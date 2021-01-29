До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко представив на засіданні держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Календарний план вакцинації населення в 2021 році.
Про це повідомляє пресслужба уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з планом, першочергово будуть щеплені медики стаціонарів, де лікують від Covid-19, і військовослужбовці ООС - всього 367 тис. осіб. Їх вакцинація триватиме з лютого по квітень цього року.
У квітні паралельно почнеться безкоштовна вакцинація в стаціонарних пунктах громадян старших за 80 років і співробітників первинної медичної допомоги. Загалом упродовж двох місяців планується щепити 1,9 млн осіб цих категорій.
Далі, в червні-липні, у стаціонарних пунктах планується вакцинувати 2,9 млн громадян віком 70-79 років, у серпні-вересні - 2,3 млн громадян віком 65-69 років, у жовтні-листопаді - 2,8 млн громадян віком 60-64 роки.
При цьому мобільні бригади, згідно з планом, у травні-червні безкоштовно провакцинують всіх інших медиків, всього 363 тис. осіб. Після цього, в липні-серпні, вакцину отримають співробітники структур державної безпеки (640 тис. громадян), у вересні-жовтні - співробітники сфери освіти (1,4 млн осіб), після цього в листопаді-грудні безкоштовну вакцину від мобільних бригад отримають 1, 7 млн українців інших категорій.
За словами Ляшка, холодовий ланцюг в Україні сьогодні може забезпечити зберігання будь-якого виду вакцин, які вже пройшли реєстрацію, при температурі від -70 °C до + 8 °C.
Будь ласка, зачекайте...
то 87000 иньекций в сутки)))
потянет степашка??))
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СБУ с педагогами поменять местами не додумались додики. перед учебным годом было бы самое то.
Пишуть наче природний імунітет тримається у того, хто перехворів 3-6 місяців, а природній імунітет безперечно є найкращім. Скільки тоді може триматися імунітет від щеплення?
Дякую.
Вакцина це казка. Де ви бачили, щоб вона захищала від гриппу, який міняеться щодня,,,
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию.
Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Конституция Украины
В Україні прийнятий закон про тотальну і обов*язкову вакцинацію від ковіду ?
Ви за кого нас тримаєте, слуги, вашу мать..? З таким планом вас потрібно негайно виводити під руки з влади. І це дуже м"яко сказано...