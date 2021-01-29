Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним

Президент Сполучених Штатів Джо Байден поки не прийматиме рішення щодо санкцій проти Російської Федерації. Він очікує закінчення результатів розгляду обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

"Зараз наша команда з національної безпеки розглядає ситуацію з Solar Winds, з отруєнням Олексія Навального, та інших дій, що викликають занепокоєння. По завершенні президент залишає за собою право відповіді заходами, які він обере", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що розглядатиме всі варіанти відповіді Вашингтона на арешт у Росії опозиціонера Навального.

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