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Борги громадян України за комунальні послуги становили 73 млрд грн, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Борги громадян України за комунальні послуги становили 73 млрд грн, - Держстат

Станом на кінець 2020 року заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги досягла 73 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

"До кінця грудня 2020 року заборгованість населення з оплати за поставки і розподіл природного газу становила 31,5 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 24,1 млрд грн, за поставки і розподіл електричної енергії - 6,1 млрд грн, за централізоване водопостачання і водовідведення - 5,7 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,1 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн", - повідомляє Держстат.

За поточними платежами, в грудні 2020 року населення сплатило 20,3 млрд грн - 72,6% нарахованих за цей період сум за житлово-комунальні послуги.

Станом на кінець 2019 року борги населення за житлово-комунальні послуги становили 60,1 млрд грн.

Читайте також: Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+22
Долги граждан Украины за коммунальные услуги составили 73 млрд грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4059
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29.01.2021 19:03
+22
сакральна цифра, 73 млрд. Долги граждан Украины за коммунальные услуги составили 73 млрд грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 5212
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29.01.2021 19:06
+18
За півтора року збагачення народу від Вовки!
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29.01.2021 19:03
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Сторінка 3 з 3
Это государство ДОЛЖНО Гражданам... Правительство ОБЯЗАНО выплатить Народу Украины за то что оно не смогло обеспечить гражданам достойную и безбедную жизнь.... Иначе - путло вам всем на рыло, а не деньги за жку, за которые жируют олигархи. ХРЕНОМ ПО РОЯЛЮ!
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29.01.2021 22:07 Відповісти
Тарифы подняли чтобы Ахметовы и Каламойские смогли наживатся на прихватизированных облэнерго,зарплаты не выросли,рабочих мест стало меньше,субсидии уменьшились в 2 раза-конечно будет расти задолженность по ЖКХ. У Людей просто НЕЧЕМ платить за жкх учитывая еще то что цены на продукты первой необходимости-тоже выросли. Это целиком заслуга Зельца и 73% недалеких голосовавших за марионетку Коломойского.
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29.01.2021 22:08 Відповісти
Борги набагато більші. Є такі, що не платять роками. Не вірю, що в середньому на цей Новий рік у людей був борг по 2000 гр. на кожного українця. Гарантовано, що більше.
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29.01.2021 22:19 Відповісти
Зелені шахраї навмисно заменьшують кількість боргів по цим тарифам, щоб люди намагались бути не гірше за інших і з усих сил намагались погасити борг. А насправді боргів - сотні мільярдів. Люди не здатні їх погасити по визначенню. Буде масовий арешт житла. Житло будуть продавати, а людей переселяти подалі від міст в порожні, напіврозвалені хати в покинутих селах. Зрештою люди будть поповнювати армію бомжів і могилок з номерами.
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29.01.2021 22:45 Відповісти
у всех не отберут. Не нужно бояться не платить завышенные тарифы!
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30.01.2021 11:35 Відповісти
надо эти долги списывать работы нет все стоит с чего их платить
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29.01.2021 23:27 Відповісти
родителей детей содержим сами так еше президент со сворой нарисовался схера надо это шапито содержать пусть сами за себя платят и так паразитов развелось
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29.01.2021 23:33 Відповісти
Аахахах))) Як ця новина гарно доповнює черговий відосик нєлоха з "атчьотам" про виконані обіцянки)
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29.01.2021 23:45 Відповісти
ЭТО ПОТОМУ ЧТО ОЛИГАРХИ ТРИЛЛИОНЫ НАКРАЛИ !!!
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30.01.2021 02:08 Відповісти
"нема біди" (с)

одне "73" вже зменшилось в рази, то і це "73" зменшиться!
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30.01.2021 02:57 Відповісти
НЕ уважаемые "порохососы". Коммуналку поднял ваш любимый ПеПо( не на 75%,а на СТО и не раз в течение его правления цена на газ выросла в 11!!! раз. Вовочка ОБЯЗАН выполнять принятый ПеПо третий энергетический пакет( ОТСУТСТВИЕ госрегулирования,какая цена на рынке ,такая в платёжке) НИКТО ж из вас не подумал ответа на вопрос- ПОЧЕМУ на украинский газ наложена рента ДЛЯ НАС???( Мы не хозяева,вместо дивидендов платим ренту 70%?,в то время как ЧУЖИЕ импортные компании платят ренту от 1,5- до 20%. Так кто у нас хозяин?)ПеПо все это ПРОДОЛЖИЛ и МАСШТАБИРОВАЛ. Вован плывет по тому же течению. Но он ещё и нарушил свои же условия по госрегулированию,он его ввел на два месяца. МВФ в шоке. Так что ваши НЕ понятные кивки отнесите к собственному НЕ домыслию. Вы же НЕ спрашиваете ПОЧЕМУ в стране существует ЧАСТНЫЙ ГОСмонополист ? Нафтогаз. Зачем он,если он НЕ защищает госинтересы и интересы населения?( Все что в нем есть НАША СОБСВЕННОСТЬ) Почему этот монополист закупив газ по 3,5грн(ЗА НАШИ ДЕНЬГИ) торгует ( ПРОДАЕТ НАМ) по 8,2 ИСПОЛЬЗУЯ МОНОПОЛИЮ? ПОЧЕМУ собранные С НАС деньги за газ в течение пяти лет( несколько триллионов гривень, МИЛЛИАРДЫ долларов!!!!)не были инвестированы в собственную газодобычу и РАЗБАЗАРЕННЫ( скоммунизжены) по карманам Коболева и Витренко....... И НЕПОНЯТНОЙ "наглядной рады"?( за чем она наблюдает?) Почему НЕПОНЯТНЫМ( понятным для взяточников) структурам с уставным фондом ТЫСЯЧА гривень отдают поставки НА сотни миллионов кубов газа и после того как они не заплатили за газ( но урвали свою прибыль),СПИСЫВАЮТ НА УБЫТКИ( за наш счёт,между прочим). Почему ПРАВИТЕЛЬСТВО СПИСЫВАЕТ МИЛЛИАРДЫ долгов бенифициарам МИЛЛИАРДЕРАМ( например Ахметову, НЕОДНОКРАТНО) бизнесов,потребляющих газ. ПОЧЕМУ ЗА госсчет построенные газовые скважины( укргазвыдобування)передаются в "аренду" (или за 1-2% процента от затрат на обустройство скважины ПРОДАЮТСЯ )на 15 лет ЧАСТНЫМ компаниям?( Поголовная практика уже лет пятнадцать?) А на строительство идут НАШИ денежки. Затем "таварищи" ,купившие скважины"через своих обезьян в правительстве( которые принимают "нужные" постановления? и заинтересованы что бы продавать газ на "рынке". Нас так по наглому грабят,а вам это не интересно. Лучше" мимики" про зелупу нарисовать. В Украине сформирована чиновничья БАНДА,которая с помощью силы государства ,ВЫМОГАЕТ с нас деньги( НАРУШАЯ КОНСТИТУЦИЮ). Поэтому без нормального лидера( обычно в условиях ВОЙНЫ государством руководят ВОЕННЫЕ),либо лидера дающего РЕЗУЛЬТАТ( а не звездеж) С КОМАНДОЙ. Вы выбирали таких? Жрите ПеПо,Зе,далее будет Медведчук- Рабинович( и то же САМОЕ) "Чому бидный- бо ДУРНЫЙ!!!
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30.01.2021 07:53 Відповісти
Может потому олигархи и монополии при Зельце творят что хотят зная что этот буратино не способен или не хочет их приструнить?
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30.01.2021 19:52 Відповісти
Там вкрадено і без граждан
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30.01.2021 09:39 Відповісти
пусть мои долги за коммуналку спишут с тех 225млрд вывезенных с Украины за 5 лет, х"й вам а не коммуналка !
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30.01.2021 10:07 Відповісти
30-35 миллионов нищих, находящихся на грани выживания.

Реалии европейского ЗЕмбабве.
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30.01.2021 10:20 Відповісти
'А это - бедный забитый народ.
Ему бы загнуться, а он все живёт!'
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30.01.2021 10:24 Відповісти
Собирайте ветеранам на дрова...а народ зекраины сам выбирает будущее своих детей.
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30.01.2021 12:38 Відповісти
Пусть за меня платят слуги которых выбрали зебилы
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30.01.2021 11:15 Відповісти
Одно слово, НИЩЕБРОДЫ
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30.01.2021 12:58 Відповісти
Сколько из этой цифры липовых долгов ???? У меня то же есть долг, который киевенерго начислило просто так. Ни на одно письмо о пересчете/снятии не ответило.
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30.01.2021 13:01 Відповісти
Это уже кинэць эпохи бидности или нужно еще немного подождать?
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30.01.2021 19:06 Відповісти
Що заслужили - те і отримуйте!!!
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21.06.2021 12:13 Відповісти
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