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До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації. ІНФОГРАФІКА

Заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко представив на засіданні держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Календарний план вакцинації населення в 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з планом, першочергово будуть щеплені медики стаціонарів, де лікують від Covid-19, і військовослужбовці ООС - всього 367 тис. осіб. Їх вакцинація триватиме з лютого по квітень цього року.

У квітні паралельно почнеться безкоштовна вакцинація в стаціонарних пунктах громадян старших за 80 років і співробітників первинної медичної допомоги. Загалом упродовж двох місяців планується щепити 1,9 млн осіб цих категорій.

До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації 01

Далі, в червні-липні, у стаціонарних пунктах планується вакцинувати 2,9 млн громадян віком 70-79 років, у серпні-вересні - 2,3 млн громадян віком 65-69 років, у жовтні-листопаді - 2,8 млн громадян віком 60-64 роки.

При цьому мобільні бригади, згідно з планом, у травні-червні безкоштовно провакцинують всіх інших медиків, всього 363 тис. осіб. Після цього, в липні-серпні, вакцину отримають співробітники структур державної безпеки (640 тис. громадян), у вересні-жовтні - співробітники сфери освіти (1,4 млн осіб), після цього в листопаді-грудні безкоштовну вакцину від мобільних бригад отримають 1, 7 млн ​​українців інших категорій.

За словами Ляшка, холодовий ланцюг в Україні сьогодні може забезпечити зберігання будь-якого виду вакцин, які вже пройшли реєстрацію, при температурі від -70 °C до + 8 °C.
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Топ коментарі
+11
мне одному кажется, что всё это хрень собачья?
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29.01.2021 19:51
+9
Интересно, а эти 14 миллионов согласны вакцинироваться?
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29.01.2021 19:50
+9
До декабря планируют вакцинировать 14,4 млн украинцев, - Кабмин утвердил календарный план вакцинации - Цензор.НЕТ 4022
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29.01.2021 19:51
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Чем,китайским дерьмом?
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29.01.2021 19:46 Відповісти
а строки все розтягуються і розтягуються і вже гірше за африканські бананові республіки!!!
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29.01.2021 19:50 Відповісти
я думаю ни чем просто картинку нарисовали
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29.01.2021 21:54 Відповісти
надеюсь, не под контролем вазелина
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29.01.2021 19:47 Відповісти
Под ЛИЧНЫМ!
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29.01.2021 19:51 Відповісти
До декабря планируют вакцинировать 14,4 млн украинцев, - Кабмин утвердил календарный план вакцинации - Цензор.НЕТ 1542
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29.01.2021 20:11 Відповісти
если начать сегодня
то 87000 иньекций в сутки)))
потянет степашка??))
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29.01.2021 19:49 Відповісти
це таж сама туфта, яку вони розповсюджують в темніках в торгівельних центрах і ЗМІ, бодай лікування від ковіду безкоштовна, звертайтесь до сімейного лікаря, приїде швидка допомога )))) одна цілковита туфта
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29.01.2021 19:51 Відповісти
Он уже потянул. И немало. Правнукам хватит. Его правнукам.
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29.01.2021 19:52 Відповісти
Потянет! Деньги из бюджета он потянет...
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29.01.2021 21:25 Відповісти
Интересно, а эти 14 миллионов согласны вакцинироваться?
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29.01.2021 19:50 Відповісти
у зебилов уже очередь по записи
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29.01.2021 19:55 Відповісти
Это хорошо, может сдохнут преждевременно.
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29.01.2021 20:00 Відповісти
скоріше це тебе очікує
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29.01.2021 20:02 Відповісти
Я же вакцинироваться не собираюсь)
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29.01.2021 20:07 Відповісти
ну і отримаєш по вірі своїй
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29.01.2021 20:09 Відповісти
Т.е. ты желаешь, чтобы 73% украинцев сдохли? Ну ты патриот, блин!
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29.01.2021 20:07 Відповісти
та тут таких велика кількість
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29.01.2021 20:10 Відповісти
Статья 28. Каждый имеет право на уважение его достоинства.
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию.
Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Конституция Украины
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29.01.2021 20:07 Відповісти
якщо це Конституція України, то чому собачой мовой окупанта?
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29.01.2021 20:11 Відповісти
всю зелену владу треба привити в першу чергу, щоб не розповсюджували заразу
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29.01.2021 20:49 Відповісти
Красивый график. В красках. Можно было бы и уплотнить график. Августом окончание вакцинации поставить. А чего, всё равно ахметовского менеджера скоро уберут. Вон, Гончарук уже и самокат из чулана достал. И даже масло разл..., пардон, маслом смазал.
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29.01.2021 19:50 Відповісти
ага, "хто не встиг - той запізнився", "хто не заховався - я не винуватий", і підкінець "як ви мені всі набридлі"
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29.01.2021 20:05 Відповісти
в июле-августе, вакцину получат сотрудники структур государственной безопасности (640 тыс граждан), в сентябре-октябре - сотрудники сферы образования (1,4 млн человек)Источник: https://censor.net/ru/n3244991
СБУ с педагогами поменять местами не додумались додики. перед учебным годом было бы самое то.
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29.01.2021 20:09 Відповісти
И вы верите в то, что они в июле-августе получат вакцину? До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації - Цензор.НЕТ 3944
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29.01.2021 20:20 Відповісти
Нет.но подход к составлению графика и очередности тоже через жопу,как впрочем все у зебилов
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30.01.2021 01:05 Відповісти
мне одному кажется, что всё это хрень собачья?
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29.01.2021 19:51 Відповісти
ну да, от судьбы не уйдешь... думаю, вакцинироваться не желаешь, даже бесплатно... как и я!
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29.01.2021 20:27 Відповісти
До декабря планируют вакцинировать 14,4 млн украинцев, - Кабмин утвердил календарный план вакцинации - Цензор.НЕТ 4022
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29.01.2021 19:51 Відповісти
Хто мені відповість на таке питання?
Пишуть наче природний імунітет тримається у того, хто перехворів 3-6 місяців, а природній імунітет безперечно є найкращім. Скільки тоді може триматися імунітет від щеплення?
Дякую.
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29.01.2021 19:52 Відповісти
наче писали неодноразово, що 3 місяці
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29.01.2021 19:54 Відповісти
Дуже дякую. Тобто треба робити 4 рази на рік. Клондайк.
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29.01.2021 19:58 Відповісти
там якщо в проміжку між вакцинацією підхватити, ну справжній, то навряд чи відкачають .в ютубі глянь, мікробіологи розказують
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29.01.2021 20:20 Відповісти
Вас зара в мракобєси запишуть.😏
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29.01.2021 20:25 Відповісти
Ну хочу як краще для розумних, хоча кожен в свому світі живе До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації - Цензор.НЕТ 5278
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29.01.2021 20:36 Відповісти
Коли стадо несеться у прірву то розум не допоможе.
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29.01.2021 21:14 Відповісти
думаю, що років за 10 епідемія зчухне - тоді і щеплення припинять! а до поти, 100 відсотків, будуть вимагати при виїзді за кордон
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29.01.2021 20:48 Відповісти
Навіть "іспанка" стільки не лютувала.
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29.01.2021 21:15 Відповісти
а ви ставите на те, що як і іспанка, коронавірус зчухне за 2 роки? тобто до 22 го розмокчеться?
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29.01.2021 21:19 Відповісти
Коли перехворіє значна частина популяції. Серед тих, кого я знаю особисто, перехворіли чоловік з 15. Важко (10 діб висока температура) лише один (45+), та середнє одна (50+). Інші у легкій формі. Вирізняло від звичайної застуди лише втрата смаку та нюху.
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29.01.2021 21:30 Відповісти
я не про перебіг хвороби, а проте чи вірите ви в те, що за рік епідемія зчухне?!
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29.01.2021 21:34 Відповісти
Повторююсь. Коли перехворіє значна частина популяції.
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29.01.2021 21:38 Відповісти
Ще можу припустити, що щеплення може затягнути цей процес та викликати ще більше мутацій вірусу. + побочкі.
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29.01.2021 21:42 Відповісти
Скільки тоді може триматися імунітет від щеплення?

Вакцина це казка. Де ви бачили, щоб вона захищала від гриппу, який міняеться щодня,,,
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29.01.2021 20:27 Відповісти
Не так однозначно. Треба враховувати ризики. Але їх зараз ніхто не враховує. Є єдина правильна стратегія. І це стратегія фармацевтичних монстрів.
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29.01.2021 21:23 Відповісти
Як же я заздрю "оптимізму" нашого Кабміну, міністра ОЗ, усіляких "крадуцьких"! Так натхненно брехать і не червоніти,- цьому треба вчитись, якщо ти не брехливе хамло з народження.
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29.01.2021 19:53 Відповісти
в них медична освіта, а там до всього звичні
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29.01.2021 20:07 Відповісти
Нехай ту китайську хрінь спочатку зеленим дербецелам вколють. Може хоч трохи мізки прочистить і будуть думати головою а не сракою на наступних виборах
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29.01.2021 19:54 Відповісти
т.е. по 1,4 млн в месяц ? оптимистично )))) вот реально ли????
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29.01.2021 19:55 Відповісти
Нет, столько дураков не найдут, даже среди зебилов
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29.01.2021 20:19 Відповісти
ну...зебобиков и спрашивать не станут )))
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29.01.2021 20:25 Відповісти
план есть. А вакцина?
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29.01.2021 19:59 Відповісти
Статья 28. Каждый имеет право на уважение его достоинства.
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию.
Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Конституция Украины
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29.01.2021 20:08 Відповісти
Якщо ******* раби на щось, спочатку,не погоджуються, то ЗМІ їм напарять так, що потім за місце у чергах б'ються.😏
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29.01.2021 20:18 Відповісти
А насильно вакцинировать никто и не будет. Просто без справочки о вакцинации невозможно будет ни на работу устроиться, ни в детский сад, ни в школу и т.д. И никто никуда не денется с подводной лодки - побегут вприпрыжку на вакцинацию.
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29.01.2021 23:44 Відповісти
Але тоді садочки, школи і роботодавці мусять аргументувати подібні відмови, спираючись на законодавство.
В Україні прийнятий закон про тотальну і обов*язкову вакцинацію від ковіду ?
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30.01.2021 00:06 Відповісти
А столько украинцев вакцинироваться захотят?
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29.01.2021 20:28 Відповісти
Не добили народ войной, ценами и тарифами, пандемией - так теперь решили добить остальных вакцинацией ... План уничтожения Украины набирает обороты !!! твари зеленые !!! До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації - Цензор.НЕТ 5007
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29.01.2021 20:32 Відповісти
До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації - Цензор.НЕТ 9227 До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації - Цензор.НЕТ 9912
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29.01.2021 20:33 Відповісти
Ого, аж 30% українців до грудня місяця. Коли Європа планує 80 % до літа, а Израиль уже вакцинував 30 % населення.
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29.01.2021 20:42 Відповісти
а що ви хотіли від клоунів?
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29.01.2021 20:50 Відповісти
На днях общался с соседкой, она преподаватель. Говорит, что в их школе, среди сотрудников, начали собирать списки желающих уколоться китайской вакциной. Как вы думаете, сколько человек согласилось?
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29.01.2021 21:13 Відповісти
0
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30.01.2021 00:08 Відповісти
А если ахметыча с коломой и мертвечатиной шатнуть, до можно и Израиль опередить по темпам вакцинации
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29.01.2021 21:14 Відповісти
Отже, на безкоштовне вакцинування можуть розраховувати не більше 6,5 млн. українців. Це той максимум за умови, якщо можнавладці не навчаться красти вакцину, що буде закупатися державою до серпня місяця. "План" передбачає вакцинування до серпня лише 6, 1 млн. українців (це приблизно шоста частина населення українців). І це при тому, що ніде не сказано, що вакцинування однієї людини передбачає мінімум 2 ін"єкції вакцини. Так що, 14, 5 млн. вакцинованих до грудня дуже швидко перетворюється в 7 з маленьким гаком млн. людей. Сплановано, що безкоштовно вакциновано буде тільки кожен шостий українець. Усі інші підуть вакцинуватися за свій власний кошт. Повторюю, це при тому, що ми вважатимемо, що ніхто і нічого не буде за цей час красти, привласнювати, перекидати в комерційну площину тощо. Людям немає за що комуналку платити, а їм вже заплановано платити комерційну ціну за дві ін"єкції, як найменше до кінця грудня 2021.

Ви за кого нас тримаєте, слуги, вашу мать..? З таким планом вас потрібно негайно виводити під руки з влади. І це дуже м"яко сказано...
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29.01.2021 21:56 Відповісти
И ведь ударение нужно ставить одновременно и на первом и на втором слоге!!
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29.01.2021 23:50 Відповісти
Не те ви хлопці обговорюєте, не те. Зараз єдине і вкрай нагальне питання, про яке можна дискутувати це: Коли ви нарешті піднімете свої дупи з диванів і приберете це лайно з нашого спільного дому?
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30.01.2021 07:07 Відповісти
 
 