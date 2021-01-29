Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним
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Президент Сполучених Штатів Джо Байден поки не прийматиме рішення щодо санкцій проти Російської Федерації. Він очікує закінчення результатів розгляду обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.
"Зараз наша команда з національної безпеки розглядає ситуацію з Solar Winds, з отруєнням Олексія Навального, та інших дій, що викликають занепокоєння. По завершенні президент залишає за собою право відповіді заходами, які він обере", - заявила вона.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що розглядатиме всі варіанти відповіді Вашингтона на арешт у Росії опозиціонера Навального.
Топ коментарі
+10 orksbaltazar baltazar
показати весь коментар29.01.2021 19:04
+9 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар29.01.2021 18:44
+9 саша паламарчук
показати весь коментар29.01.2021 19:00
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Будь ласка, зачекайте...
Рассказывай эти сказки де-то в Техасе.
Санкции затрагивают всего 3 процента доходов кацапстана
Зато трамповской трепни на 300 миллиардов
Ситуацию будешь изучать когда кацапы кончатся!
Мама Карабах,забери Маргарина и прочих безродных свинособак и генетический мусор домой на Хачикастан!!
- Безусловно. Напрасно он последнюю гастроль устроил… Ему надо было тихо, спокойно подчиниться и уйти - все было бы нормально. Тем более, что поддержка в определенных кругах в Республиканской партии и в народе была. Сейчас она просто рушится на глазах. Теперь он нарвался… Против него около восьми, если не ошибаюсь, расследований в Южном округе Нью-Йорка ведется. В основном по поводу налогов. Но одно дело - знаменательное. Это дело против Trump Organization по подозрению в создании преступной группировки. Туда можно засунуть все, включая связи с Москвой. Из этого дела он может выйти с несколькими пожизненными заключениями без права на помилование.