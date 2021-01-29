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Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним

Президент Сполучених Штатів Джо Байден поки не прийматиме рішення щодо санкцій проти Російської Федерації. Він очікує закінчення результатів розгляду обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

"Зараз наша команда з національної безпеки розглядає ситуацію з Solar Winds, з отруєнням Олексія Навального, та інших дій, що викликають занепокоєння. По завершенні президент залишає за собою право відповіді заходами, які він обере", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що розглядатиме всі варіанти відповіді Вашингтона на арешт у Росії опозиціонера Навального.

Читайте також: Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі
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Топ коментарі
+10
Старый Олень включает дурака. Все основания для самых жестких санкцие давно есть. Еще со сбитого Боинга и обстрела Украины градами с территориии Соссии. Дебилы ***. Одни основания наситупаюти, потом они усыхают, скукоживаются, и их вроде бы и не было. Ждем новых "оснований"
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29.01.2021 19:04
+9
главное, подольше этого Навального маринуйте...он же не бутерброд что б его туда-сюда...
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29.01.2021 18:44
+9
Байден примет решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным - Цензор.НЕТ 149
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29.01.2021 19:00
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главное, подольше этого Навального маринуйте...он же не бутерброд что б его туда-сюда...
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29.01.2021 18:44 Відповісти
Зачем тебе Эрмитаж? Ссы здесь! (с)
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29.01.2021 18:45 Відповісти
Будет Навальный в загоне, пока санкции с СП-2 не снимут... -- или наоборот -- сперва санкции, потом Навальный...
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29.01.2021 18:46 Відповісти
Ога, сча!
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29.01.2021 18:46 Відповісти
Ох и болван...
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29.01.2021 18:47 Відповісти
_В общем ясно. Реальное противодействие расии оказывать не намерен, будет болтать и тянуть волынку. Писец человечеству.
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29.01.2021 18:54 Відповісти
Байден примет решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным - Цензор.НЕТ 952 Байден примет решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным - Цензор.НЕТ 3572
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29.01.2021 18:48 Відповісти
Даже старик Байден уже просёк, что Навальный - подстава ФСБ.
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29.01.2021 18:49 Відповісти
пока выбирают подходящий размер
Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 2121
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29.01.2021 19:58 Відповісти
Байдену будет сложновато. Трамп у него все санкции украл.
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29.01.2021 18:52 Відповісти
Ой-ой-0й Какие моцные санкции...
Рассказывай эти сказки де-то в Техасе.
Санкции затрагивают всего 3 процента доходов кацапстана
Зато трамповской трепни на 300 миллиардов
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29.01.2021 19:02 Відповісти
Мячик на поле Байдена .
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29.01.2021 18:56 Відповісти
Как он его разыграет , - так и будет .
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29.01.2021 19:02 Відповісти
Байден примет решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным - Цензор.НЕТ 149
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29.01.2021 19:00 Відповісти
Старый Олень включает дурака. Все основания для самых жестких санкцие давно есть. Еще со сбитого Боинга и обстрела Украины градами с территориии Соссии. Дебилы ***. Одни основания наситупаюти, потом они усыхают, скукоживаются, и их вроде бы и не было. Ждем новых "оснований"
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29.01.2021 19:04 Відповісти
Навальный это вам не Крымский с Донецким и Луганским!
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29.01.2021 19:12 Відповісти
По моему на Байдена были пустые надежды с его "жесточайшими"санкциями для рашенпедирашен.Что бы они ещё перегрузок с нуля не начали" за мир во всём мире"
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29.01.2021 19:24 Відповісти
Не переживай. Будь-який през США кращий, ніж агент КГБ Трамп.
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29.01.2021 19:38 Відповісти
Та за него я никак не переживаю, я" переживаю" за того которого вы выбрали , ставленника кремля , агента бени : наркомана-дурака, ненавстника украинцев и всего украинского, того который окружил себя всем дерьмом самого низшего сорта и которые разворовали всё до нуля и заселяют тюрьмы патриотами, а над всеми вами глумятся.Вот за него я "переживаю" как долго вы сами это дерьмо терьпеть будете, а не расчитывать на Байдена.
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29.01.2021 19:59 Відповісти
Все устаканиться. Головне, що агент Трамп не зумів продовжити операцію, що так успішно для пині тривала 4 роки.
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29.01.2021 20:03 Відповісти
що агент не доведено,але компромат у Ху№ЛА НА НЬОГО БУВ НЕ..УЙОВИЙ..
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29.01.2021 21:27 Відповісти
Да, Трампакс нехило подгадил старине Джо...
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30.01.2021 10:35 Відповісти
При Обаме Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе и Барак обещал что Путин дорого за это заплатит...Так публике непонятно х#йло заплатило или нет?...
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29.01.2021 19:29 Відповісти
Ясна справа - воно вже втратило від санкцій 300 млрд. дол., а то лі єщьо будєт.
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29.01.2021 19:47 Відповісти
ЕС маленько погрозился и сдулся, теперь очередь за США озаботиться Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 7596
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29.01.2021 19:29 Відповісти
Сразу видно, безграмотное лаптеногое чмо, иди русский учи, набутылочное
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29.01.2021 19:39 Відповісти
Бидон,лови кацапов и сажай на кол!
Ситуацию будешь изучать когда кацапы кончатся!
Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 6704
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29.01.2021 19:36 Відповісти
Бай Ден ссыться путлера до усрачки, похоже.
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29.01.2021 19:40 Відповісти
Байден себя не сдерживает!
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29.01.2021 19:45 Відповісти
Рюзьгэ курва перелогинелось!!!! Кацап, пшел нах!
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29.01.2021 19:54 Відповісти
Главное, чтобы ты чмо на бутылке сидело ровно
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29.01.2021 19:55 Відповісти
Тобі, кацапу, хотілося б так.
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29.01.2021 19:49 Відповісти
Рюзьгэ, ухады!
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29.01.2021 19:53 Відповісти
Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 7914
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29.01.2021 20:02 Відповісти
Грязный армянский трансветит Маргарин Симонян призвал"рф" забрать кацапсинов Дамбаса домой в Снежную Нигерию!
Мама Карабах,забери Маргарина и прочих безродных свинособак и генетический мусор домой на Хачикастан!!
Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 4665
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29.01.2021 20:16 Відповісти
Пис-д-ц уже заметно крадется к ботоксному кремлядьскому Сцарю.
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29.01.2021 20:54 Відповісти
Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 3934
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29.01.2021 21:15 Відповісти
_Ничего общего с реальностью - настолько идиотская картинка. Маньяк путлер атакует, Запад болтает языком и подставляет третью щёку. Ничтожества!
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29.01.2021 21:50 Відповісти
- Трампом после отставки спецслужбы США на предмет сотрудничества его с Россией будут заниматься?

- Безусловно. Напрасно он последнюю гастроль устроил… Ему надо было тихо, спокойно подчиниться и уйти - все было бы нормально. Тем более, что поддержка в определенных кругах в Республиканской партии и в народе была. Сейчас она просто рушится на глазах. Теперь он нарвался… Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 6478 Против него около восьми, если не ошибаюсь, расследований в Южном округе Нью-Йорка ведется. В основном по поводу налогов. Но одно дело - знаменательное. Это дело против Trump Organization по подозрению в создании преступной группировки. Туда можно засунуть все, включая связи с Москвой. Из этого дела он может выйти с несколькими пожизненными заключениями без права на помилование.
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29.01.2021 21:38 Відповісти
Навальный приемник пукина а вы уши расспустили
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30.01.2021 00:05 Відповісти
ага значит то обама навального траванул новичком
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30.01.2021 01:34 Відповісти
Он и здесь нагадил? Экий подлец! Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним - Цензор.НЕТ 6214
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30.01.2021 03:08 Відповісти
 
 