схавают или нет.
Если крика не поднимется - можно завозить.
показати весь коментар
29.01.2021 21:47 Відповісти
Вместе с тем, Радуцкий отметил, что "есть несколько путей, как этот запрет можно обойти"

За неимением гербовой, пишут на простой. (с)
показати весь коментар
29.01.2021 18:39 Відповісти
На кой хрен этот пи..ж? Информатака? Что это за петух лысый? Пора уже забывать про эти помои "спутник v"
показати весь коментар
29.01.2021 18:40 Відповісти
ЧТО ??? В Украине стекломой официально запретили употреБЛЯДЬ??? Ну это уж лишком,это наезд на внутреннюю политику РФ.
показати весь коментар
29.01.2021 18:50 Відповісти
Кацап detekted 😵
показати весь коментар
29.01.2021 20:56 Відповісти
Значить використають по іншій процедурі - цьому аферисту я вірю. Навіть якщо він тільки сказав напівправду.
показати весь коментар
29.01.2021 18:41 Відповісти
...навіть саме тому що напівправду...
показати весь коментар
29.01.2021 18:42 Відповісти
Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 283 Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 346
показати весь коментар
29.01.2021 18:43 Відповісти
А днями мадяри вже затвердили використання... Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 8815



Вместе с тем, Радуцкий отметил, что "есть несколько путей, как этот запрет можно обойти". В частности, одним из таких путей является одобрение российской вакцины одной из европейских стран. Источник: https://censor.net/ru/n3244980
показати весь коментар
29.01.2021 18:47 Відповісти
Например мадьярами... холуями и жополизами задниц эрэфийских. Этих продажный ушлепков не то что в ЕС принимать и НАТО не следовало бы , а и вообще оградить от цивилизации.
показати весь коментар
30.01.2021 10:54 Відповісти
Если одна из европейских стран, лояльных к РФ, одобрит российскую вакцину...

С добрым утром, Венгрия уже одобрила.
показати весь коментар
29.01.2021 18:48 Відповісти
Да, вроде ещё нет -- тестирует пока...
показати весь коментар
29.01.2021 18:51 Відповісти
Венгрия купит 2 млн доз российской вакцины

Источник: https://censor.net/ru/n3244361
Всего-то, на 9млн. чел. Да и вакцинация там ещё не началась...
Похоже, что просто легализируют Спутник.
показати весь коментар
29.01.2021 18:57 Відповісти
Купит, ага, притом что в рашке сами до сих пор 2 млн не вакцинировали Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5962. Обосрались с производством
показати весь коментар
29.01.2021 19:00 Відповісти
А Раше и не надо для внутреннего употребления -- ей Великодержавный Гонор дороже.
показати весь коментар
29.01.2021 19:05 Відповісти
Венгрия, зарегит Спутник. Но это будет скандал в ЕС.
Может зарегит, но привьётся нормальной вакциной... ...скорей всего.
показати весь коментар
29.01.2021 18:50 Відповісти
"ой,бяда,бяда,бяда...огорчение..." да,крадуцкий? Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9107
показати весь коментар
29.01.2021 18:52 Відповісти
Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4560 Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4869
показати весь коментар
29.01.2021 18:57 Відповісти
Вам, паскудам, доверия нет. Поверить вам- себя обмануть.
показати весь коментар
29.01.2021 19:08 Відповісти
Вот пасмотріш на Радуцкава і сразу відна што нє Супрун...
показати весь коментар
29.01.2021 19:14 Відповісти
никакого богопротивного Спутника, только Пфайзер... Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 2669
показати весь коментар
29.01.2021 19:16 Відповісти
"Но смогут не только лишь все. Мало, кто сможет это делать"- В. Кличко
показати весь коментар
29.01.2021 19:35 Відповісти
Ванюша, ну за що ти так тролиш Підаліка? Він щиро домовляється з виробниками вакцин, щоб допомогти киянам! Я вірю, що в нього все вийде. А взагалі, мова Віталія,-то перли, які потрібно зберегти для історії. І людина він гарна, наша.
показати весь коментар
29.01.2021 19:47 Відповісти
а політичних причин двбйб крадуцький не баче.
показати весь коментар
29.01.2021 19:31 Відповісти
За китайскую настойку на головах летучих мышей уплатили больше взяток.
показати весь коментар
29.01.2021 19:50 Відповісти
А сколько вакцины можно было купить на те деньги что вор радуцкий выручил с продажи масок??
показати весь коментар
29.01.2021 19:55 Відповісти
А ты скот винторогий уже кольнулся говновакциной у себя в паРаше?? А ***** твое сказало что оно не будет...что мол эта говновакцина только для такого быдла как ты...
показати весь коментар
29.01.2021 19:57 Відповісти
Вакцину "Спутник"

Любая вакцина- узаконеный способ воровства бюджетных денег в любой .стране.
Отсюда ажиотаж в СМИ и поголовная поддержка ВОЗ почти всеми государствами.
показати весь коментар
29.01.2021 20:13 Відповісти
радуцкий а на куя
показати весь коментар
30.01.2021 00:09 Відповісти
меня как регистратора лек. средств в европе очень бы удивил тот факт, если бы россейскую вакцину утвердили бы в европе. Проблема в том, что из-за типа лек.средства (пандемик мэдисин) врядли будет возможно утвердить в отдельной стране европы, потому что подобные типы лекарств всегда регистрирует ЭМА в амстердаме и после утверждения такого лекарства, оно может продаваться во всех 27 государствах ЕС. И вторая вещь, которая в данном контексте самая важная, это то, что из-за фактически отсутствия доказательной базы по российской вакцине, потому что до сих пор нет ПРОВЕРЕННЫХ опубликованных данных клинических исследований рассейской вакцины (фактически об эффективности вакцины можно было узнать только из рос сми, никакой другой научной информации на данный момент не существует) её ЕМА просто никогда не утвердит, то в принципе она и в Украине на основание действующего законодательстве не появится, как бы этого не хотел привитый мертветчук
показати весь коментар
30.01.2021 02:47 Відповісти
а меня не удивляет тот факт, что вы, как почти вся европа, заполитизированы против чего б то не было из россии. и пытаетесь высказать мнение все украинцев. одно я знаю точно, из 100 медперсонала больниц в украине, соглашаются вакцинироваться (любой вакциной) 5 человек.
показати весь коментар
30.01.2021 10:52 Відповісти
ответ прост, потому что засрашка это враг украины, а врага необходимо уничтожать по всем направлениям
показати весь коментар
30.01.2021 12:51 Відповісти
Зачем население Украины должно колоться каким то шмурдяком от которого стараются избегать даже эрэфийцы сами.
показати весь коментар
30.01.2021 10:40 Відповісти
вам, кто не хочет вакцинироваться спутником, или другой вакциной из россии , сделать укол витамина, под видом спутника.- то вы сразу издохнете из-за своей злобы и желчи
показати весь коментар
30.01.2021 10:40 Відповісти
Радуцкий, это одна из самых гнуснейших особей из ЗЕбильной компании. Это он был инициатором законопроектов №4613 и №4142, законопроектов, дающих зеленый свет началу античеловеческих медицинских экспериментов над украинцами. Именно это бешенное животное, используя как аргумент то, что коронабесие распространяется по всему миру, приложило максимум усилий дабы разжечь в Украине эту ничем неоправданную истерию вокруг рядовой вирусной инфекции. Это с подачи его и его прихвостней, которые заигрались в пандемию, в Украине были потеряны сотни, если не тысячи, жизней людей, которые во время незаконно введенного в стране карантина, не получили вовремя медицинскую помощь. Это на совести Радуцкого и моральных уродов из его окружения здоровье миллионов людей, которые уверовали в Великий Ковид и полгода таскали масочки, и. как следствие, - вошли в зиму с напрочь угробленным иммунитетом и сейчас подвержены вирусным заболеваниям. За все его заслуги перед украинским народом он должен не просто сесть с конфискацией, к нему должна быть применена высшая мера социальной защиты...
показати весь коментар
30.01.2021 10:44 Відповісти
Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, а Pfizer можно
показати весь коментар
30.01.2021 12:30 Відповісти
конечно можно, его же испытывали на обезьянах
показати весь коментар
30.01.2021 15:21 Відповісти
 
 