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Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Стосовно прокурора, який закрив справу про

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова анонсувала судову перевірку прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), який вдруге закрив справу "Роттердам+".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Не зважаючи на масу правових протиріч в діях детективів НАБУ та прокурорів САП, я прийняла рішення про проведення ґрунтовної, абсолютно прозорої службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Пономаренка В.П. в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні № 52017000000000209", - зазначила Генпрокурор.

Венедіктова нагадала, що справу "Роттердам +" було зареєстровано ще в березні 2017 року. "Я закликаю всіх без винятку учасників процесу –пояснити аудиторії причину, на підставі якої, власне, у вашому розпорядженні залишилось 0 або 1, або 2, або скільки ДНІВ? Тих самих днів, необхідних для ефективного розслідування. За декілька місяців до закінчення цього строку нікому і в голову не прийшло замислитись про наслідки?", - зазначила вона.

"Представлення публічного обвинувачення в суді не вкладається в поняття "популярно" чи ні, "вигідно" чи ні, "з‘являться в Фейсбуці лайки" чи ні, "похвалять" чи ні – рішення прокурора мають базуватись на беззаперечних доказах, які законно зібрані в справі", - додала генпрокурор.

Читайте також: НАБУ закликає Венедіктову замінити старшого групи прокурорів у справі "Роттердам+" Пономаренка

Як повідомлялося, у квітні 2016 року НКРЕКП почала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, яка впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року). Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою "вартість у порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну".

САП і Національне антикорупційне бюро України в 2019 році повідомили про підозру деяких осіб, зокрема ексглаву НКРЕКП Дмитра Вовка і співробітників групи "ДТЕК".

З 1 липня 2019 року була запущена нова модель ринку електроенергії, у зв'язку з чим колишні принципи формування цін, в тому числі формула "Роттердам+", припинила дію, проте розслідування НАБУ тривало, а справу почали слухати в судах.
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Топ коментарі
+16
думай, *****, куди ти будеш втікати, коли віслюка знесуть В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5964
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29.01.2021 19:31
+8
Харківсяка лярва якось попритихла , а справи на Байдена плодить тихесенько! Бабульки на відхід копить!
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29.01.2021 19:32
+8
Якраз нова відкрита справа на Байдена говорить про те, що вона збирається втікати.
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29.01.2021 19:40
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Венедиктову прокидав "попутчик революції" чи Пономаренко?
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29.01.2021 19:28 Відповісти
члєнограй наче щось там хрипів стосовно "якщо не буде результатів до нового року, то бєнєдіктову звільнить"...
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29.01.2021 19:57 Відповісти
думай, *****, куди ти будеш втікати, коли віслюка знесуть В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5964
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29.01.2021 19:31 Відповісти
Нікуди вона тікати не буде. Так само, як ніхто не знесе віслюка.
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29.01.2021 19:34 Відповісти
віслюк сам піде, сказавши зі сльозами "і чого вони мене ненавидять?"
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29.01.2021 19:38 Відповісти
Якраз нова відкрита справа на Байдена говорить про те, що вона збирається втікати.
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29.01.2021 19:40 Відповісти
Відкриття справи проти Байдена вказує на напрямок втечі ЗЕшобли.
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29.01.2021 23:04 Відповісти
Тот единственный случай, когда я тебе плюс поставлю. Ибо много шума, а действий нет.
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29.01.2021 20:17 Відповісти
туди де зараз Портнов і Татаров...
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29.01.2021 19:43 Відповісти
портнов рулит судебной системой. татаров - зелюв х*р не ставит, как и дубинская собачья пасть.
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29.01.2021 20:19 Відповісти
таки що *****, ще й добре дресирована, на кого дєрмак с портянкою тицьнуть пальцем відразу й реагує. з іншого боку рідка тупадура, викинуть як полову ганчірку....... .
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29.01.2021 20:46 Відповісти
Бєнядіктова сама себе перевіряти буде? Ой біда...
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29.01.2021 19:32 Відповісти
і ще є питання, чому її досі кличуть генпрокурвор, а не генпрокурворка згідно з новими правилами правопису?
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29.01.2021 19:35 Відповісти
...вчера уже отменил эти правила Окружной апелляционный суд Киева...
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29.01.2021 19:40 Відповісти
Харківсяка лярва якось попритихла , а справи на Байдена плодить тихесенько! Бабульки на відхід копить!
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29.01.2021 19:32 Відповісти
венедиктова не хочет проверить своего мужинька, который ****** государство почти на миллион гривен?
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29.01.2021 19:35 Відповісти
вона ж не дура, а просто прокурворка
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29.01.2021 19:36 Відповісти
Вона справу відкрила на президента США вже після його інавгурції - їй не до мужа !!!
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29.01.2021 19:37 Відповісти
Вангую що вона таки отримає премію Дарвіна! Хоча, скоріше за все, цю премію потім перейменують у премію Венедиктової. Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6231
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29.01.2021 20:27 Відповісти
"....я приняла решение о проведении основательной, абсолютно прозрачной служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Пономаренко ....."

Как мило...
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29.01.2021 19:36 Відповісти
мало нажрались широко известной субстанции с этим ротердамом, похоже, что хочется еще
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29.01.2021 19:39 Відповісти
Скоро ты ,подстилка портновская , санкциями полезными умоешься , и драпать будешь в рашкостан с сожителем укравшим 750 000 из казны
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29.01.2021 19:38 Відповісти
а можно еще пару раз открыть дело, закрыть , провести проверки... итд... до следующих выборов

и тарифы останутся на месте....
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29.01.2021 19:41 Відповісти
А с картинами там чем закончилось?
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29.01.2021 19:46 Відповісти
Андрюха, ну ти диви! В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7208 Зайві 200 гр. самоплясу, а яка несамовита любов до вузькоокої ординської прокурворши! Я аж позавідувала! В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8576 В отношении прокурора, закрывшего дело о "Роттердам+", будет проведена служебная проверка, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6901
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29.01.2021 19:57 Відповісти
Вы мне всегда нравились, Маруся. Своей честностью. Это я тут- мудило вонючий. Что-то болтаю... Мне реально хреново, Маруся. Меня обманули. Я потерял возможность стать выше, в своей профи-обязанности. Причина- идиотская. Я такой- не ожидал. Ладно... Плевать. Пусть будет- как будет, милая Маруся Климова.

Наверное, сегодня,я парочку проститутук закажу. Для расслабона. Устал я.
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29.01.2021 20:03 Відповісти
Все буде добре, Андрію! Ми всі наразі перебуваємо майже в вашому стані через захоплення Неньки беніним кварталом. Але жодного відчаю! Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9044 Перемога буде за нами! Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9137 Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5775
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29.01.2021 20:10 Відповісти
Я же говорил- вы редкий человек, редчайший. Вы- славная Маруся Климова...
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29.01.2021 20:13 Відповісти
Я про це знаю. Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1376
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29.01.2021 20:55 Відповісти
Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9191
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29.01.2021 20:47 Відповісти
тоесть реформа реформаторов все таки будет.
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29.01.2021 19:54 Відповісти
Яка реформа?! Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2340 Буде винос зеленого хрипатого тіла НАХ! Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4820
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29.01.2021 20:00 Відповісти
я за. и желательно вместе с соевой дрожащей тушкой.
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29.01.2021 20:02 Відповісти
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
На, пользуйся. Глаза в кровь от твоего "текста".
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29.01.2021 20:13 Відповісти
вам, глаза проссавшим для зЕ, запятые кажутся многоточиями? Кто из нас придурок? Тебя не учили в школе грамоте? "или надо в е-ло засандалить" - прыщавый, иди самоуспокойся, прежде чем к взрослым дядям обращаться. ))
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29.01.2021 20:48 Відповісти
Скажи отцу, чтоб вредь предохранялся! (с)
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29.01.2021 21:01 Відповісти
писюн, ты мне и нос к носу ничего не сломаешь. ты еще зеленая сопля. я за одно твое движение 2-3 раза тебя покалечу, если захочу, чтобы ты жив остался. Интернет позволяет быть "смелым". Но включи свой межушный ганлий. Ты не знаешь с кем общаешься. Будь умницей. Учи уроки и не растраивай родителей.
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29.01.2021 21:12 Відповісти
Мир дому твоему и родителям. Оглянись, мир прекрасен. Зачем в твой мир пускать насилие? Люби жизнь, девушек, каждый момент своей жизни ибо жизнь очень коротка и может оборваться внезапно. Наслаждайся каждым днем. Удачи.
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29.01.2021 21:29 Відповісти
С плохими не общаюсь. Опыт жизни. Удачи.
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29.01.2021 21:45 Відповісти
насилие к тебе придет святой ты наш
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29.01.2021 23:45 Відповісти
Туши диван!!!
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29.01.2021 21:00 Відповісти
5 минут назад эта тупая, алчная тетка, бодро рппортовала, шо прокурор пономаренко, которого она держала за мошонку, дважды закрыл дело "Ротердам"+, и вдруг, что же случилось, думаю запахло жапенным, и скоро мы это увилим.г
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29.01.2021 20:22 Відповісти
Венерикова, а слабо открыть уголовное дело против Европейского союза за попытку признать результаты выборов в США ничтожными из-за сговора с Порошенко, чтобы помешать Трампу быть президентом второй срок?
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29.01.2021 20:39 Відповісти
Слабо. Это дело не будет иметь никаких перспектив в Печерском суде или в ОАСК так как за судебные решения судьям никто не заплатит.
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29.01.2021 20:50 Відповісти
а вот мне почему-то так же не кажется)))
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29.01.2021 21:13 Відповісти
А почему не открыто дело на тех, кто ОТМЕНИЛ Роттердам+, ведь после его отмены цены на эл.энергию выросли вдвое и будут дальше расти. КТО в этом виноват?
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29.01.2021 21:17 Відповісти
Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7095
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29.01.2021 21:22 Відповісти
якщо за 4 роки не знайшли доказів корупції - то не знайдете і па п'ятий.
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29.01.2021 22:13 Відповісти
раскосая также долго не будет
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29.01.2021 23:40 Відповісти
выйди розбийнык
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29.01.2021 23:56 Відповісти
Тьотя Бенядіктора, є вже рішення суду про закриття справи. Ви що зглузду з'їхали переглядати рішення суду прокуратурою? Це якесь криворізькохарківське правознавство!
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30.01.2021 14:02 Відповісти
 
 